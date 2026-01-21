Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε, μετά τη συνάντησή του με τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε, ότι έχει διαμορφωθεί ένα πλαίσιο μελλοντικής συμφωνίας για τη Γροιλανδία.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε, μετά τη συνάντησή του με τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε, ότι έχει διαμορφωθεί ένα πλαίσιο μελλοντικής συμφωνίας για τη Γροιλανδία. Παράλληλα, γνωστοποίησε πως δεν θα επιβληθούν οι δασμοί που επρόκειτο να τεθούν σε ισχύ την 1η Φεβρουαρίου.

Σύμφωνα με τον Αμερικανό πρόεδρο, το νέο αυτό πλαίσιο καλύπτει τις απαιτήσεις της Ουάσιγκτον όσον αφορά τη Γροιλανδία και ανοίγει τον δρόμο για περαιτέρω συνεργασία στην περιοχή.

Ο Τραμπ σημείωσε ότι η συμφωνία, την οποία συζήτησε εκτενώς με τον Μαρκ Ρούτε, συνεπάγεται ότι δεν θα επιβληθούν νέοι δασμοί σε ευρωπαϊκές χώρες που είχαν εκφράσει αντιρρήσεις στις φιλοδοξίες του για το αρκτικό νησί.

«Με βάση μια ιδιαίτερα παραγωγική συνάντηση που είχα με τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, διαμορφώσαμε το πλαίσιο μιας μελλοντικής συμφωνίας σχετικά με τη Γροιλανδία και, στην πραγματικότητα, ολόκληρη την Αρκτική περιοχή», έγραψε ο Τραμπ στο Truth Social. «Αν αυτή η λύση ολοκληρωθεί, θα είναι εξαιρετική για τις Ηνωμένες Πολιτείες και για όλα τα κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ. Με βάση αυτή την κατανόηση, δεν θα επιβάλω τους δασμούς που είχαν προγραμματιστεί να τεθούν σε ισχύ την 1η Φεβρουαρίου».

Η σημασία της Γροιλανδίας και οι επόμενες κινήσεις

Ο Αμερικανός πρόεδρος υπογράμμισε ότι συνεχίζονται οι συζητήσεις για το αμυντικό σύστημα Golden Dome, επισημαίνοντας πως η Γροιλανδία διαδραματίζει κρίσιμο ρόλο στην ανάπτυξή του.

Τις διαπραγματεύσεις θα αναλάβουν κορυφαίοι αξιωματούχοι των ΗΠΑ, μεταξύ των οποίων ο αντιπρόεδρος Τσέι Ντι Βανς, ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο και ο ειδικός απεσταλμένος Στιβ Γουίτκοφ.

Νωρίτερα σήμερα στην ομιλία του στο Νταβός ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών,Ντόναλντ Τραμπ, είπε ότι επιδιώκει άμεσες διαπραγματεύσεις για την απόκτηση της Γροιλανδίας. Αν και αναφέρθηκε στη στρατιωτική ισχύ των ΗΠΑ, ξεκαθάρισε ότι δεν προτίθεται να χρησιμοποιήσει βία ή εξαναγκασμό.

Οι ΗΠΑ εγκατέστησαν βάσεις στη Γροιλανδία για τη Δανία, εμείς πολεμήσαμε για τη Δανία, είπε. Κατηγόρησε τη Δανία για «αχαριστία» και επιτέθηκε κατά του ΝΑΤΟ, λέγοντας πως οι ΗΠΑ δεν έχουν πάρει τίποτε από αυτό. «Κάθε σύμμαχος του ΝΑΤΟ έχει την υποχρέωση να είναι σε θέση να υπερασπιστεί το έδαφός του. Και το γεγονός είναι ότι κανένα έθνος ή ομάδα εθνών δεν είναι ικανό να υπερασπιστεί τη Γροιλανδία εκτός από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Είμαστε μια μεγάλη δύναμη, πολύ μεγαλύτερη από ό,τι αντιλαμβάνονται οι άνθρωποι», ανέφερε ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

Επίσης άσκησε κριτική στην Ευρώπη λέγοντας ότι «δεν κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση». Σημείωσε ότι «δεν αναγνωρίζει την Ευρώπη» και προσθέτει: «Αγαπώ την Ευρώπη, θέλω να την δω να προοδεύει, αλλά δεν κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση».

Τόνισε ότι απευθύνεται σε επιχειρηματικούς ηγέτες, φίλους και «μερικούς εχθρούς». Φέρνω «απίστευτα νέα» από την Αμερική, είπε και πρόσθεσε «η οικονομία ανθεί». «Οι άνθρωποι τα πάνε πολύ καλά», τόνισε ο πρόεδρος των ΗΠΑ. «Είναι πολύ ευχαριστημένοι μαζί μου».