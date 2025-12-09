Τι μπόρεσε να ενώσει τον Κώστα Καραμανλή και τον Βαγγέλη Βενιζέλο εκτός από την – κατά δήλωση του πρώτου – αγάπη τους για τη Θεσσαλονίκη; Σύμφωνα με τα λεγόμενά τους στη χθεσινή εκδήλωση της εφημερίδας «Δημοκρατία» στο Καπνεργοστάσιο, η ανησυχία τους για την ποιότητα του πολιτεύματος και τη λειτουργία των θεσμών στη χώρα. Στην ανάλυση πολλών παρατηρητών εντός κι εκτός πολιτικού συστήματος, βέβαια, τους έφερε κοντά και η αντιπολιτευτική τροχιά που διαγράφουν απέναντι στον νυν Πρωθυπουργό, έστω κι από τα έδρανα της «μεταπολιτικής» – αφού κανένας από τους δύο δεν βρίσκεται στη Βουλή πια.

O Kώστας Καραμανλής υπό μία έννοια σήκωσε το γάντι που του πέταξε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, σε ένα συγκρουσιακό σκηνικό που διαμορφώνει η χθεσινή ανταλλαγή βολών. Ο Παύλος Μαρινάκης στο χθεσινό μπρίφινγκ άφησε σαφέστατες αιχμές κατά της αγροτικής πολιτικής των δικών του κυβερνήσεων (απαντώντας σε όσα εκείνος είχε αναφέρει από την Ξάνθη την Κυριακή). «Η κυβέρνηση έχει αποφασίσει, μένοντας μακριά από μία πρακτική που ακολουθήθηκε στη χώρα “όλα τα κιλά, όλα τα λεφτά”, να δώσει παραπάνω λεφτά στους αγρότες που πρέπει να τα πάρουν…», είχε αποφανθεί ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Ως αιχμή στις επιδοτήσεις του 2009, στο κλείσιμο της διακυβέρνησης Καραμανλή, ερμηνεύθηκε και μια αναφορά, νωρίτερα χθες, του Κυριάκου Μητσοτάκη: «Δεν πρόκειται να ξανακάνουμε το λάθος που κάναμε σε άλλες εποχές να τάξουμε και να δώσουμε στους αγρότες χρήματα τα οποία δεν μπορούσαμε στη συνέχεια να τα δικαιολογήσουμε και να μας ζητάει η Ευρώπη να τα επιστρέψουμε και με τόκο»…

ΟΠΕΚΕΠΕ και υποκλοπές

Μια απάντηση του πρώην πρωθυπουργού κρύβεται σε παρατηρήσεις που κάνει συχνά περί θεσμικής κρίσης, εξειδικεύοντας λίγο τις μομφές του προς την κυβέρνηση. «Απαξιώνεται η Βουλή στα μάτια των πολιτών όταν αισθάνονται ότι οι Εξεταστικές Επιτροπές για παράδειγμα λειτουργούν προσχηματικά ή παρελκυστικά» σημείωσε χαρακτηριστικά, «φωτογραφίζοντας» και την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Επανήλθε δε και στο σκάνδαλο των υποκλοπών: «Η δικαστική διερεύνηση της υπόθεσης των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων πολιτικών αρχηγών, υπουργών, ανώτερων στρατιωτικών, δημοσιογράφων και άλλων δεν έπεισε ότι δόθηκαν απαντήσεις στα καίρια ερωτήματα που προέκυψαν, αναφορικά με τη νομιμότητα, τη σκοπιμότητα, τους λόγους που έγιναν, τις εγκρίσεις που δόθηκαν, το περιεχόμενό τους. Ο χρόνος κύλησε, τα γεγονότα έπαψαν να απασχολούν την επικαιρότητα, η πολιτική αντιπαράθεση κόπασε. Για τη μεγάλη πλειοψηφία των πολιτών όμως τα αναπάντητα ερωτήματα μένουν και ρίχνουν τη σκιά της αμφισβήτησης στην εύρυθμη λειτουργία της Δικαιοσύνης», διαμήνυσε.

Παράλληλα, προειδοποίησε ότι «ο κίνδυνος σήμερα δεν προέρχεται από θορυβώδεις εκτροπές ή θεαματικές, ηχηρές συγκρούσεις. Αντιθέτως, προέρχεται από την αργόσυρτη, υπόγεια διολίσθηση προς την ανοχή και εξοικείωση σε φαινόμενα υποβάθμισης των κανόνων. Η ποιότητα της Δημοκρατίας δεν διαβρώνεται από μια και μόνη πράξη, αλλά από τη σωρευτική επίδραση πολλών μικρών παρεκκλίσεων».

«Μονοπρόσωπη εξουσία»

Ο Βαγγέλης Βενιζέλος από την πλευρά του δεν ζήτησε μόνο να συναφθεί ένα νέο κοινωνικό συμβόλαιο επειδή το 67% των Ελλήνων ζει σε συνθήκες υποκειμενικής φτώχειας, παρατήρησε και πως η μονοκομματική εκδοχή της κοινοβουλευτικής δημοκρατίας φαίνεται να έχει εξαντλήσει τα όρια της, «ιδίως υπό τη μορφή μιας αυτοδύναμης μονοκομματικής κυβερνητικής πλειοψηφίας που έχει μετατραπεί σε μονοπρόσωπη εξουσία χωρίς θεσμούς αντιρρόπησης και ουσιαστικές, σύγχρονες εγγυήσεις διαφάνειας». Ο υπαινιγμός του για το στυλ διακυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη δεν ήταν λεπτός. Ο πρώην πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ εξήγησε πάλι τι εννοεί όταν υποστηρίζει πως η Ελλάδα είναι «μη διακυβερνήσιμη». Διευκρίνισε πως δεν διατείνεται ότι δεν έχει κυβέρνηση, ισχυρίζεται πως υπάρχει ανάγκη για υπερβάσεις, ρήξεις και συναινέσεις προκειμένου να ξεφύγει η χώρα από την καθήλωση στις τελευταίες θέσεις των ευρωπαϊκών κατατάξεων.

Βολές και από Σαμαρά

Με τις αγροτικές κινητοποιήσεις στο φόντο, ο Αντώνης Σαμαράς, προσερχόμενος στην ίδια εκδήλωση, δεν έχασε ούτε εκείνος την ευκαιρία για νέες βολές για την κυβερνητική διαχείριση, δηλώνοντας ότι «το σίγουρο είναι πως αυτοί που βρίσκονται στα μπλόκα δεν κερδίζουν κάθε τόσο το Τζόκερ».