Δεύτερο περιστατικό με βλάβη ανελκυστήρα ο οποίος σταμάτησε μεταξύ δύο ορόφων, σημειώθηκε μέσα σε λίγες μέρες στο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Γ. Γεννηματάς».

Τραυματιοφορέας του νοσοκομείου μετέφερε ασθενή με αμαξίδιο στο δωμάτιό του, όταν ξαφνικά το ασανσέρ σταμάτησε και οι δυο τους έμειναν μετέωροι μεταξύ δύο ορόφων. Πρόκειται για το δεύτερο περιστατικό βλάβης ανελκυστήρα μέσα στην ίδια εβδομάδα, στο ίδιο νοσοκομείο, που έθεσε σε κίνδυνο ασθενείς και νοσοκομειακούς υπαλλήλους, καθώς την Κυριακή 10 Αυγούστου κινδύνευσε η ζωή ακτινολόγου του νοσοκομείου, όταν ασανσέρ του κτιρίου έπεσε από τον τρίτο όροφο.

Οι υπάλληλοι του νοσοκομείου είναι σε ανοιχτό «πόλεμο» με τη διοίκηση και το υπουργείο Υγείας, καθώς όπως ισχυρίζονται, γίνεται προσπάθεια υποβάθμισης του προβλήματος. «Μετά το σοβαρότατο αυτό συμβάν, αντί η διοίκηση και ο υπουργός Υγείας να στηρίξουν τη συνάδελφο, να κάνουν όλα τα δέοντα για να βρεθεί και να λυθεί το πρόβλημα, από την πρώτη στιγμή το μόνο που κάνουν, είναι να υποβαθμίσουν τη σοβαρότητα του συμβάντος με το ασανσέρ, με το να διαβεβαιώνουν, ότι δεν υπήρχε πρόβλημα στη λειτουργία του. Η συνέχεια ήταν η ενυπόγραφη αναστολή της κανονικής άδειας της τεχνολόγου, για την προστασία τάχα των ασθενών, αλλά και λόγω της ΕΔΕ που ξεκινάει», ήταν η ανακοίνωση των εργαζομένων.

Ερυθρός Σταυρός

Εκτός από τα περιστατικά στο νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς», τους τελευταίους μήνες σημειώθηκαν άλλα δύο περιστατικά βλάβης ανελκυστήρα σε κεντρικά νοσοκομεία της Αθήνας. Στις 9 Ιανουαρίου τέσσερα άτομα τραυματίστηκαν στον «Ερυθρό Σταυρό», όταν ανελκυστήρας του νοσοκομείου υποχώρησε κι έπεσε στο κενό.

Λίγες μέρες μετά, στις 14 Ιανουάριου γιατρός του νοσοκομείου Παίδων «Αγία Σοφία» σώθηκε από θαύμα, όταν το ασανσέρ στο οποίο επέβαινε, έκανε ελεύθερη πτώση από τον 7ο στον 3ο όροφο».