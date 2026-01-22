Δεκατρία γκολ παθητικό σε επτά ματς Champions League είναι… λογαριασμός που αν μη τι άλλο δεν βοηθά σε σενάρια ισοβαθμίας και ό,τι άλλο θα έχει την τιμητική του στον δρόμο για το φινάλε της league phase. Δεκατρία γκολ παθητικό, τα δώδεκα από Μπαρτσελόνα, Ρεάλ και Αρσεναλ όμως είναι από μόνα τους μια ιστορία που με έναν τρόπο εξηγεί πώς ο Ολυμπιακός κόντρα στις πιθανότητες κατάφερε ήδη κάτι σπουδαίο: Να είναι στο κόλπο της πρόκρισης στα νοκάουτ, κρατώντας την τύχη στα χέρια του.

Γιατί πέρα από τον σπάνιο Κιλιάν Εμπαπέ και το καρέ του στο Φάληρο, εκείνον τον Ελβετό χασάπη Ουρς Σνάιντερ στη Βαρκελώνη, την καλύτερη αγγλική ομάδα της σεζόν και άλλους «εξωγήινους» οι Ερυθρόλευκοι τα κατάφεραν περίφημα: Και αν η τύχη τους έκλεινε το μάτι στο 90+3 εκείνης της παρτίδας με την PSV και ο Ρικάρντο Πεπί δεν πετύχαινε το μοναδικό «γήινο» σε βάρος τους γκολ στη διοργάνωση, θα πήγαιναν στο Αμστερνταμ την Τετάρτη έχοντας ήδη εξασφαλίσει την πρόκριση στο top 24. Αναζητώντας τη νίκη για την καλύτερη δυνατή κατάταξη και όχι για το εισιτήριο.

Η άλλη όψη

Ναι, στην εποχή του Mendiball πάντα. Σε αυτόν τον σπάνιο προπονητή, που δύο χρόνια τώρα δεν πάει από τις σκάλες αλλά τρυπά… ταβάνια, ανεβάζοντας ορόφους τον Ολυμπιακό στην πολυκατοικία της Ευρώπης: Η κατάκτηση του Conference League στη μεγαλύτερη επιτυχία του ελληνικού ποδοσφαίρου σε επίπεδο συλλόγων το 2024. Η παρουσία στην πρώτη οκτάδα της league phase του Europa League. Το υπαρκτό ενδεχόμενο της πρώτης πρόκρισης ελληνικής ομάδας στα νοκάουτ του Champions League από το μακρινό 2014 όταν οι Ερυθρόλευκοι με τον Μίτσελ στον πάγκο τους αντιμετώπισαν στους «16» τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Ολα στα χρόνια του Βάσκου που μπορεί το ποδόσφαιρο που αγαπά να έχει ως σήμα κατατεθέν την πίεση στο τελευταίο τρίτο του γηπέδου, αλλά που έχει ως βασικό συστατικό επιτυχίας την ανασταλτική λειτουργία. Προ διετίας στα νοκάουτ του Conference League δεν δέχτηκε γκολ στα πιο μεγάλα βράδια: Στον ημιτελικό ρεβάνς με την Αστον Βίλα στο Φάληρο (2-0). Στον τελικό της Νέας Φιλαδέλφειας με τη Φιορεντίνα (1-0).

Αδεια δίχτυα

Πέρσι για την 8άδα της league phase του Εuropa League οι Πειραιώτες έβαλαν μόλις 9 γκολ. Εφτασαν στους 15 βαθμούς γιατί δέχτηκαν μόλις τρία, έχοντας την καλύτερη άμυνα της διοργάνωσης. Στο «Γ. Καραϊσκάκης» δέχθηκαν μόλις 1 γκολ στο 1-1 με τη Ρέιντζερς (3-0 την Μπράγκα, 3-0 την Καραμπάγκ, 0-0 με την Τβέντε) και εκτός νίκησαν Πόρτο και Μάλμε με τον ίδιο τρόπο: 1-0. Φέτος στα ρεαλιστικά και όχι στα απίθανα; 0-0 με την Πάφο, 1-1 με την PSV Αϊντχόφεν και 2-0 τη Λεβερκούζεν στο Φάληρο, 1-0 την Καϊράτ στην Αστάνα. Στα ματς για τους 8 βαθμούς 2 νίκες και 2 ισοπαλίες με 4-1 γκολ. Για να δουλέψει βεβαίως μια τέτοια μέθοδος χρειάζονται πολλά. Καμία φορά ακόμη και να καταλαβαίνεις γιατί ο 65χρονος έλεγε προχθές το βράδυ πως «υποφέραμε ως τη νίκη». Χρειάζεσαι όμως και πολλούς, συντονισμένους σε αυτή την διαδικασία.

Τζολάκης, Εσε, Ρέτσος

Δεν είναι τυχαίο ότι προχθές ο καλύτερος ήταν ο Κωσταντής Τζολάκης. Οτι ο Σαντιάγκο Εσε θαρρείς συνέχιζε να κυνηγά τους Γερμανούς ως το αεροπλάνο της επιστροφής τους στο Λεβερκούζεν.

Οτι ο συγκινητικός Παναγιώτης Ρέτσος με τους αφόρητους πόνους στο εγχειρισμένο χέρι του και την ανασφάλεια μιας κίτρινης κάρτας από το τέταρτο λεπτό θύμισε στις Ασπιρίνες γιατί πλήρωσαν καμιά 20αριά εκατ. ευρώ για χάρη του, καλοκαίρι του 2017 στην – τότε – πιο ακριβή μεταγραφή έλληνα ποδοσφαιριστή. Ολοι τους στην ίδια σελίδα. Αποφασισμένοι για κατάθεση ψυχής. Ολοι τους εκεί και στο πιο μεγάλο βράδυ, 29 Μάη 2024 στη Νέα Φιλαδέλφεια. Οπως ο Τσικίνιο, ο Φρανσίσκο Ορτέγκα και ο καταπληκτικός Ροντινέι που επιστρέφοντας στον περσινό του ρόλο του εξτρέμ έβγαλε δύο ασίστ από το μαγικό καπέλο του δημιουργώντας προϋποθέσεις νίκης.

Οταν ξέρεις από τελικούς

Οι έξι από τους έντεκα προχθές, έξι από τους έντεκα κόντρα στη Φιορεντίνα. Θα ήταν επτά αν ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί δεν είχε φτάσει το ξημέρωμα της Τρίτης στην Ελλάδα από το Κόπα Αφρικα. Οκτώ αν ο Ντανιέλ Ποντένσε δεν βρίσκονταν ακόμη σε αυτό το παράξενο «μπες-βγες» του τελευταίου μήνα με τις ενοχλήσεις που νιώθει.

Ο Μεντιλίμπαρ δεν είχε κατά νου 18 τελικές προσπάθειες όπως με τη Ρεάλ Μαδρίτης, ούτε μονότερμα όπως με την PSV. Ηξερε ότι για να μπορεί η ομάδα του να περάσει το εμπόδιο της Λεβερκούζεν και να παίξει σε έναν τελικό (με τον Αγιαξ) την πρόκριση στο top 24, χρειάζονταν πριν από όλα αποφασισμένους για καθαρά δίχτυα. Συνέβη με την απαραίτητη δόση τύχης που πάντα παίζει τον δικό της ρόλο σε τέτοιες ιστορίες.

Η ίδια βάση όπως στην Αστάνα με την Καϊράτ. Και αν δεν ήταν εκείνο το γκολ στις καθυστερήσεις των Ολλανδών της PSV o Ολυμπιακός δεν θα χρειάζονταν τώρα την πρώτη νίκη της ιστορίας στην Ολλανδία, Τετάρτη με τον Αγιαξ στην «Αρίνα», για να προκριθεί. Θα έψαχνε μόνο την κατάταξη και τίποτε άλλο.

Δάκρυσε ο Ελ Κααμπί

Με την ευκαιρία μιας και είπαμε Ελ Κααμπί; Ηρθε με μεγάλη στενοχώρια από την πατρίδα του ο Μαροκινός. Η σοκαριστική ήττα στον τελικό από τη Σενεγάλη, αλλά και όσα συνέβησαν τον έφεραν στα όριά του. Την Τρίτη όμως κατάλαβε για πολλοστή φορά ότι ο Ολυμπιακός είναι το σπίτι του. Ο τρόπος που τον υποδέχθηκε η ομάδα, οι συμπαίκτες, το κοινό. Δάκρυσε στα αποδυτήρια στο φινάλε o 32χρονος.

Συγκινήθηκε και είπε πως «έφυγα από μια πολύ μεγάλη στενοχώρια και ήρθα εδώ σε μια μεγάλη χαρά. Σας ευχαριστώ όλους για αυτό το δώρο. Για τη νίκη, αλλά και για τον τρόπο που με υποδεχθήκατε». Πέρασε στο 73΄ του ματς ο Μαροκινός. Πριν έκανε τη δουλειά στην εντέλεια ο καλός του φίλος Μεντί Ταρέμι: Εφτασε 14 γκολ και 3 ασίστ σε 23 συμμετοχές ο Ιρανός που αν κάποιος παρατηρήσει τη μελαγχολία του ακόμη και σε αυτές τις μεγάλες χαρές, θα πρέπει να έχει κατά νου τη δική του δύσκολη ιστορία. Στο Ιράν συμβαίνουν πράγματα που δεν τον αφήνουν να χαρεί όσο θα ήθελε. Και που σίγουρα δεν του επιτρέπουν να πανηγυρίζει.

Ατάκα με νόημα…

Πίσω στον Μέντι όμως. Χθες στον Ρέντη είχε μια ιδιαίτερη ατάκα θέλοντας να δείξει πόσο σπουδαία θεωρεί τη νίκη επί της Λεβερκούζεν. «Παίξαμε με μια ομάδα που νομίζω ότι βρίσκεται στο επίπεδο της Ρεάλ, της Αρσεναλ και της Μπαρτσελόνα. Τους νικήσαμε γιατί μείναμε στο πλάνο, παλέψαμε και δεν σταματήσαμε ούτε στιγμή να προσπαθούμε» τα λόγια του κόουτς. «Εχουμε ένα ματς ακόμη και πραγματικά πιστεύω ότι μπορούμε να προκριθούμε. Αυτή τη στιγμή όμως το πρόγραμμα μας λέει Σάββατο πρωτάθλημα με τον Βόλο. Για τον Αγιαξ και το παιχνίδι στο Αμστερνταμ θα τα πούμε μετά». Και ο Τσικίνιο με τον Πιρόλα που αποχώρησαν τραυματίες; Τίποτα το ιδιαίτερο. Θα είναι κανονικά διαθέσιμοι για την Ολλανδία. Θα προστατευθούν όμως το Σάββατο, όπως και άλλοι αρκετοί προκειμένου να βγει σωστά ο κύκλος του rotation. Οχι μόνο για τον Αγιαξ (28/1) αλλά και γιατί αμέσως μετά ακολουθεί το ντέρμπι πρωταθλήματος με την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια (1/2).