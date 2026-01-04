Μεγάλα επιχειρηματικά δάνεια, στεγαστικά και έσοδα από προμήθειες. Τα τρία αυτά ζητήματα είναι στην κορυφή της λίστας προτεραιοτήτων των ελληνικών τραπεζών για το 2026. Κομβικό στην προσπάθεια των τραπεζών για μεγαλύτερη ανάπτυξη του κύκλου εργασιών τους τη νέα χρονιά είναι βεβαίως το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ) της ΕΕ, που έχει υπάρξει το βασικό εργαλείο χρηματοδότησης της ελληνικής οικονομίας από το 2021 μέχρι σήμερα.

Από το ΤΑΑ, άλλωστε, προέρχονται τα χρήματα για εμβληματικά έργα που έχουν αποτελέσει τον κινητήριο μοχλό της πιστωτικής επέκτασης των τραπεζών, η οποία εκτιμάται ότι ξεπέρασε τα 13 δισ. ευρώ συνολικά το 2025. Βεβαίως, με πόρους του ΤΑΑ πραγματοποιείται και το πρόγραμμα «Σπίτι Μου ΙΙ» που έδωσε στην αγορά στεγαστικών δανείων το απαραίτητο «καύσιμο» ώστε να μπει φρένο στη 15ετή περίοδο διαρκούς μείωσης των υπολοίπων στεγαστικών στην οικονομία.

Επιχειρηματικά. Τα επιχειρηματικά δάνεια αναμένεται να υποστηρίξουν την κερδοφορία των τραπεζών και το 2026. Το νέο έτος θα προχωρήσει η υλοποίηση μεγάλων έργων ιδιωτικών επιχειρήσεων, ειδικά γύρω από τους τομείς της ενέργειας, των κατασκευών και των υποδομών. Εργα ΑΠΕ, ηλεκτρικές και ψηφιακές διασυνδέσεις μέσω υποθαλάσσιων καλωδίων, data centers, ανεγέρσεις κατοικιών, επενδύσεις για την ψηφιακή αναβάθμιση αποτελούν χαρακτηριστικά έργα που πρόκειται να λάβουν χρηματοδότηση από τις τράπεζες.

Παράλληλα, σημαντική αύξηση του κύκλου εργασιών παρουσιάζει ο τομέας της μεταποίησης, με την ελληνική βιομηχανία να θέλει να πραγματοποιήσει ένα βήμα παραπάνω μέσα στο νέο έτος. Επιχειρήσεις του αμυντικού τομέα εκτιμάται ότι θα επωφεληθούν ιδιαίτερα από την αύξηση των επενδύσεων σε εξοπλισμούς. Αλλωστε, οι «σταθερές αξίες» του ελληνικού επιχειρείν, δηλαδή ο τουρισμός και η ναυτιλία, θα συνεχίσουν να τροφοδοτούν τη ζήτηση επιχειρηματικών δανείων.

Σημαντικό είναι, βεβαίως, να βρεθούν τρόποι χρηματοδότησης και για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, που παραμένουν εν πολλοίς αποκλεισμένες από τον τραπεζικό δανεισμό.

Στεγαστικά. Το «Σπίτι Μου ΙΙ» αύξησε σημαντικά τη ζήτηση για στεγαστικά δάνεια μέσα στο 2025 και συνέβαλε σημαντικά στο να ξεκινήσουν να καταγράφονται θετικές καθαρές ροές από τον Ιούνιο και έπειτα. Μάλιστα, για πρώτη φορά μετά από το 2014, οι εκταμιεύσεις στεγαστικών δανείων αναμένεται φέτος να ξεπεράσουν αυτές των καταναλωτικών δανείων. Στους πρώτους 10 μήνες του 2025 τα νέα στεγαστικά δάνεια ξεπέρασαν τα 1,63 δισ. ευρώ, ενώ τα καταναλωτικά ήταν στα 1,59 δισ. ευρώ.

Μέσα στο 2026, οι τράπεζες εκτιμάται ότι θα δώσουν περίπου 3 δισ. ευρώ σε στεγαστικά δάνεια. Εξ αυτών, περίπου 1,25 δισ. είναι τα δάνεια του «Σπίτι Μου ΙΙ» που δεν εκταμιεύθηκαν το 2025, ενώ η «καθαρή» (χωρίς επιδοτήσεις) πιστωτική επέκταση αναμένεται να είναι αντίστοιχη της φετινής (περίπου 1,6 δισ. ευρώ).

Εσοδα από προμήθειες. Τα έσοδα από προμήθειες των τραπεζών αναμένεται να παίξουν κεντρικό ρόλο στην ανάπτυξή τους το 2026, καθώς αναμένονται οι πρώτοι καρποί των εξαγορών που έχουν πραγματοποιήσει οι τράπεζες το τελευταίο διάστημα – οι οποίες είναι βέβαιο ότι θα συνεχιστούν και τη φετινή χρονιά. Οι κινήσεις αυτές, πρωτίστως στους τομείς της ασφαλιστικής αγοράς και της διαχείρισης περιουσίας, έχουν στόχο την αύξηση των εσόδων των τραπεζών από προμήθειες, δεδομένου και του περιβάλλοντος σχετικά χαμηλών επιτοκίων που διαμορφώνεται στην Ευρώπη, με την ΕΚΤ να αναμένεται να διατηρήσει τα βασικά επιτόκια αμετάβλητα στο 2%.

Ετσι, οι τράπεζες θέλουν να δουν τα ταμεία τους να γεμίζουν με έσοδα από προμήθειες ασφαλιστικών πακέτων, αλλά και από επενδυτικά προγράμματα, αμοιβαία κεφάλαια κ.λπ.

Σημειώνεται ότι τα έσοδα των ελληνικών τραπεζών από προμήθειες υπολογίζονται στο 21% του συνόλου των λειτουργικών εσόδων τους, ενώ σε άλλες χώρες της ευρωζώνης τα αντίστοιχα ποσοστά είναι σημαντικά υψηλότερα.