Δημοφιλή
- 1
Από χιόνι σε ήλιο: Οι Αλκυονίδες φέρνουν ένα «μίνι καλοκαίρι» στην καρδιά του χειμώνα - Πότε αναμένονται
- 2
Το νέο παιχνίδι της πατρικής περιουσίας: Πώς κερδίζουν τα παιδιά - Οι νέοι κανόνες της κληρονομιάς
- 3
FIFA: Στο τραπέζι ο αποκλεισμός της Σενεγάλης από το Μουντιάλ του 2026
- 4
Έρχονται οι Αλκυονίδες μέρες: Πότε ο καιρός θα θυμίζει άνοιξη
- 5
Εφιάλτης οι διακοπές για έναν Ελληνα στην Αυστραλία: Τι συνέβη σε λίγα δευτερόλεπτα και κινδυνεύει να μείνει
- 6
Ολυμπιακός – Λεβερκούζεν 2-0: Θρίαμβος του Θρύλου και μάχη πρόκρισης στο Άμστερνταμ
- 7
Παράταση για τις παλιές ταυτότητεςι ισχύει και μέχρι πότε
- 8
Η κακοκαιρία «κλείνει» την Τετάρτη και το Δημόσιο - Δικαιολογημένη η απουσία των υπαλλήλων
- 9
Ολυμπιακός: Ο Κωνσταντίνος Τζολάκης αναδείχθηκε MVP του αγώνα κόντρα στη Λεβερκούζεν
- 10
Καρχαρίες στις ελληνικές θάλασσες: Οι φονικές επιθέσεις που συγκλόνισαν τη χώρα
Μεντιλίμπαρ: «Δείξαμε ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε»
Ο Ολυμπιακός πραγματοποίησε μια γεμάτη εμφάνιση και επικράτησε με 2-0 της Λεβερκούζεν, χάρη στα γκολ των Κοστίνια και Ταρέμι, αλλά και στις καθοριστικές επεμβάσεις του Κωνσταντή Τζολάκη, πανηγυρίζοντας μια μεγάλη νίκη για την 7η αγωνιστική της League Phase του Champions League. Μετά το τέλος της αναμέτρησης, ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στάθηκε κυρίως στον τρόπο με […]
«Πάρτι» στο Καραϊσκάκη για τη σπουδαία νίκη του Ολυμπιακού – Αποθεώθηκαν οι Ερυθρόλευκοι (vid)
Ο Ολυμπιακός πέτυχε μεγάλη ευρωπαϊκή νίκη και ακολούθησε πάρτι στο Φάληρο
Βαθμολογία UEFA: Ο Ολυμπιακός ανέβασε κι άλλο την Ελλάδα
Την ευκαιρία να πλησιάσει ακόμη περισσότερο την 11η θέση στην ειδική βαθμολογία της UEFA έδωσε στην Ελλάδα ο Ολυμπιακός, μετά το 2-0 επί της Λεβερκούζεν.
Ίντερ – Άρσεναλ 1-3: Ασταμάτητοι οι Κανονιέρηδες, έκαναν το 7Χ7!
Η Άρσεναλ επικράτησε κατά κράτος της Ίντερ με 3-1 στο Μιλάνο στο ματς της 7ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Ζεσούς. Η Άρσεναλ νίκησε κατά κράτος την Ίντερ με 3-1 στο Μιλανο έχοντας σε τεράστια βραδιά τον Γκαμπριέλ Ζεσούς που πέτυχε δύο γκολ στην αναμέτρηση. Οι Άγγλοι βρίσκονται στην […]
Ομάδα-ατσάλι με συνταγή επιτυχιών
Η άμυνα φέρνει τις επιτυχίες. Δίνει τις νίκες. Μπορεί ώρες ώρες να το ξεχνάμε γοητευμένοι από τα μαγικά των επιθετικών, αλλά η βάση είναι η οπισθοφυλακή. Αν κρατήσει και βρεις τον τρόπο για το γκολ, ανοίγει ο δρόμος για τη νίκη και εν τέλει «φουσκώνουν» τα πανιά της αισιοδοξίας για το επόμενο βήμα. Είναι, με […]