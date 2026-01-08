Οι αγρότες συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους, παραμένοντας για περισσότερες από 40 ημέρες στα μπλόκα και πραγματοποιώντας πολύωρους αποκλεισμούς σε κομβικά σημεία της χώρας.

Σε τετραήμερο αποκλεισμό της εθνικής οδού Αθηνών–Λαμίας και των παραδρόμων στο ύψος του Κάστρου Βοιωτίας προχώρησαν οι αγρότες, κλιμακώνοντας τις κινητοποιήσεις τους. Η απόφαση ελήφθη μετά τις πρόσφατες κυβερνητικές εξαγγελίες, τις οποίες θεωρούν ανεπαρκείς.

Στόχος τους είναι, όπως αναφέρουν, να «κόψουν την Ελλάδα στα δύο», κλείνοντας όχι μόνο κεντρικούς οδικούς άξονες αλλά και τα τελωνεία του Προμαχώνα και της Εξοχής στα σύνορα με τη Βουλγαρία, καθώς και των Ευζώνων και της Νίκης στα σύνορα με τη Βόρεια Μακεδονία.

Η κατάσταση στις εθνικές οδούς χαρακτηρίζεται δύσκολη, καθώς πολλοί δρόμοι παραμένουν αποκλεισμένοι, προκαλώντας προβλήματα στις μετακινήσεις και στις εμπορευματικές μεταφορές.

Το πρωί, οι αγρότες προχώρησαν στο κλείσιμο της Υψηλής Γέφυρας Χαλκίδας, όπως είχαν προαναγγείλει, με την πρόθεση να παραμείνει κλειστή για δύο ημέρες. Οι κινητοποιήσεις τους συνεχίζονται με στόχο την ικανοποίηση των αιτημάτων που έχουν θέσει προς την κυβέρνηση.

Στο μπλόκο της Νίκαιας στη Λάρισα, προγραμματίστηκε αποκλεισμός των σηράγγων στα Τέμπη από τις 11:00 έως τις 11:30, με τη συμμετοχή δεκάδων τρακτέρ και αγροτικών οχημάτων. Οι αγρότες δηλώνουν ότι οι κυβερνητικές ανακοινώσεις δεν καλύπτουν τις διεκδικήσεις τους, επισημαίνοντας πως τα μέτρα δεν ανταποκρίνονται στις ανάγκες του πρωτογενούς τομέα.

Αγρότες με τρακτέρ σε Μπράλο και Μουργκάνι

Στα μπλόκα παραμένουν και οι αγρότες της Καρδίτσας στον Ε65, καθώς και των Τρικάλων στα διόδια Λόγγου. Μετά από συνελεύσεις, αποφάσισαν τη συνέχιση των κινητοποιήσεων και τη μετακίνησή τους προς τον Μπράλο και το Μουργκάνι αντίστοιχα.

Όπως αναφέρουν, οι κυβερνητικές εξαγγελίες δεν απαντούν στα αιτήματά τους και δηλώνουν αποφασισμένοι να κλιμακώσουν τις δράσεις τους τις επόμενες ημέρες.

Τετραήμερος αποκλεισμός της εθνικής οδού Αθηνών – Λαμίας

Οι αγρότες στο μπλόκο του Κάστρου προγραμματίζουν τετραήμερο αποκλεισμό της εθνικής οδού Αθηνών – Λαμίας και στα δύο ρεύματα, καθώς και στους παρακαμπτηρίους δρόμους. Η Τροχαία έχει ήδη προχωρήσει σε εκτροπές της κυκλοφορίας μέσω της παλαιάς εθνικής οδού και εναλλακτικών διαδρομών.

Αντίστοιχες αποφάσεις έχουν ληφθεί και στο μπλόκο της Θήβας, όπου οι αγρότες εντείνουν την πίεση προς την κυβέρνηση.

Οι αγρότες Κλείνουν ο Μπράλος

Στον Μπράλο, οι αγρότες αποφάσισαν 48ωρο αποκλεισμό, σύμφωνα με το Πανελλαδικό Συντονιστικό. Παρότι δεν έχει ανακοινωθεί η ακριβής ώρα έναρξης, ζητήθηκε η συγκέντρωση όλων των αγροτών από τις 9:00 το πρωί.

Το σημείο θεωρείται κομβικό για το εθνικό οδικό δίκτυο και αναμένονται ενισχύσεις από τις περιοχές Καρδίτσας, Αταλάντης και Δομοκού. Οι αγρότες σχεδιάζουν να κλείσουν όλους τους παράδρομους και δεν αποκλείουν πλήρη διακοπή της κυκλοφορίας πριν το μεσημέρι.

Αποκλεισμένη και η Ιονία Οδός

Στην Ιονία Οδό, οι αγρότες του Αγγελόκαστρου προχωρούν σε αποκλεισμό του αυτοκινητόδρομου, με στόχο να επεκτείνουν το μπλόκο και στους παραδρόμους που διέρχονται από το Αγρίνιο. Οι κινητοποιήσεις θα έχουν διάρκεια 48 ωρών, με τους συμμετέχοντες να δηλώνουν ότι οι κυβερνητικές αποφάσεις δεν τους καλύπτουν.

Ανάλογες δράσεις έχουν ανακοινωθεί και στην Πάτρα, με αποκλεισμούς σε κεντρικά σημεία της πόλης.

Μπλόκο στην Υψηλή Γέφυρα Χαλκίδας

Οι αγρότες από τα μπλόκα Χαλκίδας, Κορίνθου και Ιστιαίας αποφάσισαν 48ωρο αποκλεισμό της Υψηλής Γέφυρας Χαλκίδας, η οποία παραμένει κλειστή από το πρωί. Στην Ηλεία, προχωρούν σε αποκλεισμό της εισόδου του Πύργου και του οδικού άξονα Κορίνθου – Τριπόλεως στον κόμβο Νεστάνης.

Αγρότες με τρακτέρ και στην Δυτική Μακεδονία

Από τις 11:00 το πρωί, οι παραγωγοί της Δυτικής Μακεδονίας έχουν ξεκινήσει 48ωρο αποκλεισμό στη Μπάρα Σιάτιστας, στην Εγνατία Οδό. Παράλληλα, πραγματοποιούνται περιοδικοί αποκλεισμοί των παρακαμπτηρίων δρόμων από τις 12:00 έως τις 16:00.

Οι παραγωγοί ζητούν συνάντηση με τον πρωθυπουργό και δηλώνουν πρόθυμοι για διάλογο με την κυβέρνηση, επιμένοντας ωστόσο ότι οι κινητοποιήσεις θα συνεχιστούν «με κλειστούς δρόμους». Αντίστοιχη δράση πραγματοποιείται και στο μπλόκο του κόμβου Φιλώτα, όπου συμμετέχουν αγρότες, κτηνοτρόφοι και μελισσοκόμοι.

48ωροι αποκλεισμοί στα τελωνεία

Σήμερα ξεκινούν 48ωρες κινητοποιήσεις στα τελωνεία του Προμαχώνα και της Εξοχής στα σύνορα με τη Βουλγαρία, καθώς και στους Ευζώνους και τη Νίκη στα σύνορα με τη Βόρεια Μακεδονία. Στον Προμαχώνα, ο αποκλεισμός αφορά κυρίως τα φορτηγά, ενώ για τα Ι.Χ. θα λαμβάνονται αποφάσεις ανάλογα με την εξέλιξη της κινητοποίησης.

Στο Νευροκόπι Δράμας, απαγορεύεται η κυκλοφορία φορτηγών από τις 08:00 έως τις 18:00 το Σάββατο, με τα επιβατικά οχήματα να κινούνται μέσω παρακαμπτηρίων. Στο τελωνείο της Νίκης, η κυκλοφορία διακόπτεται πλήρως από τις 11:00, ενώ στους Ευζώνους ο αποκλεισμός ξεκινά στις 18:00, με διέλευση μόνο σε έκτακτες περιπτώσεις.