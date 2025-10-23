Μόλις το 10% των ανελκυστήρων της χώρας έχουν δηλωθεί στην ψηφιακή πλατφόρμα elevator.mindev.gov.gr, σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργείου Ανάπτυξης. Παρά το γεγονός ότι η διαδικασία είναι απλή, μόλις περίπου 80.000 ασανσέρ έχουν καταχωρηθεί, όταν οι εκτιμήσεις κάνουν λόγο για συνολικά 750.000 έως 900.000 εγκαταστάσεις.

Η προθεσμία για την απογραφή λήγει στις 30 Νοεμβρίου, με τον υπουργό Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκο να καλεί όλους τους πολίτες να ανταποκριθούν, τονίζοντας πως «βάζουμε τάξη σε μια εκκρεμότητα δεκαετιών και κάνουμε ένα ουσιαστικό βήμα για την ασφάλεια και την εμπιστοσύνη στις καθημερινές μετακινήσεις και τη ζωή μας».

Ο υπουργός επισήμανε ότι το Μητρώο Απογραφής Ανελκυστήρων αποτελεί το πρώτο βήμα για τη συστηματική εποπτεία και ασφάλεια των ανελκυστήρων στη χώρα. «Μετά την ολοκλήρωση της απογραφής, κάθε ανελκυστήρας θα αποκτήσει μοναδικό αριθμό και θα μπορούμε να αποφασίσουμε συγκεκριμένες πολιτικές για ελέγχους, πρόληψη, αναβαθμίσεις και παρεμβάσεις ασφάλειας, πολιτικές που μας αφορούν όλους. Η διαδικασία είναι απλή και απολύτως δωρεάν. Δεν υπάρχει καμία ανάγκη ειδικού, ακόμη και κάποια βοήθεια να χρειαστεί κάποιος πολίτης. Δεν απαιτούνται δικαιολογητικά. Δεν ζητάμε τεχνική μελέτη ούτε να αναρτηθεί κάποια πιστοποίηση. Οι πολίτες απλά πρέπει να μπουν με τους κωδικούς taxisnet στην ηλεκτρονική διεύθυνση elevator.mindev.gov.gr. Η προθεσμία λήγει στις 30 Νοεμβρίου. Καλώ όλους τους πολίτες να ανταποκριθούν θετικά, να συνεργαστούμε όλοι για να βάλουμε τάξη σε μια εκκρεμότητα δεκαετιών και κάνουμε ένα ουσιαστικό βήμα για την ασφάλεια και την εμπιστοσύνη στις καθημερινές μετακινήσεις και τη ζωή μας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Τα βήματα για τη δήλωση

Η απογραφή μπορεί να γίνει από τον ιδιοκτήτη, τον διαχειριστή ή τον συντηρητή του ανελκυστήρα.

Ο χρήστης καλείται να δηλώσει:

Έτος εγκατάστασης

Αριθμό στάσεων

Κατάσταση λειτουργίας (ενεργός ή ανενεργός)

Αν υπάρχει πιστοποίηση

Αν έχει δηλωθεί σε αρχείο δήμου

Τον αριθμό ΚΑΕΚ του ακινήτου

Ακόμη κι αν λείπουν κάποια στοιχεία, η δήλωση μπορεί να προχωρήσει με επιλογή «αγνώστου» ή «προσωρινά μη διαθέσιμου» δεδομένου. Σε περιπτώσεις διπλοεγγραφών, η διασταύρωση θα γίνεται αυτόματα μέσω του ΚΑΕΚ.

Πρόστιμα και κυρώσεις

Όσοι δεν προχωρήσουν στην καταχώρηση κινδυνεύουν με σφράγιση του ανελκυστήρα μέχρι την επαναξιολόγησή του και επιβολή προστίμων:

1.000 ευρώ για ανελκυστήρες σε κατοικίες

2.500 ευρώ για μικτές χρήσεις (οικιστική και επαγγελματική)

5.000 ευρώ για ανελκυστήρες σε δημόσια κτίρια και εμπορικά κέντρα (mall)

Η απογραφή των ανελκυστήρων φιλοδοξεί να δημιουργήσει, για πρώτη φορά, ένα ολοκληρωμένο Μητρώο που θα επιτρέψει στην Πολιτεία να παρακολουθεί, να ελέγχει και να διασφαλίζει την ασφάλεια εκατοντάδων χιλιάδων εγκαταστάσεων που χρησιμοποιούνται καθημερινά από εκατομμύρια πολίτες.