Η διαδικασία απογραφής ανελκυστήρων είναι υποχρεωτική, δωρεάν και διατίθεται ηλεκτρονικά έως τις 30 Νοεμβρίου 2025. Κάθε ανελκυστήρας που θα δηλωθεί αποκτά μοναδικό αριθμό μητρώου, απαραίτητο για τη νόμιμη και ασφαλή λειτουργία του.

Το Μητρώο Απογραφής Ανελκυστήρων αποτελεί εθνική πρωτοβουλία με κοινωνικό και προληπτικό χαρακτήρα. Οι πολίτες καλούνται να συμμετάσχουν άμεσα, ώστε να διασφαλιστεί η ασφάλεια και η νομιμότητα λειτουργίας όλων των ανελκυστήρων στη χώρα, προστατεύοντας ανθρώπινες ζωές και αποφεύγοντας μελλοντικά πρόστιμα.

Η απογραφή πραγματοποιείται μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Μητρώου, χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς κωδικούς TaxisNet.

Κατά τη διαδικασία, ο χρήστης καλείται να δηλώσει:

– Έτος εγκατάστασης

– Αριθμό στάσεων

– Κατάσταση λειτουργίας (ενεργός ή ανενεργός)

– Εάν υπάρχει πιστοποίηση

– Εάν είναι δηλωμένος σε αρχείο δήμου

– Αριθμό ΚΑΕΚ του ακινήτου

Ακόμη και αν λείπουν ορισμένα στοιχεία, η καταγραφή μπορεί να ολοκληρωθεί με επιλογές όπως «άγνωστο» ή «προσωρινά μη διαθέσιμο». Σε περιπτώσεις διπλοεγγραφών, η ταυτοποίηση γίνεται μέσω του αριθμού ΚΑΕΚ.

Κυρώσεις για μη συμμόρφωση

Όσοι δεν ολοκληρώσουν την απογραφή έως την καταληκτική ημερομηνία κινδυνεύουν με σφράγιση του ανελκυστήρα μέχρι την επαναξιολόγησή του, καθώς και με πρόστιμα: 1.000 ευρώ για ανελκυστήρες σε κατοικίες, 2.500 ευρώ για μικτές χρήσεις και 5.000 ευρώ για δημόσια κτίρια και εμπορικά κέντρα.

Μέχρι στιγμής έχουν απογραφεί περίπου 80.000 ανελκυστήρες, αριθμός που παραμένει χαμηλός σε σχέση με τις εκτιμώμενες 900.000 εγκαταστάσεις σε όλη τη χώρα.

Ο πρόεδρος των Συντηρητών Ανελκυστήρων, Γιώργος Βλασσόπουλος, μιλώντας στην εκπομπή «Κοινωνία Ώρα MEGA», τόνισε ότι «μέχρι τις 30 Νοεμβρίου μας ενδιαφέρει αποκλειστικά η απογραφή των ανελκυστήρων». Όπως σημείωσε, «είναι μία διαδικασία δύο λεπτών στην πλατφόρμα “Μητρώα Ανελκυστήρων” και ο νόμος δίνει την ευθύνη στον ιδιοκτήτη ή τον συντηρητή».