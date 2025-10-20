Τέλη Νοεμβρίου προβλέπεται η έναρξη των δρομολογίων του Δυτικού Προαστιακού Σιδηροδρόμου της Θεσσαλονίκης και μέσα σε διάστημα 12′ λεπτών θα εκτελείται η διαδρομή από το Νέο Σιδηροδρομικό Σταθμό έως τη Σίνδο με το εισιτήριο του Προαστιακού να κοστίζει ένα ευρώ το κανονικό και μειωμένο για τους φοιτητές.

Σήμερα πραγματοποιήθηκε το πρώτο δοκιμαστικό δρομολόγιο του Προαστιακού, όπως ανέφερε ο Αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, μιλώντας ενώπιον των φοιτητών και των φοιτητριών του Διεθνούς Πανεπιστημίου στη Σίνδο σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα «Αλέξανδρος» με τίτλο «Δυτικός Προαστιακός: Δυνατότητες και προοπτικές ανάπτυξης».

Ο κ.Κυρανάκης ενημέρωσε πως η γραμμή από ΝΣΣ για Σίνδο, που θα είναι τηλεδιοικούμενη, με σύγχρονο σύστημα τηλεδιοίκησης, θα παραδοθεί ένα μήνα νωρίτερα, καθώς οι αρχικές ανακοινώσεις έκαναν λόγο για έναρξη των δρομολογίων στα τέλη Δεκεμβρίου. «Εκτελούνται οι εργασίες, θα υπάρχει ένας ανακαινισμένος σταθμός στη Σίνδο, ώστε η καθημερινότητα και οι μετακινήσεις σας να γίνονται με αξιοπρέπεια και με μεγαλύτερη ασφάλεια. Το γεγονός ότι νέα παιδιά μπαίνουν σε ένα λεωφορείο που βγαίνουν στην Εθνική Οδό, είναι ένα ζήτημα που πρέπει να τελειώσει και να το αφήσουμε στο παρελθόν», είπε ο κ.Κυρανάκης απευθυνόμενος προς τη φοιτητική κοινότητα.

Επιπλέον, ο Υπουργός υπογράμμισε πως μόλις αρχίσουν τα δρομολόγια του προαστιακού σιδηροδρόμου προς τη Σίνδο θα τροποποιηθεί η γραμμή «52» του ΟΑΣΘ, η οποία θα εκτελεί μια εναλλακτική διαδρομή πιο ασφαλή και όχι μέσω της Εθνικής Οδού. Στο σταθμό της Σίνδου θα υπάρχουν λεωφορεία που θα μεταφέρουν δωρεάν τους χιλιάδες φοιτητές στο πανεπιστημιακό campus, ενώ σχεδιάζονται και δύο σταθμοί ηλεκτρικών ποδηλάτων για όσους επιθυμούν εναλλακτικό τρόπο μετακίνησης.

«Η Θεσσαλονίκη το 2019 είχε τραγικές συγκοινωνίες. Σκεφτείτε ότι σε όλη τη Θεσσαλονίκη κυκλοφορούσαν μόλις 240 λεωφορεία. Σήμερα κυκλοφορούν 500, πάνω από τα διπλάσια και μέχρι το τέλος του 2026 θα φτάσουμε τα 550 αστικά. Μειώσαμε τις αποστάσεις, ήρθαν νέα λεωφορεία, τον επόμενο χρόνο θα ανανεωθεί ο στόλος και με νέα ηλεκτρικά λεωφορεία, θα επεκταθεί το μετρό έως την Καλαμαριά, φτιάξαμε τον προαστιακό. Η Θεσσαλονίκη βιώνει μια συγκοινωνιακή επανάσταση. Θέλουμε μια Θεσσαλονίκη με συγκοινωνίες που της αξίζουν», είπε ο κ.Κυρανάκης.

Αναφορικά με το ζήτημα της εμπιστοσύνης προς το σιδηρόδρομο ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών τόνισε πως «το πρόβλημα πρέπει να το κοιτάμε κατάματα για να λυθεί. Το 2019 η τηλεδιοίκηση ήταν στο 1% στην Ελλάδα. Σήμερα στο Αθήνα – Θεσσαλονίκη είμαστε στο 80% και έως το καλοκαίρι θα είμαστε στο 100%» και πρόσθεσε πως «επιτέλους αναζωογονείται ο σιδηρόδρομος που μέσα στα χρόνια της κρίσης παρατήθηκε. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να το παραδεχτούμε και το βλέπει ο καθένας». Υποσχέθηκε, δε, προς τους φοιτητές πως «αυτή την εικόνα μέρα με τη μέρα, μήνα με το μήνα θα την αλλάξουμε. Σας το υπόσχομαι».

Πόσοι φοιτητές και κάτοικοι μετακινούνται σε ΔΙΠΑΕ και Σίνδο

Σε σύντομο χαιρετισμό του στην εκδήλωση ο Υφυπουργός Εσωτερικών, αρμόδιος για θέματα Μακεδονίας – Θράκης, Κώστας Γκιουλέκας, απευθυνόμενος προς τους φοιτητές τους είπε πως με τον προαστιακό σιδηρόδρομο «θα διευκολύνεστε ώστε να έρχεστε και να πηγαίνετε στο πανεπιστήμιο και στα σπίτια σας με διαφορετικό τρόπο και να αποφύγετε την ταλαιπωρία. Αυτό είναι μια προσφορά προς τη νέα γενιά. Εκτός από τους φοιτητές έχουμε και τις μετακινήσεις των χιλιάδων εργαζομένων».

Ο Πρύτανης του ΔΙΠΑΕ, Σταμάτης Αγγελόπουλος, υπογράμμισε πως στο ΔΙΠΑΕ της Σίνδου φοιτούν 15.000 φοιτητές, αριθμός που αυξάνεται πολύ περισσότερο με φοιτητές από προηγούμενα έτη αλλά και όσους βρίσκονται στην πόλη μέσω Erasmus. «Η μέρα σήμερα είναι σημαντική γιατί θα βοηθήσει και στην οικιστική ανάπτυξη της περιοχής, στην προσέλκυση φοιτητών και ερευνητών. Με το έργο θα αναπτυχθεί και η περιοχή και το πανεπιστήμιο. Θα αλλάξει η προοπτική της δυτικής Θεσσαλονίκης. Πλέον, σε 25′ λεπτά θα μπορούν όσοι ενδιαφέρονται από το κέντρο και τους επόμενους μήνες από την Καλαμαριά να έρθουν στη Σίνδο χρησιμοποιώντας το μετρό και τον προαστιακό».

Στο πάνελ της εκδήλωσης συμμετείχε και ο Αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης, Κώστας Γιουτίκας, ο οποίος αναφέρθηκε στο έργο που πέρασε από «πολλά κύματα και η έναρξή των δρομολογίων είναι μια νίκη του αυτονόητου και της συνεργασίας», επαινώντας τα αντανακλαστικά κ.Κυρανάκη που «αντιλήφθηκε την σκοπιμότητα της άμεσης λειτουργίας του Δυτικού Προαστιακού». Ο κ.Γιουτίκας πρόσθεσε πως το έργο «προσφέρει πολλά οφέλη στις μετακινήσεις και δίνει στη Θεσσαλονίκη τα χαρακτηριστικά μιας σύγχρονης μεγαλούπολης», συμπληρώνοντας πως επόμενος στόχος θα είναι η γραμμή του προαστιακού να φτάσει έως τα Γιαννιτσά.

Η Δήμαρχος Δέλτα, Γερακίνα Μπισμπινά, εκτός από τους χιλιάδες φοιτητές στάθηκε στην εξυπηρέτηση και των κατοίκων της Σίνδου, λέγοντας πως χιλιάδες κάτοικοι μετακινούνται καθημερινά από τον δήμο της προς το κέντρο της Θεσσαλονίκης. «Όταν υπάρχει βούληση, συνεργασία και συνέργεια όλα μπορούν να πάνε καλά. Οι εργαζόμενοι στη βιομηχανική περιοχή θα μπορούν να μετακινούνται με τον προαστιακό. Οι φοιτητές το ίδιο. Τόσο καιρό τα παιδιά ήταν αποκλεισμένα. Αυτή τη στιγμή, η διασύνδεση βοηθά την ανάπτυξη της τοπικής κοινωνίας. Η δύση βοηθάει για να αναπτυχθεί όλος ο Νομός Θεσσαλονίκης», είπε χαρακτηριστικά, δεσμευόμενη πως θα δημιουργηθεί ένα σύγχρονο δίκτυο ποδηλατοδρόμων για την εξυπηρέτηση όσων επιθυμούν μετά τον προαστιακό να μετακινούνται με ηλεκτρικά ποδήλατα.

Τέλος, ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΣΕ, Χρήστος Παληός, υπογράμμισε πως ο Δυτικός Προαστιακός Σιδηρόδρομος είναι ένα έργο «με μακρινό παρελθόν, που αμφισβητήθηκε η τύχη του από πολλούς». Συμπλήρωσε, πως το επόμενο διάστημα θα γίνουν οι απαραίτητες εργασίες στις αποβάθρες, τα στέγαστρα, οι απαραίτητες πεζοδιαβάσεις ενώ θα διαμορφωθούν πάρκινγκ για την εξυπηρέτηση των επιβατών και οδικές αναπλάσεις. «Δεν είναι ένα έργο αποκομμένο και μεμονωμένο. Προσφέρουμε ένα έργο που συμβάλει σε ένα δίκτυο συνδυασμένων μεταφορών», είπε ο κ.Παληός, αναφέροντας πως επόμενο βήμα είναι να γίνει ένα σημαντικό σκραπ για να ανασάνει η περιοχή του Δήμου Δέλτα από τα χιλιάδες εγκαταλελειμμένα βαγόνια.

Οι δύο κλάδοι του Προαστιακού και οι στάσεις

Ο Δυτικός Προαστιακός Σιδηρόδρομος θα ξεκινά από το Νέο Σιδηροδρομικό Σταθμό, θα συνεχίζει προς Μενεμένη, οδό Επτανήσου και Κορδελιό και στη συνέχεια θα αναπτύσσεται σε δύο κλάδους. Ο πρώτος θα καταλήγει στη Σίνδο, σε κοντινή απόσταση από το ΔΙΠΑΕ και τη νότια είσοδο της Βιομηχανικής Περιοχής, με τα δρομολόγια να ξεκινούν τέλη Νοεμβρίου, καλύπτοντας τη διαδρομή σε 12′ λεπτά.

Ο δεύτερος κλάδος θα κατευθύνεται προς Διαβατά, Αγχιάλο, βόρεια είσοδο της ΒΙΠΕ, ενώ θα επεκτείνεται έως ‘Αγιο Αθανάσιο και Γέφυρα. Ο κλάδος, αυτός, θα δημοπρατηθεί μέχρι τέλος του 2025 και ο ανάδοχος θα προκύψει το 2026 συνδέοντας την πόλη με τον Δήμο Χαλκηδόνας.

Το «παρών» στην εκδήλωση έδωσαν, μεταξύ άλλων, ο Μητροπολίτης Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως, Βαρνάβας, που μίλησε με θερμά λόγια για την έναρξη του δυτικού προαστιακού, η βουλευτής Επικρατείας Νεφέλη Χατζηϊωαννίδου, οι βουλευτές Φάνης Παππάς, Θεόδωρος Καράογλου και Διαμαντής Γκολιδάκης, ο Διευθυντής του Γραφείου του Πρωθυπουργού στη Μακεδονία, Μιχάλης Μπεκίρης και ο Συντονιστής του Γραφείου του Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη, Γιάννης Παπαγεωργίου. Τη συζήτηση στο πάνελ του ΔΙΠΑΕ συντόνισε ο δημοσιογράφος Νίκος Οικονόμου.