Η εφαρμογή του Μητρώου Ανελκυστήρων φέρνει στο προσκήνιο ένα ζήτημα που «καίει» τις πολυκατοικίες. Και αυτό είναι το ποιος αναλαμβάνει τελικά τα κόστη για τη συντήρηση και τις αναβαθμίσεις των ανελκυστήρων.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΠΟΜΙΔΑ, Σταύρο Παραδιά, «η συντήρηση, όπως τακτικοί έλεγχοι και μικροεπισκευές, επιβαρύνουν τους ενοίκους μέσω κοινοχρήστων, ενώ οι αναβαθμίσεις, όπως αλλαγή φρένων, κινητήρα ή καμπίνας βαραίνουν αποκλειστικά τους ιδιοκτήτες. Ωστόσο, όλα εξαρτώνται και από τον κανονισμό του κτιρίου. Για το πιστοποιητικό το κόστος βαραίνει τους χρήστες του ακινήτου και όχι αποκλειστικά τους ιδιοκτήτες».

Ο κ. Παραδιάς σημειώνει ότι «ο διαχειριστής ή ο συντηρητής είναι υπεύθυνοι για την πιστοποίηση και όχι ο ιδιοκτήτης. Το κόστος του πιστοποιητικού είναι γύρω στα 150 ευρώ – 200 ευρώ και το κόστος του τυχόν επανελέγχου είναι γύρω στα 50 ευρώ. Το κόστος αναβάθμισης κοστίζει ανάλογα με τις ελλείψεις που θα διαπιστώσει ο έλεγχος. Όσο παλαιότερος είναι ο ανελκυστήρας είναι φυσικό να είναι περισσότερες οι ελλείψεις και φυσικά μεγαλύτερο το κόστος.».

Σχόλια Προέδρου Συντηρητών

Ο Γιώργος Βλασσόπουλος, πρόεδρος Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Βιοτεχνών Εγκαταστατών Συντηρητών, τονίζει ότι με την εφαρμογή του Μητρώου «θα μάθουμε τον ακριβή αριθμό των ανελκυστήρων, ποιοι συντηρούνται, ποιοι όχι και ποιοι είναι παράνομοι».

Σχετικά με τον χρόνο υλοποίησης, σημειώνει ότι, εξαιρώντας τον Αύγουστο, υπάρχει επαρκής χρόνος (Σεπτέμβριος, Οκτώβριος και Νοέμβριος) για την απογραφή όλων των ανελκυστήρων.

Κόστος και ευθύνες

Το κόστος πιστοποίησης ξεκινά από 150 ευρώ και διαφέρει ανάλογα με τον φορέα. Η ισχύς του πιστοποιητικού είναι 5-6 χρόνια για κατοικία, 3 χρόνια για επαγγελματική στέγη και 1 έτος για δημόσια κτίρια, ενώ την επιβάρυνση αναλαμβάνουν οι ιδιοκτήτες. Τελική ευθύνη για την πιστοποίηση έχει ο ιδιοκτήτης ή ο διαχειριστής, ανάλογα με τον κανονισμό του κτιρίου.

Για το αν υπάρχουν αρκετοί πιστοποιημένοι τεχνικοί για να καλύψουν τη ζήτηση, ο κ. Βλασσόπουλος απάντησε ότι «σύμφωνα με την ιστοσελίδα εθνικού συστήματος διαπίστευσης έχουμε 17. Άρα θα υπάρχει χρονοκαθυστέρηση καθώς είναι πολλοί λίγοι».

Πώς γίνεται η απογραφή

Η απογραφή γίνεται ηλεκτρονικά μέσω TAXISnet (ή με κωδικούς Δημόσιας Διοίκησης για δημόσια κτίρια) και απαιτεί:

στοιχεία ιδιοκτήτη,

διεύθυνση κτιρίου,

έτος εγκατάστασης,

αριθμό στάσεων και

υπεύθυνο συντηρητή.

Μετά την ολοκλήρωση, κάθε ανελκυστήρας αποκτά Μοναδικό Κωδικό Αναγνώρισης (UUID), που θα τον ακολουθεί σε κάθε μελλοντικό έλεγχο, ασφάλιση ή μεταβίβαση.

Τα βήματα της πιστοποίησης

Η διαδικασία για την καταχώριση ενός ανελκυστήρα στο Μητρώο δεν είναι απλή υπόθεση.

Περιλαμβάνει:

Επιτόπιο έλεγχο από εξειδικευμένο τεχνικό,

Καταγραφή των απαραίτητων παρεμβάσεων που πρέπει να γίνουν,

Επανέλεγχο μετά την ολοκλήρωση των εργασιών,

Τελική καταχώριση του ανελκυστήρα στο ηλεκτρονικό μητρώο.

Τον συντονισμό αναλαμβάνει ο συντηρητής, ο οποίος έχει και την υποχρέωση να ενημερώνει τους ιδιοκτήτες για κάθε αλλαγή που απαιτείται, από τα φρένα και τον κινητήρα, έως την καμπίνα. Παράλληλα, είναι υπεύθυνος να διασφαλίσει ότι πληρούνται όλες οι προδιαγραφές ασφάλειας που ορίζει η νομοθεσία.