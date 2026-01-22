Δύο αγγλικές νίκες, δύο αποτελέσματα που κράτησαν «ζωντανά» τα ευρωπαϊκά σενάρια και ένα βράδυ που μόνο αδιάφορο δεν ήταν για τον Ολυμπιακό. Η Τσέλσι λύγισε δύσκολα την Πάφο στο Λονδίνο, ενώ η Νιούκαστλ «καθάρισε» με άνεση την Αϊντχόφεν, διαμορφώνοντας νέα δεδομένα ενόψει της τελευταίας αγωνιστικής της League Phase του Champions League.

Στο «Στάμφορντ Μπριτζ», η Πάφος απέδειξε ξανά ότι δεν βρίσκεται τυχαία στη διοργάνωση. Πειθαρχημένη, συμπαγής και με ξεκάθαρο πλάνο, άντεξε για 77 λεπτά την πίεση της Τσέλσι, είχε δοκάρι και διαμαρτυρίες για πέναλτι, πριν «λυγίσει» από την κεφαλιά του Καϊσέδο μετά από κόρνερ στο 78’. Οι Λονδρέζοι έφτασαν τους 13 βαθμούς και μπήκαν γερά στο κόλπο της απευθείας πρόκρισης στους «16», ενώ οι Κύπριοι έμειναν στους 6, δύο πίσω από τον Ολυμπιακό, με ελπίδες πρόκρισης την τελευταία αγωνιστική απέναντι στη Σλάβια Πράγας.

Την ίδια ώρα, στο «Σεντ Τζέιμς Παρκ», η Νιούκαστλ δεν άφησε περιθώρια στην Αϊντχόφεν. Με γκολ των Γουισά, Γκόρντον και Μπαρνς, οι «καρακάξες» επικράτησαν 3-0, ανέβηκαν στους 13 βαθμούς και «φλέρταραν» έντονα με την οκτάδα. Η PSV έμεινε στους 8 και πλέον παίζει τα ρέστα της απέναντι στη Μπάγερν, αποτέλεσμα που επηρεάζει άμεσα και τον Ολυμπιακό.