Ο Παύλος Μαρινάκης κατά την διάρκεια της ενημέρωσης των πολιτικών συντακτών ανέφερε ότι η κυβέρνηση δεν απορρίπτει τον διάλογο με τους αγρότες, επισημαίνοντας ωστόσο πως για να υπάρξει συνάντηση με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, η αντιπροσωπεία τους πρέπει να είναι αντιπροσωπευτική και οι δρόμοι ανοιχτοί.

Παράλληλα, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο αστυνομικής επέμβασης εφόσον υπάρξουν αποκλεισμοί κρίσιμων υποδομών. Όπως τόνισε, «σε περίπτωση που γίνει προσπάθεια να κλείσουν παρακαμπτήριοι δρόμοι ή εμποδιστεί η πρόσβαση σε λιμάνια και τελωνεία, η αστυνομία θα πρέπει να επέμβει άμεσα. Έχουμε δείξει μεγάλη ανοχή στις κινητοποιήσεις».

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υπογράμμισε ακόμη ότι «είναι άλλο να στηρίζεις τα αιτήματα και άλλο να ταλαιπωρείς τους συμπολίτες», ενώ εξαπέλυσε επίθεση κατά της αντιπολίτευσης, λέγοντας πως «είναι αμετανόητη» και ότι «καμία άλλη κυβέρνηση δεν ικανοποίησε τόσα αιτήματα του πρωτογενούς τομέα». Πρόσθεσε ότι όποιος προτείνει επιπλέον μέτρα, οφείλει να εξηγήσει ποιες επαγγελματικές ομάδες θα φορολογηθούν περισσότερο.

Τα έξι μέτρα στήριξης του πρωτογενούς τομέα

Σε συνέντευξη Τύπου που πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη και των αρμόδιων υπουργών, παρουσιάστηκε δέσμη έξι μέτρων για τη στήριξη του πρωτογενούς τομέα.

Στα μέτρα περιλαμβάνονται η αναδιανομή αδιάθετων πόρων ύψους 160 εκατ. ευρώ υπέρ κτηνοτρόφων, βαμβακοπαραγωγών και σιτοπαραγωγών, η αποζημίωση στο 100% μέσω ΕΛΓΑ με αύξηση του ανώτατου ορίου στις 200.000 ευρώ χωρίς αύξηση εισφορών και η επέκταση του αγροτικού τιμολογίου «ΓΑΙΑ» για δύο έτη.

Προβλέπεται επίσης δημιουργία εφαρμογής για επιστροφή του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης αγροτικού πετρελαίου μέσω ψηφιακού συστήματος από το 2026, παρεμβάσεις για επενδύσεις ύψους 3 δισ. ευρώ και ανάπτυξη του Εθνικού Συστήματος Αγροτικής Ιχνηλασιμότητας για την αντιμετώπιση των παράνομων ελληνοποιήσεων.

Έμφαση στην οδική ασφάλεια

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναφέρθηκε επίσης στα στοιχεία της Ελληνικής Αστυνομίας για το 2025, σύμφωνα με τα οποία καταγράφηκε μείωση 21,5% στα θανατηφόρα τροχαία, η μεγαλύτερη που έχει σημειωθεί ποτέ στη χώρα. Συνολικά 522 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στους δρόμους, έναντι 665 το 2024.

Όπως ανέφερε, η μείωση αυτή οφείλεται στις πολιτικές που εφαρμόζονται, όπως ο νέος αυστηρότερος Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας, η εντατική αστυνόμευση και η 24ωρη λειτουργία των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς τα Σάββατα. Επιπλέον, η χρήση καμερών με τεχνητή νοημοσύνη για την καταγραφή παραβάσεων αναμένεται να ενισχύσει περαιτέρω την οδική ασφάλεια.

Νομοσχέδιο για τη νόμιμη μετανάστευση

Σε δημόσια διαβούλευση τέθηκε το σχέδιο νόμου «Προώθηση Πολιτικών Νόμιμης Μετανάστευσης» του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου. Το νομοσχέδιο στοχεύει στη μείωση της γραφειοκρατίας, την ταχύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών τρίτων χωρών και την ενίσχυση της διαφάνειας.

Προβλέπεται αυτόματη ανανέωση αδειών διαμονής, καθιέρωση ελάχιστης διάρκειας δύο ετών, απλούστευση των διαδικασιών μετάκλησης εργαζομένων και εισαγωγή νέων κατηγοριών θεωρήσεων, όπως tech visa και talent visa. Παράλληλα, ενισχύεται το πλαίσιο λειτουργίας των ΜΚΟ.

Επιχείρηση εκκένωσης στη Φοιτητική Εστία ΕΚΠΑ

Ο κ. Μαρινάκης αναφέρθηκε και στην εκκένωση χώρων της Φοιτητικής Εστίας του Πανεπιστημίου Αθηνών στου Ζωγράφου από εξωπανεπιστημιακούς καταληψίες, σε συντονισμό με την Πρυτανεία, το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης και την ΕΛ.ΑΣ.

Οι χώροι, που τελούσαν υπό κατάληψη για σχεδόν δέκα χρόνια, καθαρίστηκαν και αποδόθηκαν στο πανεπιστήμιο εντός 72 ωρών. Όπως σημείωσε, η εικόνα των πανεπιστημίων αλλάζει, καθώς οι χώροι επιστρέφουν στους φοιτητές και καθηγητές.

Ενίσχυση μικρομεσαίων τουριστικών επιχειρήσεων

Τέλος, το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών ανακοίνωσε αύξηση κατά 250 εκατ. ευρώ του προϋπολογισμού για την ενίσχυση νέων τουριστικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων μέσω του ΕΣΠΑ. Η χρηματοδότηση θα καλύπτει πλέον πάνω από το 68% των προτάσεων, ανεβάζοντας τα συνολικά επενδυτικά σχέδια σε περισσότερα από 4.600, με προϋπολογισμό που προσεγγίζει τα 1,6 δισ. ευρώ.