«Με τον ένα ή τον άλλον τρόπο φτάνουμε στη φάση της αντιμετώπισης αυτής της πολυήμερης εκκρεμότητας. Θέλω να πιστεύω ότι θα φτάσουμε ήρεμα και συναινετικά. Αυτή ήταν και είναι η τακτική της κυβέρνησης. Από εκεί και πέρα, αν αυτό δε συμβεί, ο νόμος θα εφαρμοστεί». Αυτό ανέφερε σήμερα ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, σε συνέντευξη στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ, αναφερόμενος στα αγροτικά μπλόκα. «Οι ίδιοι οι αγρότες», προσέθεσε, «θα ξεκινήσουν να αντιλαμβάνονται ότι το πράγμα έχει παραγίνει. Απομονώνονται από την ευρύτερη κοινωνία. Η κυβέρνηση μίλησε ξεκάθαρα, ανέλαβε τις ευθύνες της, και από εδώ και πέρα αυτό που γίνεται βλάπτει τόσο την εθνική οικονομία όσο και τους ίδιους. Σε κάθε περίπτωση η κυβέρνηση δεν θα μείνει θεατής».

Ο κ. Χατζηδάκης σημείωσε τις διαφοροποιήσεις ανάμεσα στους αγροτοσυνδικαλιστές, επισημαίνοντας ότι υπάρχουν σκληρά κομματικά στελέχη, αλλά και ηπιότεροι και κυρίως όλοι εκείνοι που βλέπουν ότι η λογική «δεν συζητώ» αποτελεί παγκόσμια πρωτοτυπία. «Οι ίδιοι πριν λίγους μήνες συζητούσαν μαζί μας. Δεν γίνεται να λες ότι έχω αιτήματα αλλά δεν συζητώ. Ξεπερνά την κοινή λογική. Δεν έχει κανένα νόημα η παράταση αυτής της κατάστασης. Κάποια μπλόκα έχουν στείλει αιτήματα για συνάντηση με την κυβέρνηση. Ας περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα» ανέφερε.

Όπως σημείωσε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο πρωθυπουργός είναι στη διάθεση των αγροτοσυνδικαλιστών, εφόσον αποφασίσουν να προσέλθουν όλοι μαζί συντεταγμένα σε συζήτηση. «Αν δεν καταλήξουν σε ενιαία στάση, ο κύριος Τσιάρας και εγώ είμαστε στη διάθεσή τους να τους δούμε. Ο διάλογος πάντα βοηθά να μαθαίνεις κάποιες παραμέτρους που δεν γνώριζες» υπογράμμισε.

Σε ερώτηση εξάλλου για το κόμμα που φαίνεται να προετοιμάζει η κ. Καρυστιανού, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης ανέφερε τα εξής: «Βρισκόμαστε στον 7ο χρόνο της κυβέρνησης Μητσοτάκη, είναι λογικό να υπάρχει μία κόπωση από ένα μέρος του εκλογικού σώματος. Έτσι συμβαίνει σε όλο τον κόσμο. Παρόλα αυτά και παρά τα προβλήματα και τα λάθη, έχουμε από την μια πλευρά μια κυβέρνηση που εκφράζει μια προσέγγιση κοινής λογικής και ρεαλιστικής διαχείρισης. Και από την άλλη την αντιπολίτευση με το ΠΑΣΟΚ που έχει εγκαταλείψει σε μεγάλο βαθμό τον εαυτό του και πάει να μιμηθεί τον ΣΥΡΙΖΑ και την κ.Κωνσταντοπούλου. Ενώ οι υπόλοιποι είναι ξεκάθαρο ότι κινούνται στο χώρο του λαϊκισμού και των ακροτήτων που δεν προσφέρει καμία ρεαλιστική λύση. Προφανώς το κόμμα της κυρίας Καρυστιανού, εφόσον υπάρξει, φαινόταν από την αρχή ότι κινείται σε αυτό το χώρο. Υπό αυτήν την έννοια δεν αφορά κομματικά τη Νέα Δημοκρατία», επεσήμανε και συνέχισε:

«Εκείνο όμως που αφορά τη Νέα Δημοκρατία είναι η χώρα να παραμείνει σε τροχιά σοβαρότητας και σε ένα αποτελεσματικό πλαίσιο διακυβέρνησης. Διότι ζήσαμε την περασμένη δεκαετία οπότε ελήφθησαν δυσάρεστα μέτρα, υπήρξαν θυσίες των πολιτών». «Τα τελευταία εφτά χρόνια υπάρχει πρόοδος και το ζήτημα είναι να μην σπαταλήσουμε την πρόοδο, να μην πάνε χαμένες οι θυσίες των πολιτών και να μην επιβεβαιώσουμε το μύθο του Σίσυφου. Αυτό αφορά την κυβέρνηση και ακόμα περισσότερο αφορά τους πολίτες», κατέληξε.