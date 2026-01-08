Με τους αγρότες να εντείνουν τις κινητοποιήσεις σε όλη τη χώρα, μία μέρα μετά την ανακοίνωση των νέων κυβερνητικών μέτρων, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης απηύθυνε πρόσκληση στον αγροτικό κόσμο για συνάντηση με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη την Τρίτη 13 Ιανουαρίου.

«Είμαστε εδώ για διάλογο, το λέμε ξανά, είμαστε όλοι μαζί και το λέμε με μια ξεκάθαρη διατύπωση, θέλουμε να σταματήσει όλο αυτό. Απευθύνω άλλη μία πρόσκληση στους αγρότες την Τρίτη (σ.σ. 13 Ιανουαρίου) που ο πρωθυπουργός θα είναι στο γραφείο του να συναντηθούν, με δύο ξεκάθαρους όρους: Να είναι αναλογικό το κλιμάκιο της εκπροσώπησης, δηλαδή να εκπροσωπούνται όλες οι κινητοποιήσεις, γιατί, για να δοθεί μια λύση σε όλο αυτό πρέπει να εκπροσωπούνται όλοι. Και η δεύτερη προϋπόθεση είναι να γίνει ο διάλογος με δρόμους ανοιχτούς, γιατί με μπλόκα εν ισχύ δεν μπορεί να γίνει διάλογος», δήλωσε ο Παύλος Μαρινάκης στο Newsbomb.gr.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υπογράμμισε πως «να ανασταλούν αυτές οι κινητοποιήσεις, να είναι αναλογική η εκπροσώπηση και την Τρίτη μπορεί να γίνει η συνάντηση», καλώντας εκ νέου τους εκπροσώπους των αγροτών σε διάλογο.

Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι «για να μην υπάρχει παρανόηση, δεν υπάρχει περιθώριο για άλλα μέτρα», επισημαίνοντας τα δημοσιονομικά όρια που αντιμετωπίζει η κυβέρνηση.

Τα μπλόκα των αγροτών

Λίγο πριν τη μία το μεσημέρι, στα Μάλγαρα έκλεισαν και τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Οι αγρότες στο μπλόκο του Κάστρου αποφάσισαν τετραήμερο αποκλεισμό της Εθνικής οδού Αθηνών – Λαμίας και των παρακαμπτήριων δρόμων.

Το πρωί, οι αγρότες έκλεισαν την Υψηλή Γέφυρα της Χαλκίδας, με στόχο να διακόψουν την κυκλοφορία για δύο ημέρες. Στη Θεσσαλία, οι σήραγγες των Τεμπών αποκλείστηκαν από κομβόι 140 τρακτέρ και αγροτικών μηχανημάτων, ενώ αγρότες από την Καρδίτσα κινήθηκαν προς τον Μπράλο και από τα Τρίκαλα προς το Μουργκάνι.

Μετά τις 2 το μεσημέρι έγινε γνωστό ότι οι αγρότες προχώρησαν σε πλήρη αποκλεισμό του κόμβου του Μπράλου, τόσο στην εθνική οδό όσο και στους παράδρομους και το επαρχιακό δίκτυο. Η απόφαση ελήφθη μετά από συνεννόηση με συναδέλφους τους από την Αταλάντη και τον Δομοκό. Πλέον, η διέλευση από τη Λαμία προς την Αθήνα καθίσταται σχεδόν αδύνατη.

Σύμφωνα με το lamiareport.gr, από τις 2:30 το μεσημέρι η χώρα κόπηκε στα δύο, αφού οι αγρότες από το μπλόκο του Μπράλου «μπλόκαραν» όλους τους δρόμους και δεν μπορεί να κινηθεί κανείς προς καμία κατεύθυνση. Λίγο νωρίτερα στο μπλόκο του Μπράλου έφτασαν ενισχύσεις με τρακτέρ από Καρδίτσα και Δομοκό. Οι αγρότες δηλώνουν αποφασισμένοι να κρατήσουν όλους τους δρόμους κλειστούς για τα επόμενο 48ωρο. Σε αποκλεισμό των σηράγγων στα Τέμπη προχώρησαν Θεσσαλοί αγρότες, από το μπλοκο της Νίκαιας, παρατάσσοντας τρακτέρ και αγροτικά μηχανήματα και διακόπτοντας την κυκλοφορία στο σημείο, ενώ έβαλαν φωτιά σε μπάλες από άχυρο. Η κινητοποίηση πραγματοποιήθηκε λίγο μετά τις 11:00 το πρωί, όταν τρακτέρ και αγροτικά οχήματα ξεκίνησαν οργανωμένα από το μπλόκο της Νίκαιας και κινήθηκαν προς τις σήραγγες των Τεμπών, εφαρμόζοντας στην πράξη τις αποφάσεις που είχαν ληφθεί σε προηγούμενη γενική συνέλευση. Με την άφιξή τους, οι αγρότες απέκλεισαν τις σήραγγες, η οποία θα διαρκέσει 48 ώρες. Η απόφαση τους αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο των κινητοποιήσεων τους για ολικό αποκλεισμό των δρόμων, όπως αποφασίστηκε στο πανελλαδικό συντονιστικό Τι ζητούν οι αγρότες

Η κυβέρνηση παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και απευθύνει νέα μηνύματα προς τους αγρότες. Οι ίδιοι δηλώνουν ότι βρίσκονται σε αδιέξοδο και πως η κλιμάκωση του αγώνα τους ήταν αναπόφευκτη, τονίζοντας ότι δεν πτοούνται από τις εισαγγελικές παρεμβάσεις.

Οι αγρότες επιμένουν στις κινητοποιήσεις παρά τις κυβερνητικές εξαγγελίες για: ρεύμα στα 8,5 λεπτά ανά κιλοβατώρα, δυνατότητα απαλλαγής από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στα καύσιμα μέσω εφαρμογής, ενίσχυση με τα αδιάθετα 160 εκατ. ευρώ του ΟΠΕΚΕΠΕ, δημιουργία Εθνικού Συστήματος Ιχνηλασιμότητας για τον περιορισμό των ελληνοποιήσεων και αλλαγές στον κανονισμό του ΕΛΓΑ, ώστε να αποζημιώνεται το σύνολο της παραγωγής που επλήγη από φυσικές καταστροφές.

Η εντολή της Εισαγγελίας προς τις αστυνομικές αρχές να εφαρμόσουν ακόμη και με αυτόφωρη διαδικασία τον νόμο για την παρακώληση κυκλοφορίας, φαίνεται να έχει οξύνει περαιτέρω το κλίμα.

Η κυβέρνηση ξεκαθαρίζει ότι ο πρωθυπουργός θα συναντήσει μόνο αντιπροσωπεία που θα εκπροσωπεί το σύνολο των μπλόκων. Σύμφωνα με πληροφορίες, η συνάντηση αναμένεται να πραγματοποιηθεί την Τρίτη 13 Ιανουαρίου.

Ο Παύλος Μαρινάκης επανέλαβε ότι για να υπάρξει ουσιαστικός διάλογος, απαιτείται τόσο αντιπροσωπευτική εκπροσώπηση όσο και άρση των μπλόκων στους δρόμους.