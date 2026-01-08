Τεταμένη ατμόσφαιρα επικράτησε το απόγευμα της Πέμπτης στο μπλόκο της Θήβας, όπου αγρότες έβαλαν φωτιά σε άχυρο που είχαν τοποθετήσει στο οδόστρωμα. Στο σημείο βρέθηκαν αστυνομικές δυνάμεις, με την ΕΛ.ΑΣ. να ζητά από τους συγκεντρωμένους να απομακρύνουν τα εμπόδια και να ανοίξουν τον δρόμο.

Οπως μετέδωσε το MEGA, όλα ξεκίνησαν όταν οι αγρότες έκλεισαν το κομμάτι της παλιάς Εθνικής Οδού Θηβών – Λιβαδειάς ανάβοντας μπάλες από άχυρο για να αποσοβήσουν τυχόν επέμβαση της αστυνομίας στο σημείο.

Όπως μετέδωσε η ΕΡΤ η ένταση ήταν σε λεκτικό επίπεδο.