Ένταση σημειώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης στο μπλόκο της Θήβας, όταν οι διαδηλωτές αγρότες έβαλαν φωτιά σε δέματα από άχυρο, κλείνοντας την παλιά εθνική οδό Θήβας–Λιβαδειάς.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η κίνηση αυτή έγινε, καθώς υπήρξε εκτίμηση, ότι επίκειται αστυνομική παρέμβαση για την απομάκρυνση των εμποδίων από το οδόστρωμα. Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες κάλεσαν τους αγρότες να απομακρύνουν τα φλεγόμενα δέματα και να ανοίξουν τον δρόμο, προκειμένου να αποκατασταθεί η κυκλοφορία και να αποφευχθεί περαιτέρω κλιμάκωση της έντασης.

Ωστόσο, οι αγρότες της περιοχής ξεκαθαρίζουν, ότι δεν προτίθενται να ανοίξουν τον δρόμο, επιτρέποντας τη διέλευση οχημάτων μόνο σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, όπως περιστατικά που αφορούν προβλήματα υγείας.

Δείτε βίντεο από το σημείο της έντασης μεταξύ αγροτών και αστυνομικών δυνάμεων:

Η κατάσταση παραμένει υπό παρακολούθηση, ενώ δεν αποκλείεται να υπάρξουν νέες εξελίξεις τις επόμενες ώρες.

Δέχονται την πρόσκληση για συνάντηση με τον Πρωθυπουργό την Τρίτη

Δέχθηκαν την πρόταση για διάλογο στο Μαξίμου την προσεχή Τρίτη οι αγρότες. Όπως μεταδίδει το Thesspost.gr, σύμφωνα με τον επικεφαλής του μπλόκου της Καρδίτσας Κώστα Τζέλλα, οι αγρότες αποδέχονται την πρόταση, ενώ το Σάββατο ή την Κυριακή θα γίνει πανελλαδική σύσκεψη στη Νίκαια για να οριστεί η επιτροπή που θα κατέβει στην Αθήνα την Τρίτη.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις, οι αγρότες προσανατολίζονται να ανοίξουν τους δρόμους από αύριο, ωστόσο τα τρακτέρ θα παραμείνουν παρατεταγμένα στις άκρες, μέχρι να γίνει ο διάλογος με τον Μητσοτάκη. Όπως ανέφερε η Χριστίνα Κοραή στο Live News, η συνάντηση θα γίνει στις 6 το απόγευμα της Τρίτης. Πρόσθεσε ότι στη νέα πανελλαδική συνδιάσκεψη που θα κάνουν θα ορίσουν και το συντονιστικό όργανο.

Νωρίτερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης απηύθυνε πρόσκληση στον αγροτικό κόσμο για συνάντηση με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη την Τρίτη 13 Ιανουαρίου. «Είμαστε εδώ για διάλογο, το λέμε ξανά, είμαστε όλοι μαζί και το λέμε με μια ξεκάθαρη διατύπωση, θέλουμε να σταματήσει όλο αυτό. Απευθύνω άλλη μία πρόσκληση στους αγρότες την Τρίτη (σ.σ. 13 Ιανουαρίου) που ο πρωθυπουργός θα είναι στο γραφείο του να συναντηθούν, με δύο ξεκάθαρους όρους: Να είναι αναλογικό το κλιμάκιο της εκπροσώπησης, δηλαδή να εκπροσωπούνται όλες οι κινητοποιήσεις, γιατί, για να δοθεί μια λύση σε όλο αυτό πρέπει να εκπροσωπούνται όλοι. Και η δεύτερη προϋπόθεση είναι να γίνει ο διάλογος με δρόμους ανοιχτούς, γιατί με μπλόκα εν ισχύ δεν μπορεί να γίνει διάλογος», δήλωσε ο Παύλος Μαρινάκης στο Newsbomb.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υπογράμμισε πως «να ανασταλούν αυτές οι κινητοποιήσεις, να είναι αναλογική η εκπροσώπηση και την Τρίτη μπορεί να γίνει η συνάντηση», καλώντας εκ νέου τους εκπροσώπους των αγροτών σε διάλογο.