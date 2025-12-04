Σε τρίωρο Γολγοθά εξελίχθηκε για περίπου 400 επιβάτες το βραδινό ταξίδι τους με το Intercity 56 της Hellenic Train, από την Αθήνα προς τη Θεσσαλονίκη. Το τρένο ακινητοποιήθηκε λόγω τεχνικού προβλήματος στις 18:12, στο σταθμό των Αγίων Αναργύρων.

Στο σημείο μετέβησαν άμεσα δύο εφεδρικές μηχανές, προκειμένου να αντικαταστήσουν τις μηχανές της ακινητοποιημένης αμαξοστοιχίας. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας, η αμαξοστοιχία συνέχισε το δρομολόγιό της προς τη Θεσσαλονίκη λίγο πριν τις 9 το βράδυ!

Καθ’ όλη τη διάρκεια της αναμονής, των 160 λεπτών το προσωπικό της εταιρείας βρισκόταν κοντά στους 400 επιβάτες, παρέχοντας ενημέρωση για την εξέλιξη του δρομολογίου.

Ωστόσο, εξαιτίας του συμβάντος, προκλήθηκαν σημαντικές αλυσιδωτές καθυστερήσεις και στα δρομολόγια του Προαστιακού Αθηνών.

Η Hellenic Train ανακοίνωσε ότι διερευνά τα αίτια της βλάβης και “ευχαριστεί το επιβατικό κοινό για την κατανόηση”.

Αποζημιώσεις

Η Hellenic Train ενημέρωσε τους επιβάτες που ταλαιπωρήθηκαν ότι, σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 2021/782, θα αποζημιωθούν με το 50% της αξίας του εισιτηρίου τους, δεδομένου ότι η καθυστέρηση του δρομολογίου τους ξεπέρασε τα 120 λεπτά.