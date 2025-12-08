Ο Αλέξης Τσίπρας και η συζήτηση για την πολιτική του επιστροφή βρέθηκαν στο επίκεντρο συνέντευξης του Παναγιώτη Λαφαζάνη στα «ΝΕΑ», ο οποίος άσκησε σφοδρή κριτική στον πρώην πρωθυπουργό και χαρακτήρισε την εκδήλωση της παρουσίασης του βιβλίου «Ιθάκη» ως μια «υποτιθέμενη επιστροφή στην πολιτική ζωή», σημειώνοντας ότι στην πραγματικότητα ο ίδιος «δεν έφυγε ποτέ».

Κατά την εκτίμησή του Παναγιώτη Λαφαζάνη, η εκδήλωση δεν είχε θετικό περιεχόμενο, ούτε πρόβαλε όραμα για το μέλλον της χώρας. Αντίθετα, την περιέγραψε ως «επικήδειο του ΣΥΡΙΖΑ», υποστηρίζοντας ότι εξευτέλισε τόσο το κόμμα, όσο και την ηγεσία των παρατάξεων που προήλθαν από αυτό. «Ήταν εκδήλωση επιστροφής του Τσίπρα, υποτίθεται, στην πολιτική ζωή. Νομίζω ότι δεν έφυγε και ποτέ. Αλλά εν πάση περιπτώσει, δεν ήταν κάτι θετικό που αφορά το τι πρέπει να γίνει και τι θα είναι, ποιο θα είναι το μέλλον της Ελλάδας. Ήταν μια εκδήλωση, κατά τη γνώμη μου περισσότερο επικήδειος του ΣΥΡΙΖΑ. Εξευτέλισε το ΣΥΡΙΖΑ, εξευτέλισε την ηγεσία των κομμάτων που έχουν διαμορφωθεί με βάση τον ΣΥΡΙΖΑ, τους περιφρόνησε και δυστυχώς οι ίδιοι είναι τόσο πια χωρίς ανάστημα, ώστε ανέχτηκαν μια τέτοια συμπεριφορά» είπε χαρακτηριστικά.

Ο ίδιος πήρε θέση και στα εσωκομματικά του ΣΥΡΙΖΑ, κάνοντας αναφορά στην απομάκρυνση του διευθυντή της εφημερίδας «Αυγή», ενέργεια που όπως είπε, δείχνει την προσπάθεια ελέγχου του εσωκομματικού μηχανισμού. «Μάλιστα διώξανε και τον διευθυντή της Αυγής. Φτάσανε σε αυτό το σημείο να τον διώξουν διότι υποτίθεται τους χάλαγε την σούπα που πάνε να διαμορφώσουν με τον Αλέξη Τσίπρα». Ο πρώην υπουργός της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ συνέχισε την επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα, λέγοντας ότι «έκανε μια αποτυχημένη εκδήλωση που δεν πατούσε στην συγκυρία, δεν πατούσε στα πραγματικά προβλήματα της χώρας και το τι πρέπει να γίνει. Αλλά ήταν μια εκδήλωση από παλιά, από τα παλιά και έδειχνε ότι δεν έχει τίποτα το καινούργιο να πει».

Σύμφωνα με τον Παναγιώτη Λαφαζάνη, ο πρώην πρωθυπουργός επιχειρεί να επανέλθει στο πολιτικό προσκήνιο και, αν είναι δυνατόν, να αναλάβει εκ νέου τον ρόλο της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Ωστόσο, εκτίμησε ότι η προσπάθεια αυτή «θα πέσει στο κενό», όπως και η σημερινή αντιπολίτευση προς την κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, η οποία –όπως είπε– στερείται εναλλακτικής πολιτικής. «Απλώς θέλει (ο Αλέξης Τσίπρας) να πλασαριστεί μέσα στο πολιτικό παιχνίδι και αν είναι δυνατόν, να πάρει την αξιωματική αντιπολίτευση. Έτσι δεν παίρνει τίποτα απολύτως. Θα πέσει στο κενό όλη αυτή η προσπάθειά του, όπως έχει πέσει στο κενό και όλη η αντιπολίτευση σήμερα στον Μητσοτάκη. Γιατί; Διότι δεν είναι μόνο ότι έχει μέτριους έως ανίκανους ηγέτες, δεν έχει εναλλακτική πολιτική και δεν μπορεί να ασκήσει αντιπολίτευση. Να ασκηθεί αντιπολίτευση χωρίς εναλλακτική πολιτική» είπε χαρακτηριστικά.

Απαντώντας σε ερώτηση για το βιβλίο του κ. Τσίπρα και τις αναφορές σε πρώην συντρόφους του, ο Παναγιώτης Λαφαζάνης τόνισε, ότι δεν θα ήθελε να τον συναντήσει ξανά. Όπως είπε, ο Αλέξης Τσίπρας «ονειρεύεται ότι ο ελληνικός λαός θα ξεχάσει» και θεωρεί πως η απογοήτευση από την κυβέρνηση Μητσοτάκη μπορεί να του ανοίξει δρόμο επιστροφής στην εξουσία, κάτι που ο ίδιος χαρακτήρισε «ονειροφαντασία». «Δεν θέλω να τον βλέπω πλέον, δεν έχει νόημα και ο ίδιος θα κινδύνευε να πάθει συγκοπή, άμα ήμουν απέναντί του. Ο Τσίπρας, κοιτάξτε, ονειρεύεται πλέον ότι μπορεί να ξεχάσει εύκολα ο ελληνικός λαός. Και επειδή ο Μητσοτάκης έχει την πιο καταστροφική κυβέρνηση για τον τόπο, ότι αυτό θα είναι το άλογο ή το χαρτί που μπορεί να παίξει, για να ξαναέρθει στην εξουσία. Είναι ονειροφαντασίες όλα αυτά τα πράγματα. Δεν κερδίζονται έτσι οι πολιτικές μάχες. Δεν επαναλαμβάνεται η κούρσα του 2012, 2013, 2014».

Κατέληξε προβλέποντας ότι ο Αλέξης Τσίπρας θα έχει την ίδια πολιτική τύχη με άλλους πρώην πρωθυπουργούς της μνημονιακής περιόδου, όπως ο Γιώργος Παπανδρέου, ο Λουκάς Παπαδήμος, ο Ευάγγελος Βενιζέλος και ο Αντώνης Σαμαράς, οι οποίοι –όπως είπε– «κατέρρευσαν πολιτικά και εξαφανίστηκαν από το προσκήνιο». «Η ιστορία μόνο σαν φάρσα επαναλαμβάνεται. Λοιπόν, θα έχει την τύχη ο Τσίπρας και των άλλων μνημονιακών πρωθυπουργών, του Γιώργου του Παπανδρέου που έβαλε στο ΠΑΣΟΚ και πήγε πάτος στην ηγεσία του. Του Παπαδήμου. Του τραπεζίτη ο οποίος εξαφανίστηκε, των Βενιζέλου και Σαμαρά που θέλουν και αυτοί να κατέβουν και καταλαβαίνουν ότι εδώ το κατέβασμα σημαίνει κατάρρευση και πτώση στο κενό. Και ο Τσίπρας αυτή την τύχη θα έχει».