Στην Πάτρα, ο Αλέξης Τσίπρας δεν πήρε πίσω τίποτα από αυτά που είπε στην Αθήνα, στην πρώτη εκδήλωση για την παρουσίαση της «Ιθάκης» στο «Παλλάς». Η συνταγή του παρέμεινε ίδια: υπερασπίστηκε το βιβλίο του ως ένα αφήγημα «για το αύριο: τις νίκες και τις ήττες μας, τις αυταπάτες και τα λάθη μας, τις αγωνίες και τους αγώνες», άσκησε σκληρή κριτική στην κυβέρνηση για την οικονομία και τη διαφθορά και επανέλαβε πως οι σημερινές προοδευτικές δυνάμεις «δεν μπορούν και δεν θέλουν», προαναγγέλλοντας εκ νέου μια νέα πολιτική πρωτοβουλία από τα κάτω, ως εναλλακτική προοδευτική επιλογή διακυβέρνησης, που έχει προκύψει με αυτοοργάνωση από τα κάτω. Νωρίτερα είχαν προηγηθεί οι τοποθετήσεις του πάνελ που παρουσίαζε το βιβλίο, στο οποίο μεταξύ άλλων ο συγγραφέας Γιώργος Σιακαντάρης, που παραδέχτηκε πως είχε σταθεί απέναντι στον Τσίπρα στο δημοψήφισμα, αλλά άλλαξε γνώμη: «Δεν μας τα ‘λεγες αυτά τότε; Φταίμε κι εμείς που δεν τα καταλάβαμε».

Ο Τσίπρας κατηγόρησε τον Κυριάκο Μητσοτάκη πως «ασχολείται με την προπαγάνδα αποδόμησης» της «Ιθάκης», την οποία «έχουν αναλάβει τρίτοι», όμως το «πάνδημο αίτημα» για «οξυγόνο και αλλαγή» δεν αλλάζει – ο Τσίπρας χρησιμοποίησε δύο λέξεις που έχουν ταυτιστεί η μία με το ΠΑΣΟΚ και η άλλη με την υπόθεση των Τεμπών και τη Μαρία Καρυστιανού. Εκανε λόγο για την ανάγκη «μιας πολιτικής δύναμης που θα έχει τη βούληση, το θάρρος, αλλά και την αποδεδειγμένη στην πράξη πολιτική εμπειρία και αποφασιστικότητα, να συγκρουστεί όχι μόνο με τις παθογένειες, αλλά και με ό,τι τις γεννάει και τις αναπαράγει: την ασυδοσία του μεγάλου πλούτου και τον εναγκαλισμό του με την πολιτική εξουσία» – προβάλλοντας ο ίδιος, προφανώς, ως αυτή η λύση. Μετά τη σύγκριση της οικονομικής πολιτικής της δικής του κυβέρνησης και της σημερινής, ειδικά για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο Τσίπρας μίλησε για βαθιά διαφθορά των «φραπέδων και των χασάπηδων», τονίζοντας πως «δεν είδαμε όμως ακόμη τα πρόσωπα των συνενόχων τους στα κυβερνητικά έδρανα και τα ποσά που τους επέστρεφαν προκειμένου να τους μοιράζουν το κρατικό χρήμα». Παράλληλα, κάλεσε την κυβέρνηση να δώσει λύση στα προβλήματα των αγροτών καθώς «λύσεις υπάρχουν. Και λεφτά στο δημόσιο ταμείο υπάρχουν».

Η αντιπολίτευση

Τα βέλη του πάντως στράφηκαν και στην αντιπολίτευση, απαντώντας στα περί «σκληρής κριτικής» που άσκησε στο «Παλλάς»: «Για να υπάρχει η ελπίδα της αλλαγής πρέπει να συντελούνται δύο προϋποθέσεις: Να θέλεις και να μπορείς. Και φοβάμαι ότι δεν συντελείται ούτε η μία ούτε η άλλη, από τους υπάρχοντες σχηματισμούς» σχολίασε, μιλώντας για μια «δημιουργική διεργασία επανίδρυσης της δημοκρατικής-προοδευτικής παράταξης που θα ξεπεράσει την αδρανή γραφειοκρατία των σημερινών πολιτικών σχηματισμών.

Από τα κάτω και με τους πολίτες ενεργούς». Δείχνοντας την κατά τη γνώμη του ανεπάρκεια της αντιπολίτευσης, έριξε τα βέλη του τόσο στο ΠΑΣΟΚ («Μπορεί να αμφισβητήσει τη σημερινή κυβέρνηση όποιος αφήνει ανοικτό να κυβερνήσει με τη Δεξιά, αρκεί να μην είναι ο Μητσοτάκης; Και όποιος δεν μπορεί να βρει στελέχη να τοποθετήσει σε θέσεις ευθύνης στο κόμμα του, που να μην έχουν κάποια στιγμή δημόσια θαυμάσει τον Μητσοτάκη;») όσο και στους πρώην συντρόφους του σε ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά («Θέλει να αμφισβητήσει τη Δεξιά όποιος διστάζει να πάρει ουσιαστικές ενωτικές πρωτοβουλίες ανασύνθεσης της σημερινής εικόνας του κατακερματισμού, θέτοντας πάντα ως προϋπόθεση τη δική του κομματική επιβίωση; Ή όποιος εμμένει στην κριτική του αριστερόμετρου και στα λάθη των άλλων, όταν δεν έχει τολμήσει ποτέ ούτε να ψελλίσει για τα δικά του λάθη και τις δικές του αποτυχίες;»). Αυτή τη φορά, πάντως, ο βουλευτής Αχαΐας του ΣΥΡΙΖΑ, Ανδρέας Παναγιωτόπουλος, δεν βρισκόταν στον εξώστη, αλλά στη δεύτερη σειρά.