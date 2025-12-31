Η οικογένεια Bernard Arnault, η ισχυρότερη δυναστεία στον παγκόσμιο κλάδο της πολυτέλειας, λειτουργεί ξανά ως καταλύτης για την αγορά ακινήτων υψηλού επιπέδου στο Παρίσι. Μέσα σε λίγο περισσότερο από έναν χρόνο, οι Αρνό επένδυσαν σχεδόν 200 εκατομμύρια ευρώ σε τρεις εμβληματικές κατοικίες, σε μια περίοδο όπου η αγορά πολυτελών κατοικιών προσπαθεί να ανακάμψει από τη στασιμότητα που προκάλεσαν τα υψηλά επιτόκια και η γενικότερη οικονομική αβεβαιότητα.

Σύμφωνα με στοιχεία που επικαλούνται πηγές της αγοράς και επιβεβαιώνονται από έγγραφα που είδαν οι Financial Times, οι αγορές της οικογένειας περιλαμβάνουν δύο ακίνητα στο αριστοκρατικό 7ο διαμέρισμα του Παρισιού: ένα παλάτι αξίας 58 εκατ. ευρώ, το οποίο αποκτήθηκε τον Δεκέμβριο του 2024, και μία εντυπωσιακή έπαυλη του 17ου αιώνα, η οποία άλλαξε χέρια τον Μάρτιο του 2025 έναντι 97,5 εκατ. ευρώ. Το παζλ συμπληρώθηκε τον Μάιο του 2025 με την απόκτηση ενός διαμερίσματος αξίας 44 εκατ. ευρώ στο εξαιρετικά προνομιούχο 16ο διαμέρισμα της γαλλικής πρωτεύουσας.

Η συγκεκριμένη κατοικία, σύμφωνα με την αγγελία πώλησης, διαθέτει σαλόνι με μαρμάρινο τζάκι, επενδύσεις ξύλου στους τοίχους, μεγάλες γαλλικές μπαλκονόπορτες και άμεση πρόσβαση σε κήπο 1.425 τετραγωνικών μέτρων – χαρακτηριστικά που αποτυπώνουν με ακρίβεια το επίπεδο πολυτέλειας στο οποίο κινείται η οικογένεια Αρνό. Οι συναλλαγές αυτές συγκαταλέγονται στις ακριβότερες που πραγματοποιήθηκαν στο Παρίσι τον τελευταίο χρόνο.

Στην κορυφή της σχετικής λίστας βρίσκεται και η αγορά ακινήτου αξίας 62,5 εκατ. ευρώ από τον Pharrell Williams, μουσικό παραγωγό και δημιουργικό διευθυντή της ανδρικής συλλογής της Louis Vuitton, γεγονός που ενισχύει τη διασύνδεση του real estate υψηλής αξίας με τον κόσμο της παγκόσμιας πολυτέλειας.

Οι κινήσεις αυτού του μεγέθους έχουν αρχίσει να λειτουργούν ως «ανάσα» για την αγορά πολυτελών κατοικιών στο Παρίσι, η οποία είχε εισέλθει σε φάση έντονης επιβράδυνσης το 2023 και το 2024. Όπως επισημαίνουν μεσιτικά γραφεία της γαλλικής πρωτεύουσας, το 2025 καταγράφονται τα πρώτα σαφή σημάδια σταδιακής ανάκαμψης, κυρίως λόγω της αποκλιμάκωσης των επιτοκίων. «Ύστερα από δύο πολύ δύσκολα χρόνια, βλέπουμε επιτέλους την καμπύλη των επιτοκίων να γυρίζει προς την αντίθετη κατεύθυνση, γεγονός που φέρνει ξανά πολλούς αγοραστές στην αγορά», σημειώνει ο Λοράν Ντεμέρ, διευθύνων σύμβουλος της Coldwell Banker Europe.

Παρά τη βελτίωση του κλίματος, οι επαγγελματίες του χώρου δεν κρύβουν τους προβληματισμούς τους. Η πολιτική αβεβαιότητα στη Γαλλία και οι συζητήσεις για νέους φόρους στον πλούτο λειτουργούν αποτρεπτικά για ορισμένους εύπορους αγοραστές. «Έχουμε αρκετούς πλούσιους Παριζιάνους πελάτες που αποφάσισαν να πουλήσουν τα ακίνητά τους, χωρίς να είναι σαφές αν σκοπεύουν να εγκαταλείψουν τη χώρα», τονίζει ο Ρισάρ Τσιπίν, επικεφαλής της Barnes France, προσθέτοντας ότι η προσφορά πολυτελών κατοικιών έχει αυξηθεί αισθητά.

Η συνολική επένδυση των 199,5 εκατ. ευρώ από την οικογένεια Αρνό έρχεται σε μια συγκυρία κατά την οποία ο όμιλος LVMH προσπαθεί να ανακάμψει σταδιακά, έπειτα από τη σημαντική επιβράδυνση των πωλήσεων στον κλάδο της πολυτέλειας τα τελευταία χρόνια. Παρά την πτώση της χρηματιστηριακής αξίας του ομίλου μετά το μεταπανδημικό «μπουμ», οι Αρνό παραμένουν μία από τις πλουσιότερες οικογένειες παγκοσμίως, με τις μετοχές της LVMH να εμφανίζουν μερική ανάκαμψη μέσα στο 2025, καθώς βελτιώνονται οι προοπτικές του κλάδου.

Οι πρόσφατες αγορές προστίθενται σε ένα ήδη εντυπωσιακό χαρτοφυλάκιο παρισινών ακινήτων, που περιλαμβάνει περισσότερα από δέκα παλάτια και διαμερίσματα. Τόσο η LVMH όσο και η οικογένεια Αρνό αρνήθηκαν να σχολιάσουν επισήμως τις κινήσεις αυτές, αφήνοντας ωστόσο την αγορά να «μιλήσει» από μόνη της για τον ρόλο που συνεχίζουν να διαδραματίζουν οι μεγάλες περιουσίες στη διαμόρφωση των τάσεων στο real estate πολυτελείας της Ευρώπης.