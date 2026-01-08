Δέχθηκαν την πρόταση για διάλογο στο Μαξίμου την προσεχή Τρίτη οι αγρότες. Όπως μεταδίδει το Thesspost.gr, σύμφωνα με τον επικεφαλής του μπλόκου της Καρδίτσας Κώστα Τζέλλα, οι αγρότες αποδέχονται την πρόταση, ενώ το Σάββατο ή την Κυριακή θα γίνει πανελλαδική σύσκεψη στη Νίκαια για να οριστεί η επιτροπή που θα κατέβει στην Αθήνα την Τρίτη.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις, οι αγρότες προσανατολίζονται να ανοίξουν τους δρόμους από αύριο, ωστόσο τα τρακτέρ θα παραμείνουν παρατεταγμένα στις άκρες, μέχρι να γίνει ο διάλογος με τον Μητσοτάκη.

Όπως ανέφερε η Χριστίνα Κοραή στο Live News, η συνάντηση θα γίνει στις 6 το απόγευμα της Τρίτης. Πρόσθεσε ότι στη νέα πανελλαδική συνδιάσκεψη που θα κάνουν θα ορίσουν και το συντονιστικό όργανο.

Νωρίτερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης απηύθυνε πρόσκληση στον αγροτικό κόσμο για συνάντηση με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη την Τρίτη 13 Ιανουαρίου.

«Είμαστε εδώ για διάλογο, το λέμε ξανά, είμαστε όλοι μαζί και το λέμε με μια ξεκάθαρη διατύπωση, θέλουμε να σταματήσει όλο αυτό. Απευθύνω άλλη μία πρόσκληση στους αγρότες την Τρίτη (σ.σ. 13 Ιανουαρίου) που ο πρωθυπουργός θα είναι στο γραφείο του να συναντηθούν, με δύο ξεκάθαρους όρους: Να είναι αναλογικό το κλιμάκιο της εκπροσώπησης, δηλαδή να εκπροσωπούνται όλες οι κινητοποιήσεις, γιατί, για να δοθεί μια λύση σε όλο αυτό πρέπει να εκπροσωπούνται όλοι. Και η δεύτερη προϋπόθεση είναι να γίνει ο διάλογος με δρόμους ανοιχτούς, γιατί με μπλόκα εν ισχύ δεν μπορεί να γίνει διάλογος», δήλωσε ο Παύλος Μαρινάκης στο Newsbomb.gr.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υπογράμμισε πως «να ανασταλούν αυτές οι κινητοποιήσεις, να είναι αναλογική η εκπροσώπηση και την Τρίτη μπορεί να γίνει η συνάντηση», καλώντας εκ νέου τους εκπροσώπους των αγροτών σε διάλογο.

Τα μπλόκα των αγροτών

Λίγο πριν τη μία το μεσημέρι έκλεισαν στα Μάλγαρα και τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, με τους αγρότες στο μπλόκο του Κάστρου να προχωρούν σε τετραήμερο αποκλεισμό της Εθνικής οδού Αθηνών – Λαμίας και στα δύο ρεύματα, καθώς και στους παρακαμπτήριους δρόμους.

Το πρωί, οι αγρότες έκλεισαν την Υψηλή Γέφυρα της Χαλκίδας με σκοπό να κόψουν την κυκλοφορία για δύο μέρες. Στη Θεσσαλία, έκλεισαν οι σήραγγες των Τεμπών από κομβόι 140 τρακτέρ και αγροτικών μηχανημάτων με τους αγρότες τη Καρδίτσας να μετακινούνται προς τον Μπράλο και συναδέλφους τους από τα Τρίκαλα, να παίρνουν το δρόμο προς το Μουργκάνι.

Από τις 14:00 το μεσημέρι οι αγρότες προχώρησαν σε αποκλεισμό της κυκλοφορίας στον Μπράλο.

ΕΛΑΣ για μπλόκα: Αναφορές για ολική διακοπή κυκλοφορίας είναι αναληθείς

«Σχετικά με ρεπορτάζ που αναπαράγονται στο πλαίσιο των αγροτικών κινητοποιήσεων, διευκρινίζεται ότι η κυκλοφορία σε όλο το Εθνικό δίκτυο διεξάγεται από παρακαμπτήριες οδούς και εναλλακτικές οδούς, σύμφωνα με τον επιχειρησιακό σχεδιασμό που έχει εκπονηθεί για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων των πολιτών. Ως εκ τούτου αναφορές σχετικά με ολική διακοπή κυκλοφορίας δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα» αναφέρει σε ανακοίνωσή της η ΕΛΑΣ και συμπληρώνει:

Επισημαίνεται ότι, έχουν εκδοθεί ήδη σχετικές ανακοινώσεις για τις ισχύουσες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, οι οποίες θα επικαιροποιούνται ανάλογα με την επικρατούσα κατάσταση στο οδικό δίκτυο.

Ενδεικτικές ανακοινώσεις για την περιοχή της Κεντρικής Ελλάδας:

08-01-2026: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις επί του Αυτοκινητοδρόμου Α.Θ.Ε. λόγω αγροτικών κινητοποιήσεων (Στερεά Ελλάδα)

08-01-2026: Ανακοίνωση Γ.Ε.Δ. Θεσσαλίας σχετικά με κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω αγροτικών κινητοποιήσεων

Συνολικά οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις είναι διαθέσιμες στο ειδικό μπάνερ στο site της ελληνικής αστυνομίας στο υπερσύνδεσμο:

