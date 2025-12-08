Από τα πρόσωπα του Σαββάτου στο «Γ. Καραϊσκάκης» για τον Ολυμπιακό, ο Αλβάρο Ρούμπιο. Ο 47χρονος προπονητής που έφτασε στα μέρη μας προκειμένου να αναλάβει την ευθύνη της ομάδας Β΄. Αγαπημένος αρχηγός του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ο 47χρονος στα χρόνια της Βαγιαδολίδ: 112 ματς με τον Μέντι στον πάγκο έγραψε στο κοντέρ του, ο 10ος στη λίστα των ποδοσφαιριστών που έχει χρησιμοποιήσει περισσότερο στην καριέρα του ο Βάσκος – 3ος ο Ντάνι Γκαρθία με 157. Ηρθε στην Ελλάδα για τον Ολυμπιακό Β΄ σε μια ιδιαίτερη κίνηση που ουσιαστικά υπενθυμίζει τον τρόπο που οι Ερυθρόλευκοι χτίζουν ποδόσφαιρο.

Κάποιος που μπορεί να βρίσκεται ανά πάσα στιγμή σε ανοιχτή γραμμή με τον Μεντιλίμπαρ. Που μπορεί να λειτουργήσει τακτικά στους σχηματισμούς και την ιδέα του Mendiball. Ο Ρούμπιο, μαζί με τον βοηθό του Βίκτορ «Τόρτσου» Κουαντριγιέρο, έφτασαν ξημερώματα Σαββάτου και είδαν εξ αποστάσεως το μεσημεριανό ματς της Super League 2 με αντίπαλο την Καλαμάτα. Στο «Γ. Καραϊσκάκης» μετά την αναμέτρηση με τον ΟΦΗ, είχαν συνάντηση με τον Μεντιλίμπαρ και τους συνεργάτες του στα αποδυτήρια της πρώτης ομάδας. Στη συνάντηση βρέθηκε για λίγη ώρα και το νέο μέλος της διοίκησης της Ακαδημίας του Ολυμπιακού, Νίκος Τοπολιάτης. ο οποίος έχει αναλάβει να «τρέξει» σημαντικά θέματα των τμημάτων υποδομής.

Και μιας και αναφερθήκαμε στην αναμέτρηση με την πρωτοπόρο Καλαμάτα; 3-1 επικράτησε η Μαύρη Θύελλα με Παμλίδη (26΄ πεν.), Μάντζη (54΄) και Βαφέα (69΄). Οι Ερυθρόλευκοι μείωσαν με τον Ντίμπι Κεϊτά.

Καλαμάτα: Γκέλιος, Καλουτσικίδης, Βαφέας, Στρούγγης, Σιλά, Οικονόμου, Τσορνομάζ (46′ Κατάλντι), Τσέλιος (85′ Ντιγκινί), Παμλίδης (85′ Σπυράκος), Μάντζης (64′ Κωτσόπουλος), Μιράντα (64′ Μορέιρα).

Ολυμπιακός Β’: Εξαρχος, Μπιλάλ, Λιάτσος (83′ Λώλης), Κουτσογούλας, Τανούλης, Πλειώνης (65′ Φίλης), Κεϊτά, Πνευμονίδης, Τουφάκης (65′ Ζουγλής), Αργυρίου, Κουτσίδης (65′ Γκοτζαμανίδης).

Και οι Νέοι στην Αστάνα

Και η ομάδα Νέων του Ολυμπιακού στην Αστάνα για τον αυριανό επίλογο της δικής της league phase του ΜΕΝΤΙΛΙΜ. Το δικό της ματς με την Καϊράτ μάλιστα θα ξεκινήσει στις 09.00 το πρωί σε μια λεπτομέρεια δίχως προηγούμενο. Ο προπονητής Γιώργος Σίμος πήρε μαζί του στην αποστολή τους: Αλαφάκη, Γεωργακόπουλο, Λιατσικούρα, Καρκατσάλη, Θεοδωρίδη, Σιώζιο, Φράγκο, Μίλισιτς, Τουφάκη, Ποτουρίδη, Φίλη, Βασιλακόπουλο, Χάμζα, Κολοκοτρώνη, Χριστοδουλόπουλο, Καλαϊντζίδη, Κορτές, Τρικαλιώτη, Σουλανιάκου, Νικολαΐδη, Αβραμούλη, Κότσαλο.