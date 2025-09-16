Στην Φωκίδα, στο Ευπάλιο, συνελήφθησαν δύο άνδρες οι οποίοι έψαχναν νομίσματα και αρχαιότητες.

Οι δράστες είχαν σκάψει ένα τούνελ 12 μέτρα

Ωστόσο, όχι μόνο είχαν σκάψει το τούνελ αλλά είχαν βάλει μέσα και ανελκυστήρα για να μπαινοβγαίνουν.

Είχε φώτα, ρεύμα και εξαερισμό. Διερευνάται το εάν τελικά βρήκαν κάτι οι δύο συλληφθέντες.

«Τα δυο άτομα αυτά τα παρακολουθούσε από τον Νοέμβριο η αστυνομία.

Είχε και υποστυλώματα

Το τούνελ αυτό είχε ακόμα και υποστυλώματα και αντλίες νερού που έβγαζαν από μέσα τα όμβρια ύδατα.

Έσκαβαν κάθετα και κατόπιν παράλληλα με το έδαφος έφτασαν στα 12 μέτρα.

Εκεί κοντά υπάρχει εκκλησάκι του Αγ. Νικολάου αλλά και αρχαιολογικός χώρος.

Εψαχναν… νερό

Εκεί είπαν στην αρχή ότι έψαχναν για νερό και κατόπιν ότι έψαχναν για λίρες

Ερευνάται το εάν έψαχναν λίρες ή αρχαία», ανέφερε ο Γιώργος Καλλιακμάνης.