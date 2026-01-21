Ο Ολυμπιακός πήρε τη νίκη με 100-93 επί της Μακάμπι για την 23η αγωνιστική της Euroleague, ωστόσο αυτή αποδεικνύεται πύρρειος, με τους «ερυθρόλευκους» να μετρούν σημαντικές απώλειες.

Οι Πειραιώτες αντιμετωπίζουν την Παρασκευή την Εφές Αναντολού στην Κωνσταντινούπολη για την 24η αγωνιστική της διοργάνωσης (22/1, 19.30) και στο ματς αυτό θα έχουν ακόμη μία νέα απουσία, μετά την ήδη μία γνωστή.

Δύο σημαντικές απουσίες

Συγκεκριμένα, εκτός αγώνα για το ματς της Πόλης έμεινε αρχικά ο Νίκολα Μιλουτίνοφ εξαιτίας της διάσεισης την οποία υπέστη από το χτύπημα του Μπρίσετ στο ματς με τους Ισραηλινούς. Έπειτα, εκτός «μάχης» με τους Τούρκους έμεινε και ο Φρανκ Νιλικίνα.