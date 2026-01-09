Μεγάλη μεταβλητότητα στις τιμές του χρυσού για όλο το τρέχον έτος προβλέπει σε τελευταία ανάλυσή της η HSBC. Οι τιμές του πολύτιμου μετάλλου θα μπορούσαν να αυξηθούν ακόμη και στα 5.000 δολάρια ανά ουγγιά μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2026 λόγω γεωπολιτικών κινδύνων και ανησυχιών για το αυξανόμενο χρέος χωρών, αναφέρουν οι εκτιμήσεις αυτές. Ομως θα μπορούσαν και να υποχωρήσουν κάτω από τα 4.000 δολάρια, όπως επίσης σημειώνεται.

Η πρόβλεψη μέσης τιμής του χρυσού για όλο το 2026 διαμορφώνεται από την τράπεζα πλέον στα 4.587 δολάρια ανά ουγγιά. Η HSBC κάνει λόγο για μεγαλύτερη διόρθωση στις τιμές του πολύτιμου μετάλλου σε περίπτωση που υποχωρήσουν οι γεωπολιτικοί κίνδυνοι παγκοσμίως ή εάν η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ αποφασίσει να βάλει φρένο στις μειώσεις των επιτοκίων. «Βλέπουμε ένα ευρύ φάσμα (τιμών) 5.050-3.950 δολαρίων ανά ουγγιά για το 2026 και (προβλέπουμε) τιμή στο τέλος του έτους στα επίπεδα των 4.450 δολαρίων ανά ουγγιά», ανέφερε η HSBC σε σχετική έκθεσή της. Την τιμή spot του χρυσού τη διαπραγματεύονταν κοντά στα 4.427 δολάρια χθες, αφού κατέγραψε ετήσια άνοδο 64% το 2025, τη μεγαλύτερη από το 1979.

Πάνω από 2 δισ. έσοδα από την πάταξη της φοροδιαφυγής

Ξεπέρασαν τα 2 δισ. ευρώ τα έσοδα από τον περιορισμό της φοροδιαφυγής το 2025, όπως αναφέρει η ΑΑΔΕ στον απολογισμό της με τα σημαντικότερα έργα και τις δράσεις του περασμένου έτους, με τον Γιώργο Πιτσιλή να δηλώνει ότι «το 2025 ήταν χρονιά ενίσχυσης του αποτυπώματός μας στη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών και των επιχειρήσεων με τις υπηρεσίες μας».

Το περασμένο έτος σημειώθηκε ρεκόρ επιστροφών φόρων καθώς επιστράφηκαν 8,4 δισ. ευρώ στους φορολογούμενους, το νέο τηλεφωνικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων 1521 έχει μέχρι σήμερα δεχθεί και εξυπηρετήσει πάνω από 305.000 κλήσεις, εξυπηρετήθηκαν 2.410.232 αιτήματα, που υποβλήθηκαν ψηφιακά μέσω της πλατφόρμας Τα Αιτήματά μου, ολοκληρώθηκαν ψηφιακά 41.481 μεταβολές στοιχείων επιχειρήσεων φυσικών και νομικών προσώπων για αλλαγή ΚΑΔ και καθεστώτος ΦΠΑ, οι φορολογικές δηλώσεις «άνοιξαν» νωρίτερα με τον αριθμό τους να καταγράφει ρεκόρ. Επίσης εντός του 2025 υποβλήθηκαν ψηφιακά μέσω της πλατφόρμας MyPROPERTY 635.065 δηλώσεις για μεταβιβάσεις ακινήτων, χρηματικές γονικές παροχές – δωρεές και κληρονομιές και εισπράχθηκαν πάνω από 760 εκατ. ευρώ.

Πράσινο φως από Κομισιόν

Την έγκριση της στη συμφωνία Motor Oil και ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ για τη δημιουργία κοινού παρόχου ενέργειας μέσω της συγχώνευσης της NRG και της ΗΡΩΝ έδωσε η Κομισιόν. Τη σχετική απόφαση εξέδωσε η αρμόδια ευρωπαϊκή αρχή για τον ανταγωνισμό με την οποία κηρύττει συμβατή με τη νομοθεσία για την εσωτερική αγορά και τη Συμφωνία Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου. Σύμφωνα με όσα έχουν γνωστοποιήσει οι διοικήσεις των δύο ομίλων, η δημιουργία του νέου παρόχου αναμένεται στο πρώτο τρίμηνο του 2026, αφού λάβει και την έγκριση της Επιτροπής Ανταγωνισμού. Ο νέος πάροχος θα κατέχει μερίδιο αγοράς πέριξ του 17% στον, ποσοστό που τον καθιστά τον τρίτο ισχυρότερο πόλο στον κλάδο της ηλεκτρικής ενέργειας, πίσω από ΔΕΗ και Protergia.

«Οχι» Μακρόν στη Mercosur

«Η Γαλλία αποφάσισε να ψηφίσει κατά της υπογραφής της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ενωσης και των χωρών της Mercosur», ανέφερε σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν το βράδυ της Πέμπτης, βάζοντας ταφόπλακα στη συμφωνία ελεύθερου εμπορίου μεταξύ της ΕΕ και των κρατών της Λατινικής Αμερικής.

Η Ελλάδα χρειάζεται λύσεις, όχι αδιέξοδα

«Ο αγροτικός κόσμος αντιμετωπίζει πραγματικές και διαχρονικές πιέσεις: αυξημένο κόστος παραγωγής, ενεργειακές επιβαρύνσεις, αβεβαιότητα εισοδήματος. Τα αιτήματα για στήριξη είναι θεμιτά και πρέπει να συζητούνται σοβαρά», επισημαίνει σε ανακοίνωσή του ο πρόεδρος του ΕΒΕΑ Γιάννης Μπρατάκος, προσθέτοντας ότι «κάθε ώρα αποκλεισμού του εθνικού δικτύου προκαλεί τεράστιο κόστος σε εξαγωγές, μεταφορές, τουρισμό, εφοδιασμό της αγοράς και μικρομεσαίες επιχειρήσεις που δεν έχουν καμία δυνατότητα να απορροφήσουν νέες απώλειες».

«Δεν είναι κοινωνικά δίκαιο μια μικρή ομάδα να επιβάλλει, μέσω αποκλεισμών, τη βούλησή της στο σύνολο της κοινωνίας. Η οικονομία δεν μπορεί να λειτουργεί υπό καθεστώς ομηρείας. Η κυβέρνηση έχει ανακοινώσει συγκεκριμένα μέτρα στήριξης. Αν αυτά δεν κρίνονται επαρκή, η απάντηση είναι ο θεσμικός διάλογος και η τεκμηριωμένη διαπραγμάτευση – όχι η παράλυση της χώρας», τονίζει ο πρόεδρος του ΕΒΕΑ.

Συνεργασία Τειρεσίας – Equifax

Στρατηγική εμπορική συνεργασία της Τειρεσίας με την Equifax, κορυφαίο γραφείο πίστης παγκοσμίως, που ειδικεύεται σε δεδομένα, αναλύσεις και τεχνολογικές λύσεις στη λήψη αποφάσεων. Η εμπορική συνεργασία αφορά προηγμένες λύσεις, οι οποίες θα υποστηρίζουν τις επιχειρήσεις και τους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς στο να λαμβάνουν πιο γρήγορες και πιο ακριβείς αποφάσεις σε θέματα πιστώσεων, μέσα από τεχνολογικά συστήματα αιχμής, τα οποία θα αξιοποιούν τα έγκυρα δεδομένα της Τειρεσίας. Ετσι θα καθίσταται πιο εύκολη και πιο αποτελεσματική η αξιολόγηση υφιστάμενων συνεργασιών και δυνητικά νέων πελατών, ενισχύοντας παράλληλα τον υγιή δανεισμό και την επιχειρηματική ανάπτυξη. Ιδιαίτερα για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜμΕ), έχει σχεδιαστεί ένα ολοκληρωμένο σύστημα παρακολούθησης της οικονομικής συμπεριφοράς και των πληρωμών των πελατών τους, ώστε να εντοπίζουν έγκαιρα τους κινδύνους αθέτησης, να διαχειρίζονται πιο αποτελεσματικά τις οφειλές και να προστατεύουν τη ρευστότητά τους.