Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται διασωληνωμένος στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Αθηνών «Γ. Γεννηματάς» ο 44χρονος συντηρητής ανελκυστήρων, ο οποίος εγκλωβίστηκε κατά τη διάρκεια της εργασίας του σε σούπερ μάρκετ στα Ιλίσια, με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό του.

Ο ανελκυστήρας βρισκόταν σταματημένος στον 1ο όροφο, με τον τεχνικό να βρίσκεται στο πάνω μέρος του πραγματοποιώντας εργασίες. Όπως αναφέρεται, είναι πιθανόν να μην είχε διακοπεί η παροχή ρεύματος του ασανσέρ, με αποτέλεσμα κάποιος να το καλέσει στον 2ο όροφο, με αποτέλεσμα ο 44χρονος να εγκλωβιστεί σε έναν μικρό χώρο ανάμεσα στον κλωβό των επιβατών και το ταβάνι του χώρου του ανελκυστήρα.

Στο σημείο έσπευσε Πυροσβεστική και Αστυνομία, με τον 44χρονο να απεγκλωβίζεται και πλέον να νοσηλεύεται σε πολύ σοβαρή κατάσταση στο νοσοκομείο.