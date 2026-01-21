Ο Ολυμπιακός επικράτησε 2-0 της Λεβερκούζεν στο «Γ. Καραϊσκάκης» για την 7η αγωνιστική της League Phase του Champions League, με τα γκολ των Κοστίνια και Ταρέμι να χαρίζουν προβάδισμα πρόκρισης στους Πειραιώτες. Παρά τα γκολ των επιθετικών, το βραβείο του MVP κατέληξε στον Κωνσταντίνο Τζολάκη, ο οποίος πραγματοποίησε μια εξαιρετική εμφάνιση κάτω από τα δοκάρια.

Ο 23χρονος τερματοφύλακας πραγματοποίησε έξι καθοριστικές αποκρούσεις, εκ των οποίων τέσσερις μέσα από την περιοχή του Ολυμπιακού, κρατώντας απαραβίαστη την εστία του.

Σύμφωνα με την Opta/Stats Perform, η εμφάνιση του Τζολάκη ήταν τόσο αποτελεσματική που η ομάδα του θα έπρεπε να δεχθεί σχεδόν δύο γκολ βάσει των τελικών της Λεβερκούζεν, όμως εκείνος φρόντισε να διατηρήσει το μηδέν και να κερδίσει τον τίτλο του πολυτιμότερου παίκτη.