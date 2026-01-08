Αγρότες από διάφορες περιοχές της Γαλλίας συγκεντρώνονται σήμερα στο Παρίσι, συνεχίζοντας τις κινητοποιήσεις τους κατά της συμφωνίας Mercosur και της κρατικής διαχείρισης της επιζωοτίας της οζώδους δερματίτιδας των βοοειδών.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας και νωρίς το πρωί, δεκάδες αγρότες έφτασαν με τα τρακτέρ τους στον Πύργο του Άιφελ, ενώ προηγουμένως είχαν περάσει από την Αψίδα του Θριάμβου, αψηφώντας την κακοκαιρία και τα αυστηρά αστυνομικά μέτρα.

Σύμφωνα με εκπρόσωπο του Αγροτικού Συντονισμού, οι διαδηλωτές «σεργιανίζουν μέσα στο Παρίσι», έχοντας διασχίσει και τη λεωφόρο των Ηλυσίων Πεδίων. Όπως ανέφερε, «μερικές δεκάδες τρακτέρ» εισήλθαν στη γαλλική πρωτεύουσα από το νότο.

Αυστηρά μέτρα ασφαλείας

Η αστυνομία είχε απαγορεύσει από το βράδυ της Πέμπτης την πρόσβαση των τρακτέρ σε κρίσιμες ζώνες, όπως το προεδρικό μέγαρο των Ηλυσίων, το Ματινιόν – έδρα του πρωθυπουργού –, το κοινοβούλιο, καθώς και τα υπουργεία Γεωργίας και Οικολογικής Μετάβασης. Ανάλογοι περιορισμοί ισχύουν και για την κεντρική αγορά φρούτων και λαχανικών του Rungis, στα περίχωρα του Παρισιού.

Αιτήματα και αντιδράσεις

Από τον χειμώνα του 2024, οι Γάλλοι αγρότες ζητούν απλούστευση των διοικητικών διαδικασιών και χαλάρωση των ευρωπαϊκών προδιαγραφών, τις οποίες θεωρούν υπερβολικά περιοριστικές και πηγή αθέμιτου ανταγωνισμού.

«Θα πάμε με οποιοδήποτε τίμημα να φωνάξουμε τις διεκδικήσεις μας», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Ελουά Νεσπουλού, πρόεδρος του Αγροτικού Συντονισμού στην περιφέρεια της Οξιτανίας και επικεφαλής πομπής 40 τρακτέρ.

Ο πρόεδρος του συνδικάτου σε εθνικό επίπεδο, Μπερτράν Βαντό, υπογράμμισε ότι στόχος είναι να μεταφερθούν «ειρηνικά» τα αιτήματα στους Γάλλους βουλευτές και σε δύο «συμβολικά» σημεία του Παρισιού, ακόμη και αν αυτό οδηγήσει σε συλλήψεις μελών του κινήματος.