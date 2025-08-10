Ένα τρομακτικό περιστατικό, ενδεικτικό της παρακμής και της εγκατάλειψης των δημόσιων νοσοκομείων στη χώρα, γνωστοποιεί ο Χρίστος Αργύρης, επιμελητής Α ακτινολογίας ΓΝΑ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ, Αγωνιστική Πρωτοβουλία για την Ανατροπή, ΓΣ ΠΙΣ, Μέλος ΔΣ Σωματείου εργαζομένων ΓΝΑ Γεννηματάς.

Όπως αναφέρει ο ίδιος, ένα ασανσέρ έπεσε στο κενό από τον τρίτο όροφο του νοσοκομείου «Γεννηματάς» στο ισόγειο και, όπως δυστυχώς σε πολλές περιπτώσεις σε αυτή τη χώρα, από τύχη δεν υπήρξαν θύματα.

Μάλιστα, μέσα στο ασανσέρ εκείνη την ώρα, περιγράφει ο κ. Αργύρης, βρισκόταν εργαζόμενη τεχνολόγος με βαρύ ακτινολογικό μηχάνημα, η οποία τελευταία στιγμή κατάφερε να πηδήξει έξω.

«Αν σκοτωνόταν η συνάδελφος ή τραυματιζόταν βαριά θα έφταιγε πάλι η κακιά η ώρα ή η “απουσία αξιολόγησης ” των δημοσίων υπαλλήλων; Τι θα γινόταν αν υπήρχε φορείο με ασθενή σε αυτό το ασανσέρ; Ποιος θα αναλάμβανε την ευθύνη;», τα ερωτήματα του ίδιου προς τον υπουργό Υγείας.

Ανέφερε ο ίδιος μεταξύ άλλων

«Σήμερα 10 Αυγούστου, ημέρα γενικής εφημερίας, από τύχη δεν θρηνήσαμε θύματα στο Γεννηματάς.

Τεχνολόγος του ακτινολογικού τμήματος του νοσοκομείου μας, εν ώρα υπηρεσίας και ανεβαίνοντας στον ΤΡΙΤΟ (3ο) όροφο για να διενεργήσει απλή ακτινογραφία, με φορητό βαρύ τροχήλατο μηχάνημα στην Β Χειρουργική Κλινική του κτιρίου 2 -δηλαδή αυτό με τις περισσότερες παθολογικές και χειρουργικές κλινικές, την ΜΕΘ και πάνω από όλα το ΤΕΠ – προσπαθώντας να μεταφέρει το μηχάνημα έξω από το ασανσέρ, με το μισό μηχάνημα εκτός ασανσέρ και το ένα πόδι της εκτός του ασανσέρ, ένιωσε τον θάλαμο να υποχωρεί, και με την βοήθεια ασθενούς ή συνοδού και τη δική της ψύχραιμη αντίδραση, εξήλθε του θαλάμου έγκαιρα ενώ λίγο μετά ο θάλαμος τελικά υποχώρησε και έφτασε στο ισόγειο.