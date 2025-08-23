Ένα απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε μέρα μεσημέρι στο Παγκράτι, όταν ένας νεαρός επιχείρησε να εξαπατήσει ηλικιωμένη γυναίκα, αλλά κατέληξε… παγιδευμένος μέσα στο ασανσέρ.

Η απόπειρα ληστείας σε βάρος μιας 82χρονης εξελίχθηκε απρόσμενα το μεσημέρι της Πέμπτης (21/08). Ένας 27χρονος ακολούθησε την ηλικιωμένη μέχρι την πολυκατοικία της, προσποιούμενος ότι ήθελε να τη βοηθήσει με τα ψώνια της. Ωστόσο, η γυναίκα αντιλήφθηκε γρήγορα τις ύποπτες προθέσεις του και άρχισε να καλεί σε βοήθεια. Ο άνδρας επιχείρησε να διαφύγει χρησιμοποιώντας το ασανσέρ, ο οποίος όμως ακινητοποιήθηκε, παγιδεύοντάς τον.

Στο σημείο έφτασαν άμεσα η Πυροσβεστική και η Αστυνομία. Οι πυροσβέστες προχώρησαν στον απεγκλωβισμό του, ενώ οι αστυνομικοί τον συνέλαβαν αμέσως μετά. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες, ο 27χρονος έχει απασχολήσει στο παρελθόν τις Αρχές για παρόμοια περιστατικά.