Η συζήτηση για τον προϋπολογισμό χθες έγινε σχεδόν παράλληλα με την «απεργία» των φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης, που έφτασαν μέχρι την πλαϊνή πόρτα του Κοινοβουλίου στη Βασιλίσσης Σοφίας – ως αποτέλεσμα, μια σειρά δημάρχων και δημοτικών συμβούλων βρέθηκαν, λίγη ώρα μετά, στο καφενείο της Βουλής, συζητώντας κυρίως με τους βουλευτές της περιοχής τους, αλλά όχι μόνο. Οι εκπρόσωποι της Κρήτης είχαν, προφανώς, την τιμητική τους, γιατί ενδεχομένως να μην υπήρξε ούτε ένας που να μην τους ρώτησε για τις τελευταίες εξελίξεις στον ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά και για τον δημοσκοπικό παλμό που πρώτοι στα ραντάρ πιάνουν οι τοπικοί παράγοντες.

Πέφτει στην Κρήτη

Στην Κρήτη, λοιπόν, με βάση αυτές τις εκτιμήσεις, ο χειρισμός της υπόθεσης του ΟΠΕΚΕΠΕ (και όχι μόνο) έχει φέρει μεγάλο πλήγμα στην κυβέρνηση τουλάχιστον σε τρεις νομούς – και ειδικά στα χωριά του νησιού, που έχουν τον μεγαλύτερο αγροτικό πληθυσμό. Κανείς δεν πιστεύει ότι τα νούμερα της ΝΔ θα είναι τα ίδια με αυτά του 2023. Τα ποσοστά της αντιπολίτευσης, από την άλλη, κρατούν ακόμα – ειδικά του ΠΑΣΟΚ, που έχει και το στοιχείο της εντοπιότητας του Ανδρουλάκη. Κανείς, ωστόσο, δεν βάζει στοιχήματα για τα ποσοστά των προοδευτικών κομμάτων, καθώς (ειδικά σε επίπεδο ΟΤΑ) όλοι μιλούν με όλους και περιμένουν τα στρατόπεδα που θα διαμορφωθούν στον δρόμο προς τις εθνικές κάλπες.

Στην τράτα

Μπορεί συνεδριάσεις οργάνων να μην έγιναν, στο ΠΑΣΟΚ όμως είχαν κοινωνικές εξόδους: ο πρόεδρος του κόμματος μετά τη συζήτηση και την ψήφιση του προϋπολογισμού κέρασε τους βουλευτές του στην Καισαριανή, εορταστικό ψαράκι, στην ταβέρνα «Τράτα». Το χρειάζονται το bonding στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης αυτήν την εποχή, αυτό είναι το μόνο βέβαιο. Την ίδια ώρα, ο υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης έβγαζε τους κοινοβουλευτικούς συντάκτες, ως είθισται κάθε χρόνο, στον «Καραβίτη», τη γνωστή ταβέρνα στο Παγκράτι που έχει γίνει κατά το παρελθόν στέκι και φόντο εσωτερικών διεργασιών και διαβουλεύσεων στελεχών όλων των κομμάτων που έχουν κυβερνήσει.

Αλεξιπτωτιστές

Ποια δύο μέλη της ΚΟ του ΠΑΣΟΚ σίγουρα δεν θα μιλήσουν ο ένας με τον άλλο: ο Π. Δουδωνής και ο Π. Παρασκευαΐδης αναμένεται να διεκδικήσουν την ίδια έδρα στη Λέσβο και δεν περνάνε και την καλύτερη φάση στη σχέση τους. Γιατί μπορεί ο Παρασκευαΐδης να ανασκεύασε αυτά που άφησε να εννοηθούν χθες για τη σχέση του ΠΑΣΟΚ με το κίνημα Τσίπρα, αλλά και για τον πρόεδρο του κόμματος, όμως για τον Δουδωνή γνώμη δεν άλλαξε: «Τον κ. Δουδωνή δεν τον ξέρει ο κόσμος, δεν έχει ζήσει ούτε μια μέρα στη Μυτιλήνη, απλώς ο πατέρας του ήταν από τη Μυτιλήνη και τώρα έρχεται «αλεξιπτωτιστής» γιατί έτσι τον θέλει ο πρόεδρος», σχολίασε (Παραπολιτικά). Προφανώς δεν έκατσαν δίπλα – δίπλα για ουζάκι.

Απορία

Ποιος θα πρωτοπρολάβει να μιλήσει για «αλλαγή» και «οξυγόνο»;