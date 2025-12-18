Στη σάλα με το χριστουγεννιάτικο δέντρο και τον μπουφέ με τα καναπεδάκια (γαρίδες, μίνι μπέργκερ, σαντουιτσάκια) περίσσεψαν οι χαλαρές συζητήσεις έως τα πειράγματα των βουλευτών με τον Πρωθυπουργό. Ακόμα περισσότερες ήταν οι selfies των «εθνοπατέρων» στο μπαλκόνι και στα σκαλοπάτια του Μεγάρου Μαξίμου ή τα παιχνίδια τους με το – κατά τον Κυριάκο Μητσοτάκη – «κομματόσκυλο», τον Πίνατ, ο οποίος τριγυρνούσε κι εκείνος από παρέα σε παρέα. Ολα αυτά έμοιαζαν με ασκήσεις ηρεμίας, χάριν συσπείρωσης, μία μέρα αφότου ο Πρωθυπουργός απηύθυνε από τη Βουλή το κάλεσμα «να συστρατευθούμε, ελαχιστοποιώντας τις αδυναμίες μας».

Διότι μπορεί τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Ομάδας που βρέθηκαν για… κρασί και συμπάθεια στην κυβερνητική έδρα να ανταποκρίθηκαν στο κλίμα ενότητας την επομένη της ψήφισης του προϋπολογισμού που έτσι κι αλλιώς τόνωσε το γαλάζιο ηθικό, ωστόσο υπήρχε ελέφαντας στο δωμάτιο: ήταν οι αγροτικές κινητοποιήσεις και ο προβληματισμός στο εσωτερικό της ΝΔ για την έκβασή τους.

Τα βουλευτικά άγχη εντείνονται αλλά δεν εκφράστηκαν στη μία ώρα που κράτησε η χαλαρή συνάντηση με τον Μητσοτάκη, λίγο προτού ο ίδιος αναχωρήσει για τις Βρυξέλλες. Ενόψει και της εξόρμησης των βουλευτών στις περιφέρειές τους για τις γιορτές, κανείς δεν θεώρησε τη συγκυρία ιδανική για να βγει μπροστά με ενστάσεις. Ακριβώς το ίδιο είχε συμβεί την ίδια μέρα πέρυσι, όταν επιχειρούνταν αντίστοιχες ενέσεις αισιοδοξίας, παρότι ο εσωκομματικός προβολέας ήταν και τότε ανοιχτός με «πάρτι» ομαδικών κοινοβουλευτικών ερωτήσεων σε υπουργούς.

Ετσι και τώρα, οι αγωνίες και τα παράπονα είναι υπαρκτά. «Η πληγή πρέπει να κλείσει επειγόντως» σχολίαζε για το αγροτικό μέτωπο βουλευτής της περιφέρειας, «σκιάζει μια περίοδο θετικών εξελίξεων» πρόσθετε συνάδελφός του στην Αττική. Ανάμεσα σε γαλάζιους από αγροτικές περιοχές κυριαρχούσε «η αχρείαστη αστοχία με τις παρακρατήσεις του ΕΛΓΑ, πριν προλάβουν οι άνθρωποι να δουν στους λογαριασμούς τους τα λεφτά που τους τάζουμε». Αλλωστε στο Μαξίμου βρέθηκαν και στελέχη που εξέφρασαν τις προηγούμενες μέρες προβληματισμούς (όπως ο Νίκος Παναγιωτόπουλος και η Φωτεινή Αραμπατζή, οι οποίοι έχουν περάσει και από το κυβερνητικό σχήμα), είτε στη συνάντησή τους με τον υπουργό Κώστα Τσιάρα είτε στην αιφνιδιαστική κοινή ερώτηση για το Μέτρο 23. Οσο κι αν χθες υπερίσχυσε η ανταλλαγή ευχών, μερίδα της ΚΟ δέχεται ισχυρή πίεση, με χαρακτηριστικό το γεγονός ότι έχουν υπάρξει επιφυλάξεις (από τον Ανδρέα Κατσανιώτη, για παράδειγμα) σχετικά με το πρότζεκτ υπαγωγής του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ. Στο φόντο της επιβολής κομματικής πειθαρχίας δεν υπάρχει περίπτωση γαλάζιων διαρροών από την ονομαστική ψηφοφορία στο νομοσχέδιο (σήμερα συζητείται στη Βουλή και ψηφίζεται το αργότερο αύριο). Ομως αναμένεται βουλευτές να ζητήσουν τον λόγο για να εξηγήσουν γιατί θα ψηφίσουν, βάζοντας και τις δικές τους προϋποθέσεις.

Η ΑΙ, το γούρι, η ευχή για του «παραχρόνου»

Οι βουλευτές δεν άνοιξαν βαθιά κουβέντα με τον Μητσοτάκη για το αγροτικό. «Σκέψου να βάζαμε ΑΙ στον ΕΛΓΑ» είπε βουλευτής της περιφέρειας, με τον Πρωθυπουργό να βρίσκει ενδιαφέρουσα την επισήμανση, αν και «τίποτα δεν γίνεται χωρίς τον γεωπόνο στο πεδίο». Ευρύτερα για την Τεχνητή Νοημοσύνη φέρεται ότι συζήτησε ο Πρωθυπουργός σε διάφορα πηγαδάκια, ιδίως ως προς τις προκλήσεις στην προεκλογική περίοδο. Ο ίδιος πήρε δώρο από τον Πρόεδρο της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη μια γραβάτα με τσολιάδες και όλοι έφυγαν (κάποιοι με προορισμό τη Βουλή, καθώς εξελίσσονταν οι εργασίες της εξεταστικής επιτροπής) με πρωθυπουργικό δώρο: ένα γούρι του 2026 με το Μαξίμου και τα αρχικά Κυριάκου Μητσοτάκη. «Και του χρόνου να είμαστε καλά και του παραχρόνου ακόμη περισσότεροι» τους είπε ο Πρωθυπουργός.