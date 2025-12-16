Την πλήρη αντίθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για μετατροπή του Σιδηροδρομικού Δικτύου Πελοποννήσου σε ποδηλατόδρομο, μήκους 236 χιλιομέτρων, διατυπώνει ο εκτελεστικός αντιπρόεδρος της Κομισιόν Ραφαέλε Φίτο, σε απάντησή του προς τον ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ και αντιπρόεδρο της ομάδας των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών και Δημοκρατών (S&D) καθηγητή Γιάννη Μανιάτη.

Ταυτόχρονα, δηλώνει την πλήρη άγνοια της Κομισιόν για τη σχεδιαζόμενη από το Πράσινο Ταμείο και το ΤΕΕ αντικατάσταση με ποδηλατόδρομο, ενός μέρους του Σιδηροδρομικού Δικτύου Πελοποννήσου που χρηματοδοτήθηκε με ευρωπαϊκά κονδύλια.

Την ίδια στιγμή, ξαναζεσταίνονται οι προσπάθειες για την επαναλειτουργία του ιστορικού Σιδηροδρομικού Δικτύου της Πελοποννήσου, το οποίο πλέον αποκτά νέα δυναμική, λόγω του ισχυρού ελβετικού ενδιαφέροντος για τη μετρική σιδηροδρομική γραμμή, αλλά και του αντίστοιχου ελληνογερμανικού ενδιαφέροντος της Εταιρείας Μεσημβρινών Σιδηροδρόμων της Ελλάδος, η οποία θέλει να αξιοποιήσει το δίκτυο σε συνεργασία με τη γερμανική εταιρεία Nossen – Riesaer Eisenbahn – Compagnie (NRE GmbH), που διαχειρίζεται σιδηροδρομικές υποδομές στη Σαξονία.

Η αντίδραση της ΕΕ

Ειδικότερα, σε ό,τι αφορά την αντίδραση της ΕΕ για το «ξήλωμα» του σιδηροδρομικού δικτύου της Πελοποννήσου, ο αντιπρόεδρος της Κομισιόν Ραφαέλε Φίτο ουσιαστικά βάζει απαγορευτικό στην πρωτοφανή αυτή ιδέα, που ξεκίνησε χωρίς καμία απολύτως διαβούλευση είτε με τις τοπικές κοινωνίες, είτε με την ΕΕ, είτε με το καθ’ ύλην αρμόδιο υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών και τον ΟΣΕ.

Συγκεκριμένα, στην απάντησή του προς τον Γ. Μανιάτη, μεταξύ άλλων, επισημαίνει:

Οι ελληνικές Αρχές ουδέποτε ενημέρωσαν την Επιτροπή σχετικά με το εν λόγω σχεδιαζόμενο έργο (των ποδηλατοδρόμων).

Στο πλαίσιο του 3ου Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης 2000-2006, το έργο των σιδηροδρομικών γραμμών Πελοποννήσου χρηματοδοτήθηκε με συνολικά κονδύλια ύψους 135 εκατ. ευρώ.

Τα τμήματα του δικτύου αποτελούν μέρος του Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών (ΔΕΔ-Μ) και τα κράτη – μέλη οφείλουν να εφαρμόζουν μέτρα για την προώθηση της αποδοτικής και βιώσιμης χρήσης τους έως το 2050.

Με την απάντηση της Επιτροπής, λέει στα «ΝΕΑ» ο Γ. Μανιάτης, «το ζήτημα της μετατροπής του σιδηροδρομικού δικτύου της Πελοποννήσου σε ποδηλατόδρομο κλείνει οριστικά και τελεσίδικα».

Ωστόσο, προσθέτει, το γεγονός ότι το Πράσινο Ταμείο σχεδίαζε να χρηματοδοτήσει προμελέτη ύψους 3,5 εκατ. ευρώ, σημαίνει ότι υπάρχει αντίστοιχη διαθεσιμότητα για την υλοποίηση του ίδιου του έργου της μελέτης. Με βάση την εμπειρία εκτέλεσης δημοσίων έργων στην Ελλάδα, αυτό θα ήταν κόστους τουλάχιστον 35-40 εκατ. ευρώ, όσα ακριβώς απαιτούνται για την ανάταξη του Σιδηροδρομικού Δικτύου Πελοποννήσου. Τίθεται λοιπόν ερώτημα προς τη διοίκηση του Πράσινου Ταμείου, εάν προτίθεται σε αντικατάσταση της κατασκευής ενός ανεφάρμοστου ποδηλατοδρόμου, να στηρίξει την επαναλειτουργία του σιδηροδρόμου, ενός έργου πολύ περισσότερου βιώσιμου και αειφόρου από ότι ένας ποδηλατόδρομος. Επιπλέον, το συγκεκριμένο δίκτυο διασχίζει ορεινές περιοχές και χωριά που η πρόσβασή τους είναι δύσκολη έως αδύνατη από το υπόλοιπο εθνικό οδικό δίκτυο. Εξάλλου, όπως έχει γνωστοποιήσει η Ελβετική Πρεσβεία στην Αθήνα, έχει ήδη εκδηλωθεί ενδιαφέρον αξιόπιστων ελβετικών φορέων, που λειτουργούν αντίστοιχα ελβετικά σιδηροδρομικά δίκτυα μετρικής γραμμής, για τη λειτουργία του δικτύου Πελοποννήσου για τουριστικούς και άλλους σκοπούς.

Η ελβετική πρόταση

Μόλις πριν από λίγες μέρες, ελληνοελβετική αντιπροσωπεία με επικεφαλής τον ελβετό πρέσβη, Στέφαν Εστερμαν, επισκέφθηκε τον δήμαρχο Καλαμάτας, Θανάση Βασιλόπουλο και παρουσίασε αναλυτικά την πρότασή της για την επανεκκίνηση του σιδηροδρόμου Πελοποννήσου, τονίζοντας την ανάγκη άμεσης χρηματοδότησης της μελέτης βιωσιμότητας και του business plan του έργου, κόστους περίπου 400.000 ευρώ. Σύμφωνα με την πρόταση, κορυφαία στελέχη του Πολυτεχνείου της Ζυρίχης και του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ) είναι έτοιμα να αναλάβουν τη μελέτη, φέρνοντας σύγχρονη ευρωπαϊκή τεχνογνωσία σε ένα έργο μεγάλης ιστορικής και αναπτυξιακής σημασίας.

Η ελβετική πλευρά, έχοντας ήδη συγκεντρώσει σημαντικά δεδομένα που λειτουργούν ως προμελέτη, θεωρεί ότι η Πελοπόννησος διαθέτει μια σιδηροδρομική υποδομή αξίας 5,5 δισ. ευρώ, η οποία δεν πρέπει να παραμένει ανενεργή. Η πρωτοβουλία εισηγείται την επαναλειτουργία δύο βασικών τμημάτων: Κόρινθος – Ναύπλιο και Καλαμάτα – Διαβολίτσι. Οι γραμμές αυτές θα μπορούν να λειτουργούν τόσο για επιβατική μεταφορά όσο και για τουριστική χρήση. Πρόκειται για διαδρομές με ισχυρό πολιτιστικό και τουριστικό ενδιαφέρον, οι οποίες, όπως τονίστηκε, θα μπορούσαν να μεταμορφώσουν την κινητικότητα και την οικονομία της Πελοποννήσου. Ο δήμαρχος Καλαμάτας υπογράμμισε, ότι η τοπική αυτοδιοίκηση στηρίζει απόλυτα το εγχείρημα, υπενθυμίζοντας την ομόφωνη απόφαση του δημοτικού συμβουλίου υπέρ της επαναλειτουργίας της γραμμής. Εξήγησε, επίσης, ότι ο σιδηρόδρομος αποτελεί κεντρικό άξονα στη στρατηγική της πόλης, η οποία συμμετέχει στις 100 Εξυπνες και Κλιματικά Ουδέτερες Πόλεις της Ευρώπης.

Το σχέδιο των Γερμανών

Ολοκληρωμένο σχέδιο για την επαναλειτουργία της μετρικής σιδηροδρομικής γραμμής στην Πελοπόννησο, με πρώτο βήμα τη δημιουργία προαστιακού δικτύου στη Μεσσηνία, παρουσίασε πρόσφατα και η Εταιρεία Μεσημβρινών Σιδηροδρόμων Ελλάδος, σε συνεργασία με τη γερμανική εταιρεία Nossen-Riesaer Eisenbahn-Compagnie (NRW GmbH), που διαχειρίζεται σιδηροδρομικές υποδομές στη Σαξονία.

Το σχέδιο προβλέπει την επανενεργοποίηση της γραμμής Κόρινθος – Καλαμάτα σε τρεις φάσεις, με αξιοποίηση νέων τεχνολογιών και ευρωπαϊκή χρηματοδότηση. Η πρώτη φάση του σχεδίου προβλέπει την τουριστική λειτουργία του τμήματος Μύλοι – Στενό/Τρίπολη, με συνδυασμένες εκδρομικές διαδρομές (τρένο – λεωφορείο, τρένο – ποδήλατο, τρένο – πεζοπορία). Στη δεύτερη φάση, εντάσσεται η λειτουργία προαστιακού του σιδηροδρόμου Καλαμάτας, ο οποίος θα εξυπηρετεί την ευρύτερη περιοχή με ηλεκτροκίνητους συρμούς μπαταρίας. Η τρίτη φάση, αφορά την κανονική εμπορική λειτουργία στο σύνολο του άξονα Κόρινθος – Αργος – Ναύπλιο/Τρίπολη και τη σύνδεση με το δίκτυο κανονικού εύρους στην Κόρινθο.

Το επιχειρησιακό πλάνο περιλαμβάνει έλεγχο γεφυρών, συντήρηση γραμμών, επισκευή τροχαίου υλικού και εγκατάσταση ψηφιακού συστήματος εισιτηρίων, ενώ έχει ήδη ξεκινήσει η προετοιμασία μελέτης κόστους και βιωσιμότητας για τα δύο πρώτα στάδια του έργου.