Την ώρα που οι πολιτικοί αρχηγοί θα αναμετρούνται στην Ολομέλεια της Βουλής, ο Αλέξης Τσίπρας θα βρίσκεται στην Πάτρα, στην δεύτερη παρουσίαση της «Ιθάκης» -η οποία στην πραγματικότητα είναι άλλη μια πολιτική του εμφάνιση σε μια σειρά περιοδειών, στον δρόμο προς το νέο κίνημα που έχει προαναγγελθεί και εμφανώς βρίσκεται στα σκαριά. Σε αυτήν την εκδήλωση, που γίνεται σε ένα παπανδρεϊκό «κάστρο» της Δημοκρατικής Παράταξης, θα συμμετέχουν πρόσωπα με θεσμικές ιδιότητες, ο Βασίλης Αϊβαλής και ο Γιώργος Παππάς, που στηρίχθηκαν (στις δημοτικές της Πάτρας ο ένας και στο Οικονομικό Επιμελητήριο ο άλλος) τόσο από το ΠΑΣΟΚ όσο και από τον ΣΥΡΙΖΑ -ενώ θα μιλήσει και ο συγγραφέας Γιώργος Σιακαντάρης, μέλος της τάσης της Ανανεωτικής Αριστεράς του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ.

Γνωρίζοντας πως από κάτω δεν θα έχει βουλευτές, που θα βρίσκονται στην Αθήνα λόγω της συζήτησης στην Βουλή, η ομιλία του Τσίπρα μπορεί να μην αναφέρει όλα όσα ειπώθηκαν στο «Παλλάς», αλλά θα είναι στο ίδιο πνεύμα, με έμφαση στην κριτική προς την οικονομική πολιτική της κυβέρνησης και στα σκάνδαλα. Ο πρώην πρωθυπουργός αναμένεται να περιγράψει την «Ιθάκη» όχι μόνο ως ένα βιβλίο για το παρελθόν, αλλά και ως αφήγηση «για το αύριο: τις νίκες και τις ήττες μας, τις αυταπάτες και τα λάθη μας, τις αγωνίες και τους αγώνες μας. Στη βασανιστική προσπάθεια να απαλλάξουμε την Ελλάδα από την επιτροπεία, την κατάσταση πολιορκίας, τα μνημόνια». Περιγράφοντας τα όσα έχουν ακουστεί για το βιβλίο, αναμένεται να περιγράψει ένα κύμα «πολεμικής, εμπάθειας, συκοφάντησης», το οποίο σηκώθηκε γιατί «τους φοβίζει το ταξίδι του αύριο. Η στασιμότητα, η απάθεια, ο βάλτος τους βολεύει. Για να παραφράσω μια γνωστή φράση: Το φάντασμα της Ιθάκης πλανιέται πάνω από το καθεστώς τους», αναμένεται να πει.

Ο Τσίπρας θα περιγράψει μια βαλτώδη κατάσταση στην οικονομία και τους θεσμούς, βάζοντας σε αντιπαραβολή την δική του κυβέρνηση, που κατά τον ίδιο δεν έχει σχέση με την σημερινή -και προτείνοντας εκ νέου την πατριωτική εισφορά των ανώτερων εισοδημάτων για την επένδυση στη νέα γενιά: «Σεβαστήκαμε και το τελευταίο ευρώ από τις θυσίες του λαού μας. Αναδείξαμε την εντιμότητα σε κανόνα διακυβέρνησης. Αντισταθήκαμε στην κρυφή, ή και φανερή, έλξη των δημόσιων ταμείων. Ενώ οι χορτασμένοι των κολεγίων, αποδείχθηκαν αχόρταγοι Έχουν μετατρέψει τη χώρα σε έναν απέραντο βάλτο διαφθοράς. Τον βάλτο των υποκλοπών. Τον βάλτο των Τεμπών και της συγκάλυψης. Τον βάλτο του ΟΠΕΚΕΠΕ».

Και σε αυτό το πλαίσιο, αναμένεται να αναφερθεί και πάλι σε ένα «σοκ εμπιστοσύνης», μια «μεγάλη αλλαγή ηθικών κανόνων και πολιτικών συσχετισμών» που έχει στόχο «να αποτρέψει τα χειρότερα (…) Κι αυτό σημαίνει μια ριζική, σεισμική θα έλεγα, αλλαγή των πολιτικών συσχετισμών, υπέρ των δυνάμεων της προόδου. Σημαίνει δημοκρατική αναβάπτιση των θεσμών και της Δικαιοσύνης».