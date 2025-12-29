Στα κτίρια κατοικιών που δεν διαθέτουν κοινόχρηστους χώρους επιβάλλεται η εγκατάσταση ανελκυστήρα, όταν το δάπεδο ορόφου ή τμήματος αυτού έχει διαφορά στάθμης μεγαλύτερη από 9 μέτρα από την οριστική επιφάνεια του εδάφους, στη θέση από την οποία γίνεται προσπέλαση στον υπόψη όροφο.

Αυτό, μεταξύ άλλων, προκύπτει από την τροποποίηση – κρίσιμων – διατάξεων του Κτιριοδομικού Κανονισμού που προχώρησε το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας με στόχο την επικαιροποίηση και τον εξορθολογισμό του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου. Ειδικότερα, με υπουργική απόφαση που υπέγραψε ο υφυπουργός Περιβάλλοντος Νίκος Ταγαράς, τροποποιούνται διατάξεις που αφορούν την ταξινόμηση των κτιρίων, την ασφάλεια, την αντοχή, τα δομικά στοιχεία των κατασκευών, καθώς και τις εγκαταστάσεις ύδρευσης, θέρμανσης και ηλεκτροδότησης.

Ελεύθερα ύψη

Τα πραγματοποιούμενα ελεύθερα ύψη των χώρων λαμβάνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κτιριοδομικού Κανονισμού κατά παρέκκλιση τυχόν προδιαγραφών του φορέα λειτουργίας τους, μετά τη σύμφωνη γνώμη του.

Πού ισχύει αυτό; Στις περιπτώσεις επιτρεπόμενης χρήσης νομίμως υφιστάμενων κτιρίων, των οποίων οι οικοδομικές τους άδειες καθόριζαν κύριες χρήσεις εκτός της κατοικίας, σε ποσοστό μεγαλύτερο του 50% της συνολικής επιφάνειας δόμησής τους (ειδικά κτίρια κατά ΝΟΚ).

Επίσης, απαλείφεται το όριο των τετραγωνικών της επιφάνειας του ορόφου (των νομίμως υφιστάμενων κτιρίων που έχουν ανεγερθεί με προγενέστερες διατάξεις), για την αλλαγή της μορφής κλιμάκων. Αυτό αφορά την περίπτωση επιτρεπόμενης αλλαγής χρήσης κτιρίων ή τμημάτων αυτών, εφόσον το πλάτος τους επαρκεί για τη διαφυγή του πληθυσμού, όπως αυτός υπολογίζεται κατά τον χρόνο αλλαγής της χρήσης. Σε κάθε κτίριο ή τμήμα κτιρίου πρέπει να προβλέπεται χώρος αποκλειστικά για την τοποθέτηση όλων των μετρητών ηλεκτρικής ενέργειας (κατοικιών, καταστημάτων κ.λπ.). Σημειώνεται ότι απαγορεύεται η μεταβολή από τον κατασκευαστή ή τους χρήστες του κτιρίου των χαρακτηριστικών του χώρου των μετρητών και κάθε κατασκευής που αφορά την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, όπως θα έχουν διαμορφωθεί με τις υποδείξεις του ΔΕΔΔΗΕ.

Οικοδομική άδεια

Για την έκδοση της άδειας οικοδομής, όταν ο όγκος της υπερβαίνει τον προβλεπόμενο, τότε απαιτείται η γνώμη του ΔΕΔΔΗΕ για την ανάγκη ή μη εγκατάστασης ηλεκτρικού υποσταθμού δημόσιας χρήσης. Στον όγκο αυτόν, υπολογίζονται οι κλειστοί χώροι με τα δομικά στοιχεία που τους ορίζουν, πλην των θερμομονωτικών στοιχείων, τυχόν επικαλύψεων, επενδύσεων και λειτουργικών, ενεργειακών και διακοσμητικών στοιχείων των όψεων, και εξαιρούνται υπόγειοι χώροι, όταν αυτοί δεν αποτελούν χώρους κύριας χρήσης σύμφωνα με τις μελέτες της οικοδομικής άδειας, καθώς και ελεύθεροι χώροι επί υποστυλωμάτων (πιλοτές).

Σύμφωνα με το νέο καθεστώς που διαμορφώνεται, τα μικροβιολογικά εργαστήρια και τα εργαστήρια φυσικοθεραπείας εντάσσονται κατ’ εξαίρεση στην κατηγορία «Γραφεία» (Θ). Στην ίδια κατηγορία, εντάσσονται και τα κέντρα δεδομένων με ηλεκτρική ισχύ εξοπλισμού τεχνολογιών πληροφορικής μικρότερη των 200 kW.