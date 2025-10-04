Σοκαριστικό είναι το βίντεο που δείχνει τη στιγμή κατά την οποία μια γυναίκα σκοτώθηκε όταν το ασανσέρ στο οποίο μπήκε κατρακύλησε επτά ορόφους. Σε συγκλονιστικά πλάνα, ο σύζυγός της φαίνεται να κάνει τα αδύνατα δυνατά για να την σώσει, προσπαθώντας απεγνωσμένα να ανοίξει τις πόρτες του ασανσέρ.

Η τραγωδία συνέβη σε 11όροφη πολυκατοικία στη συνοικία Altaylilar, στην επαρχία Mersin της Τουρκίας, στις 30 Σεπτεμβρίου. Η Pelin Yasot Kiyga έφυγε από το διαμέρισμά της στον έβδομο όροφο για να πάει στη δουλειά, όταν ξαφνικά το ασανσέρ παρουσίασε βλάβη.

Ο σύζυγός της, Gokhan Kiyga, προσπάθησε να ξεκλειδώσει τις πόρτες, κάλεσε για βοήθεια από το κινητό του και, όπως φαίνεται στο βίντεο, τραβά απεγνωσμένα το κουμπί του ασανσέρ. Η καμπίνα του ασανσέρ μπλόκαρε και λίγα λεπτά αργότερα κατρακύλησε μαζί με τα βαριά σκυροδεμένα αντίβαρα.

Tarsus’ta Asansör Faciası: Düşme Anı Görüntülere Yansıdı Mersin’in Tarsus ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen asansör kazasında bir çocuk annesi genç kadın hayatını kaybetti. Altaylılar Mahallesi Orhun Caddesi Sizin Evler Apartmanı’nda işe gitmek için evinden çıkan Pelin… pic.twitter.com/N6hCWX9Bpt — Mersin Haber (@mersinhaber) October 1, 2025

Ο Gokhan φαίνεται να κρατά το κεφάλι του από απόγνωση, τραυματισμένος στο πόδι από τις προσπάθειες να απεγκλωβίσει τη σύζυγό του. Στο βίντεο τον βλέπουμε να τρέχει κατεβαίνοντας τις σκάλες για να ελέγξει την κατάσταση.

Η Pelin ανασύρθηκε ζωντανή και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, αλλά οι γιατροί δεν κατάφεραν να τη σώσουν. Η νεαρή μητέρα υπέκυψε στα τραύματά της, αφήνοντας πίσω ένα παιδί. Η αστυνομία έχει μιλήσει με 17 άτομα και έχει συλλάβει τρεις υπόπτους, μεταξύ των οποίων ο πρώην υπεύθυνος της εταιρείας συντήρησης του ασανσέρ, ο τωρινός διαχειριστής και ο εργοδηγός του κτιρίου. Κάτοικοι δήλωσαν ότι το ασανσέρ παρουσίαζε προβλήματα για πάνω από ένα μήνα πριν το δυστύχημα.