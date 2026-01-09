Το παράθυρο εκτόνωσης μιας κρίσης, η οποία διήρκεσε περισσότερο και με μεγαλύτερη ένταση απ’ όσο αρχικά υπολόγιζε η κυβέρνηση, άνοιξε και επισήμως. Στις έξι εβδομάδες αγροτικών κινητοποιήσεων αναμένεται η κάθοδος αγροτοκτηνοτρόφων στην Αθήνα, όχι με τα τρακτέρ τους στο πλαίσιο διαμαρτυρίας, αλλά για ραντεβού κορυφής με τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου. Υστερα από δύο προσκλήσεις εκ μέρους της κυβέρνησης για συνεννόηση, οι οποίες είχαν πέσει στο κενό το προηγούμενο διάστημα, υπήρξε νέο ευθύ σινιάλο διά στόματος του κυβερνητικού εκπροσώπου.

Ο Παύλος Μαρινάκης έδωσε ως «διαθέσιμη ημερομηνία» την Τρίτη 13 Ιανουαρίου και, εκτός απροόπτου, η χθεσινή πρώτη θετική ανταπόκριση των αγροτών θα επικυρωθεί το Σαββατοκύριακο στη Νίκαια Λάρισας, όταν τα μπλόκα οριστικοποιήσουν την αντιπροσωπεία που θα περάσει την πόρτα της κυβερνητικής έδρας. Ο Πρωθυπουργός θα απουσιάζει τη Δευτέρα σε επίσημη επίσκεψη στην Ισπανία, αλλά «την Τρίτη θα είναι στο γραφείο του», όπως είπε (newsbomb) ο κυβερνητικός πορτ παρόλ, θέτοντας με σαφήνεια δύο όρους: πρώτον, να υπάρχει ενιαία εκπροσώπηση των μπλόκων και, δεύτερον, να μην υπάρχουν ενεργοί αποκλεισμοί σε δρόμους και υποδομές.

Προηγήθηκε, σύμφωνα με πληροφορίες, μπαράζ παρασκηνιακών διαβουλεύσεων μεταξύ κυβερνητικών στελεχών, όπως του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστας Τσιάρα, με αγροτοσυνδικαλιστές της Θεσσαλίας και της Βόρειας Ελλάδας, που έχουν τον πρώτο λόγο στα μπλόκα, ενώ καταγράφηκαν και εκατέρωθεν πιέσεις, προκειμένου να χαραχτεί τροχιά αποσυμπίεσης. «Με μπλόκα εν ισχύι δεν μπορεί να γίνει διάλογος» επέμενε η κυβέρνηση και εμμέσως έβαζε άλλον έναν όρο για τη διεξαγωγή συζήτησης: δεν θα είναι διαπραγματεύσιμο το πακέτο παρεμβάσεων που εξειδικεύτηκε από τους συναρμόδιους Κωστή Χατζηδάκη, Κώστα Τσιάρα, Δημήτρη Παπαστεργίου και Θάνο Πετραλιά.

Τα μέτρα

Κανένας υπουργός δεν αφήνει, πέραν όσων ανακοινώθηκαν, περιθώρια για επιπλέον μέτρα, που σημαίνει ότι απορρίπτεται κάθε ενδεχόμενο επαναπροσδιορισμού της τιμής για το αγροτικό ρεύμα (στα 8,5 λεπτά του ευρώ για αγρότες χωρίς οφειλές), επαναξιολόγησης του ψηφιακού μηχανισμού για πετρέλαιο χωρίς Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης στην αντλία (με app στο κινητό τηλέφωνο), νέου υπολογισμού πόρων σε κτηνοτρόφους, βαμβακοπαραγωγούς, σιτοπαραγωγούς (160 εκατ. από τη βασική ενίσχυση) κ.ο.κ. Συνεπώς η κυβέρνηση δηλώνει διατεθειμένη να ακούσει αιτήματα για διαθρωτικά και θεσμικά ζητήματα, ενώ, την ώρα που γαλάζια στελέχη αναγνωρίζουν ότι δεν μπορούν να αφήσουν την αντιπροσωπεία των αγροτών να φύγει από το Μαξίμου με εντελώς άδεια χέρια, αναμένεται να μπουν στο τραπέζι επιμέρους θέματα. Για παράδειγμα, στην κυβέρνηση παραδέχονται ως προς την επιστροφή του ΕΦΚ πετρελαίου ότι τα ισχύοντα όρια για κάποιες καλλιέργειες δεν αντιστοιχούν στην πραγματικότητα, εξού και θα προτείνει σύσταση επιτροπής που θα επεξεργαστεί ξανά τους κανόνες με τη συμμετοχή των αγροτών.

Πολιτική αντιπαράθεση

Στο μεταξύ, μαίνεται η πολιτική αντιπαράθεση, αφού τη στιγμή που φαινόταν για πρώτη φορά στο τελευταίο 40ήμερο μια προοπτική διεξόδου στην κρίση κυβέρνησης – αγροτών, οι αρχηγοί κομμάτων κατακεραύνωναν από τη Βουλή τους κυβερνητικούς χειρισμούς. «Θέλετε λύση ή σύγκρουση; (…) Πώς είναι δυνατόν να σας εμπιστευτούν;» είπε ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης Νίκος Ανδρουλάκης, επιμένοντας στις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για αγροτικό ρεύμα στα 7 λεπτά, χωρίς αστερίσκους, με μείωση του παγίου και ρύθμιση των οφειλών στις 120 δόσεις. Για αργότερα όμως και για μια ειδική συνεδρίαση στην Ολομέλεια παραπέμπεται και η συζήτηση σχετικά με την πρόταση του Μητσοτάκη να συσταθεί διακομματική επιτροπή που θα επεξεργαστεί προτάσεις ενίσχυσης του πρωτογενούς τομέα.