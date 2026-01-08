Λίγο μετά τις ανακοινώσεις της Κυβέρνησης για την εξειδίκευση των μέτρων στήριξης του πρωτογενούς οι αγρότες κλιμακώνουν τη στάση τους. Έκλεισαν Εθνικές Οδούς, παρακαμπτήριους, τελωνεία και σήραγγες, κόβοντας ουσιαστικά την Ελλάδα στα δύο και καθιστώντας εξαιρετικά δύσκολη την κυκλοφορία των οχημάτων. Την ίδια ώρα, ζητούν συνάντηση «με τον πρωθυπουργό, για την ικανοποίηση των αιτημάτων τους.

Μετά τις 2 το μεσημέρι έγινε γνωστό ότι οι αγρότες προχώρησαν σε πλήρη αποκλεισμό του κόμβου του Μπράλου, τόσο στην εθνική οδό όσο και στους παράδρομους και το επαρχιακό δίκτυο. Η απόφαση ελήφθη μετά από συνεννόηση με συναδέλφους τους από την Αταλάντη και τον Δομοκό. Πλέον, η διέλευση από τη Λαμία προς την Αθήνα καθίσταται σχεδόν αδύνατη.

Δείτε ΕΔΩ τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις της ΕΛΑΣ λόγω αγροτικών κινητοποιήσεων

Σύμφωνα με το lamiareport.gr, από τις 2:30 το μεσημέρι η χώρα κόπηκε στα δύο, αφού οι αγρότες από το μπλόκο του Μπράλου «μπλόκαραν» όλους τους δρόμους και δεν μπορεί να κινηθεί κανείς προς καμία κατεύθυνση. Λίγο νωρίτερα στο μπλόκο του Μπράλου έφτασαν ενισχύσεις με τρακτέρ από Καρδίτσα και Δομοκό. Οι αγρότες δηλώνουν αποφασισμένοι να κρατήσουν όλους τους δρόμους κλειστούς για τα επόμενο 48ωρο.

Είχε προηγηθεί αποκλεισμός της εθνικής οδού Αθηνών-Λαμίας όσο και των παραδρόμων, στο ύψος του Κάστρου Βοιωτίας ενώ από τα διόδια της Θήβας διαμηνύουν ότι στις 15:00 όλοι οι δρόμοι, ακόμη και οι παρακαμπτήριοι θα κλείσουν.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη ΤΑ ΝΕΑ (@tanea.gr)

Σε αποκλεισμό των σηράγγων στα Τέμπη προχώρησαν Θεσσαλοί αγρότες, από το μπλοκο της Νίκαιας, παρατάσσοντας τρακτέρ και αγροτικά μηχανήματα και διακόπτοντας την κυκλοφορία στο σημείο, ενώ έβαλαν φωτιά σε μπάλες από άχυρο. Η κινητοποίηση πραγματοποιήθηκε λίγο μετά τις 11:00 το πρωί, όταν τρακτέρ και αγροτικά οχήματα ξεκίνησαν οργανωμένα από το μπλόκο της Νίκαιας και κινήθηκαν προς τις σήραγγες των Τεμπών, εφαρμόζοντας στην πράξη τις αποφάσεις που είχαν ληφθεί σε προηγούμενη γενική συνέλευση. Με την άφιξή τους, οι αγρότες απέκλεισαν τις σήραγγες, η οποία θα διαρκέσει 48 ώρες. Η απόφαση τους αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο των κινητοποιήσεων τους για ολικό αποκλεισμό των δρόμων, όπως αποφασίστηκε στο πανελλαδικό συντονιστικό.

Μέσα στο Σαββατοκύριακο αναμένεται πανελλαδική συνάντηση για τις επόμενες κινήσεις. «Θα μείνουμε μέχρι να μας δεχτεί ο πρωθυπουργός», τονίζουν οι αγρότες.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλίας, λόγω των αγροτικών κινητοποιήσεων στον αυτοκινητόδρομο ΠΑΘΕ, στο ύψος των σηράγγων Τ1 και Τ2 των Τεμπών, καθώς και στην Παλαιά Εθνική Οδό Ευαγγελισμού–Λεπτοκαρυάς, τέθηκαν σε ισχύ προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.

Η κυκλοφορία όλων των οχημάτων –Ι.Χ., φορτηγών και λεωφορείων– διακόπηκε από τον ανισόπεδο κόμβο Πλατυκάμπου έως τον κόμβο Πλαταμώνα και στα δύο ρεύματα. Η διακοπή ξεκίνησε στις 11:15 στον κόμβο Πλατυκάμπου έως τη σήραγγα Τ1 και στις 12:00 στην Π.Ε.Ο. Ευαγγελισμού–Λεπτοκαρυάς, στο ύψος της διασταύρωσης Πυργετού.

Κατά τη διάρκεια των ρυθμίσεων, η κυκλοφορία διεξάγεται μέσω εναλλακτικών διαδρομών. Τα φορτηγά και τα λεωφορεία με κατεύθυνση προς Θεσσαλονίκη εκτρέπονται μέσω της Εγνατίας Οδού, ενώ για τα ελαφρύτερα οχήματα προβλέπονται διαδρομές μέσω της Π.Ε.Ο. και του δυτικού παραδρόμου του ΠΑΘΕ.

Αντίστοιχα, για τα οχήματα με κατεύθυνση προς Αθήνα, τα βαρέα οχήματα εκτρέπονται από το Κλειδί Ημαθίας προς την Εγνατία Οδό και μέσω Γρεβενών και Τρικάλων επιστρέφουν προς τη Λάρισα, ενώ τα ελαφρότερα ακολουθούν παρακαμπτήριες διαδρομές μέσω Πλαταμώνα και Πυργετού.

Το πρωί, οι αγρότες προχώρησαν στο κλείσιμο της Υψηλής Γέφυρας Χαλκίδας, όπως είχαν προαναγγείλει, με την πρόθεση να παραμείνει κλειστή για δύο ημέρες. Οι κινητοποιήσεις τους συνεχίζονται με στόχο την ικανοποίηση των αιτημάτων που έχουν θέσει προς την κυβέρνηση.

Στο μπλόκο της Νίκαιας στη Λάρισα, προγραμματίστηκε αποκλεισμός των σηράγγων στα Τέμπη από τις 11:00 έως τις 11:30, με τη συμμετοχή δεκάδων τρακτέρ και αγροτικών οχημάτων. Οι αγρότες δηλώνουν ότι οι κυβερνητικές ανακοινώσεις δεν καλύπτουν τις διεκδικήσεις τους, επισημαίνοντας πως τα μέτρα δεν ανταποκρίνονται στις ανάγκες του πρωτογενούς τομέα.

Αγρότες και κτηνοτρόφοι απέκλεισαν τον αυτοκινητόδρομο Αντιρρίου – Ιωαννίνων στο ύψος των διοδίων του Αγγελοκάστρου

Στον αποκλεισμό του αυτοκινητόδρομου Αντιρρίου -Ιωαννίνων, στο ύψος των διοδίων του Αγγελοκάστρου, προχώρησαν λίγη ώρα μετά τις 11:00 σήμερα το πρωί αγρότες και κτηνοτρόφοι της Αιτωλοακαρνανίας, στο πλαίσιο της κλιμάκωσης των κινητοποιήσεών τους. Η κυκλοφορία των οχημάτων εκτρέπεται, μέσω των κόμβων Κουβαρά και Χαλικίου, στην εθνική οδό Αντιρρίου – Ιωαννίνων.

Σε 48ωρο αποκλεισμό και των δύο ρευμάτων προχωρούν από τις 12:00 παραγωγοί στα διόδια Μαλγάρων – Πού αλλού θα σημειωθούν αποκλεισμοί

Σε 48ωρο αποκλεισμό της κυκλοφορίας στα διόδια των Μαλγάρων, και στα δύο ρεύματα, προχώρησαν από τις 12:00 οι συμμετέχοντες στο αγροτικό μπλόκο που έχει στηθεί στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης – Αθήνας, όπως αποφασίστηκε στη γενική τους συνέλευση. Η κινητοποίηση αποφασίστηκε στην τελευταία σύσκεψη της Πανελλαδικής Επιτροπής Μπλόκων στα Μάλγαρα.

Πάντως, παρά τον αποκλεισμό, οι αγρότες δηλώνουν ανοιχτοί σε διάλογο και ζητούν συνάντηση με τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, προκειμένου να συζητηθούν κρίσιμα ζητήματα βιωσιμότητας του αγροκτηνοτροφικού τομέα.

Σε διήμερο αποκλεισμό της κυκλοφορίας από τις 12 το μεσημέρι και οι συμμετέχοντες στο μπλόκο της Χαλκηδόνας, στα δύο ρεύματα της παλαιάς Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης-Έδεσσας. Η παρουσία των αγροτών στο σημείο έχει ενισχυθεί με αγρότες από διάφορες περιοχές της Πέλλας, διασφαλίζοντας την αποτελεσματικότητα της κινητοποίησης.

Σε διήμερο αποκλεισμό της κυκλοφορίας στον κόμβο της Τρίγλιας, επί της Εθνικής οδού Θεσσαλονίκης – Μουδανιών προχωρούν από τις 12 το μεσημέρι αγρότες και κτηνοτρόφοι της Χαλκιδικής. Υπενθυμίζεται ότι οι παραγωγοί της Χαλκιδικής αποχώρησαν από το μπλόκο των Πράσινων Φαναριών στις 31 Δεκεμβρίου 2025 και από την Παρασκευή 2 Ιανουαρίου 2026 έχουν στήσει νέο μπλόκο στη Νέα Τρίγλια.

Στο μεταξύ, από τις 11.00 σήμερα, αγρότες και κτηνοτρόφοι προχωρούν σε συμβολικούς αποκλεισμούς της παρακαμπτηρίου οδού στον κόμβο της Κουλούρας. Η διάρκεια των αποκλεισμών, καθ’ όλη τη διάρκεια της 48ωρης κινητοποίησης που αποφασίστηκε στην τελευταία σύσκεψη της Πανελλαδικής Επιτροπής Μπλόκων στα Μάλγαρα, θα προσδιορίζεται κάθε φορά επιτόπου από τους συμμετέχοντες. Κατά τη διάρκεια των αποκλεισμών, οι παραγωγοί θα διανέμουν κομπόστα ροδάκινου στους ακινητοποιημένους οδηγούς.

Ξεκινά σήμερα ο 48ωρος αποκλεισμός στα τελωνεία Προμαχώνα, Εξοχής, Ευζώνων και Νίκης

Σε διαφορετικές ώρες, αλλά με κοινό παρονομαστή τον 48ωρο αποκλεισμό, ξεκινούν σήμερα τις πολύωρες κινητοποιήσεις τους οι παραγωγοί στα τελωνεία του Προμαχώνα και της Εξοχής, στα σύνορα της Ελλάδας με τη Βουλγαρία, καθώς και στους Ευζώνους και τη Νίκη, στα σύνορα της χώρας με τη Βόρεια Μακεδονία. Οι αποφάσεις λήφθηκαν στις γενικές συνελεύσεις των μπλόκων που πραγματοποιήθηκαν χθες το απόγευμα, μετά τις κυβερνητικές εξαγγελίες και εντάσσονται στο πλαίσιο των αποφάσεων της Πανελλαδικής Επιτροπής Μπλόκων, που συνεδρίασε στα Μάλγαρα.

Στο μπλόκο του Προμαχώνα, οι αγρότες και κτηνοτρόφοι έχουν προγραμματίσει να αποκλείσουν από τις 12:00 το μεσημέρι έως το Σάββατο 10 Ιανουαρίου την ίδια ώρα την είσοδο και την έξοδο φορτηγών παντός τύπου, ενώ για τις ώρες διέλευσης των ι.χ επιβατικών οχημάτων θα αποφασίζεται περιοδικά κατά τη διάρκεια του 48ωρου αποκλεισμού το τι μέλλει γενέσθαι.

Στο Νευροκόπι Δράμας, οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι θα αποκλείσουν τα φορτηγά και τα επαγγελματικά οχήματα από τις 8:00 έως τις 18:00 το Σάββατο 10 Ιανουαρίου, ενώ τα ΙΧ επιβατικά και τα τουριστικά λεωφορεία θα εκτρέπονται στις παρακαμπτήριες οδούς. Το μπλόκο έχει στηθεί περίπου 500 μέτρα από το τελωνείο της Εξοχής.

Στο τελωνείο της Νίκης, η 48ωρη κινητοποίηση ξεκινά στις 11:00, με κλείσιμο εισόδου και εξόδου για όλα τα φορτηγά, τα ι.χ επιβατικά οχήματα και τα τουριστικά λεωφορεία. Ωστόσο, οι παραγωγοί αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο διέλευσης των ι.χ επιβατηγών οχημάτων και των τουριστικών λεωφορείων περιοδικά και για συγκεκριμένες ώρες, σύμφωνα με αποφάσεις της γενικής συνέλευσης των συμμετεχόντων στο αγροτοκτηνοτροφικό μπλόκο.

Στο τελωνείο των Ευζώνων η κινητοποίηση ξεκινά στις 18:00, με αποκλεισμό της εισόδου και εξόδου για όλα τα οχήματα, επιτρέποντας τη διέλευση μόνο σε έκτακτες περιπτώσεις. Το μπλόκο ενισχύθηκε με παραγωγούς από Αριδαία, Έδεσσα, Αλμωπία και Δερβένι.

Διήμερος αποκλεισμός στη Μπάρα Σιάτιστας και τον κόμβο Φιλώτα επί της Εγνατίας Οδού από παραγωγούς της Δυτικής Μακεδονίας

Σε 48ωρο αποκλεισμό της κυκλοφορίας στη Μπάρα Σιάτιστας, επί της Εγνατίας Οδού, από τις 11:00 το πρωί και οι παραγωγοί της Δυτικής Μακεδονίας, όπως αποφασίστηκε στη γενική τους συνέλευση ύστερα από τις εξαγγελίες της κυβέρνησης και στο πλαίσιο των αποφάσεων της Πανελλαδικής Επιτροπής Μπλόκων στα Μάλγαρα. Παράλληλα, για σήμερα οι αγρότες αποφάσισαν τον αποκλεισμό των παρακαμπτηρίων οδών από τις 12:00 έως τις 16:00, ενέργεια που θα επαναλαμβάνουν περιοδικά στη διάρκεια της 48ωρης κινητοποίησής τους.

Οι παραγωγοί έχουν ζητήσει συνάντηση με τον πρωθυπουργό και δηλώνουν έτοιμοι για διάλογο και με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης και την ηγεσία των συναρμόδιων υπουργείων, «αλλά με τους δρόμους κλειστούς».

Αντίστοιχα, σε 48ωρο αποκλεισμό από τις 10:00 το πρωί προχώρησαν οι παραγωγοί στο μπλόκο του κόμβου Φιλώτα, επίσης επί της Εγνατίας Οδού. Στο μπλόκο συμμετέχουν αγρότες, κτηνοτρόφοι και μελισσοκόμοι, μέλη του Αγροτοκτηνοτροφικού Συλλόγου Ανατολικής Εορδαίας και της Νότιας Λεκάνης Βεγορίτιδας, καθώς και του Αγροτικού Συλλόγου Δήμου Αμυνταίου.

Στα μπλόκα παραμένουν οι αγρότες στη δυτική Θεσσαλία

Στα μπλόκα παραμένουν οι αγρότες της Καρδίτσας στον Ε65 και των Τρικάλων, στα διόδια του Λόγγου, επίσης στον Ε65, οι οποίοι αποφάσισαν, μετά τις συνελεύσεις τους, να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους. Οι αγρότες της Καρδίτσας θα κατευθυνθούν με τρακτέρ στον Μπράλο και οι αγρότες των Τρικάλων στο Μουργκάνι. Όπως τονίζουν, δεν ικανοποιήθηκαν από τις κυβερνητικές εξαγγελίες και ζητούν συγκεκριμένες απαντήσεις στο πλαίσιο των αιτημάτων που υπέβαλαν, ενώ δηλώνουν ότι θα κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους.

Σε συμβολικό αποκλεισμό του τελωνείου της Σκύδρας προχωρούν από τις 16:30 παραγωγοί της περιοχής

Με συμβολικό αποκλεισμό του τελωνείου της Σκύδρας, από τις 16:30 και για χρονικό διάστημα τρεισήμισι ωρών, οι αγρότες της ευρύτερης περιοχής κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους. Η απόφαση ελήφθη στη γενική συνέλευση των παραγωγών του Αγροτικού Συλλόγου Σκύδρας και υλοποιείται σε συνέχεια των κατευθύνσεων της Πανελλαδικής Επιτροπής Μπλόκων, η οποία συνεδρίασε στα Μάλγαρα.

Οι παραγωγοί θα μεταβούν στο σημείο με τρακτέρ και αγροτικά οχήματα και, όπως τονίζουν, στόχος της κινητοποίησης είναι να αναδειχθεί η ανάγκη άμεσων και ουσιαστικών παρεμβάσεων, ώστε να καταστεί βιώσιμη η αγροτική παραγωγή. Οι επόμενες κινήσεις τους θα καθοριστούν από τις εξελίξεις πανελλαδικά.

Πάτρα: Οι αγρότες απέκλεισαν τη μεγάλη περιμετρική οδό στον κόμβο της Εγλυκάδας και τον αυτοκινητόδρομο Πατρών – Πύργου στα Χανάκια Ηλείας

Σε νέες κινητοποιήσεις, με αποκλεισμούς δρόμων, προχωρούν από σήμερα αγρότες και κτηνοτρόφοι της Αχαΐας και της Ηλείας. Ειδικότερα, αγρότες και κτηνοτρόφοι της Αχαΐας απέκλεισαν τη μεγάλη περιμετρική οδό της Πάτρας, στον κόμβο της Εγλυκάδας και η κίνηση των οχημάτων εκτρέπεται στο τοπικό οδικό δίκτυο της πόλης.

Στην Ηλεία, αγρότες και κτηνοτρόφοι έχουν αποκλείσει τον αυτοκινητόδρομο Πατρών – Πύργου, στον κόμβο Χανάκια και η κίνηση των αυτοκινήτων εκτρέπεται στην παλαιά εθνική οδό από τον κόμβο της Αμαλιάδας.

Π. Μαρινάκης προς αγρότες: «Καμία άλλη κυβέρνηση δεν ικανοποίησε τόσα αιτήματα – Η αστυνομία θα πρέπει να επέμβει»

Ο Παύλος Μαρινάκης κατά την διάρκεια της ενημέρωσης των πολιτικών συντακτών ανέφερε ότι η κυβέρνηση δεν απορρίπτει τον διάλογο με τους αγρότες, επισημαίνοντας ωστόσο πως για να υπάρξει συνάντηση με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, η αντιπροσωπεία τους πρέπει να είναι αντιπροσωπευτική και οι δρόμοι ανοιχτοί.

Παράλληλα, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο αστυνομικής επέμβασης εφόσον υπάρξουν αποκλεισμοί κρίσιμων υποδομών. Όπως τόνισε, «σε περίπτωση που γίνει προσπάθεια να κλείσουν παρακαμπτήριοι δρόμοι ή εμποδιστεί η πρόσβαση σε λιμάνια και τελωνεία, η αστυνομία θα πρέπει να επέμβει άμεσα. Έχουμε δείξει μεγάλη ανοχή στις κινητοποιήσεις».

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υπογράμμισε ακόμη ότι «είναι άλλο να στηρίζεις τα αιτήματα και άλλο να ταλαιπωρείς τους συμπολίτες», ενώ εξαπέλυσε επίθεση κατά της αντιπολίτευσης, λέγοντας πως «είναι αμετανόητη» και ότι «καμία άλλη κυβέρνηση δεν ικανοποίησε τόσα αιτήματα του πρωτογενούς τομέα». Πρόσθεσε ότι όποιος προτείνει επιπλέον μέτρα, οφείλει να εξηγήσει ποιες επαγγελματικές ομάδες θα φορολογηθούν περισσότερο.