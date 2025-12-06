Πρωταθλητής χειμώνα ο Ολυμπιακός! Η ομάδα του μεγάλου λιμανιού μετέτρεψε σε παράσταση για ένα ρόλο το παιχνίδι με τον ΟΦΗ και επικράτησε εύκολα με 3-0, για την 15η αγωνιστική της Super League. Οι Ερυθρόλευκοι ήταν καταιγιστικοί και πρόσφεραν θέαμα υψηλού επιπέδου σε όσους παρακολούθησαν την αναμέτρηση, παίρνοντας φυσικά και το τρίποντο της νίκης.

Δύο γκολ από τον Ελ Κααμπί (33’, 40’), με το πρώτο μάλιστα να είναι εντυπωσιακό και να μπαίνει στη λίστα με τα ωραιότερα γκολ της φετινής σεζόν και ένα από στον Στρεφέτσα (63’) για τους Πειραιώτες, που κλείνουν τον πρώτο γύρο στην κορυφή της βαθμολογίας. Η ομάδα του Μεντιλίμπαρ με το τρίποντο απέναντι στον ΟΦΗ έφτασε τους 34 βαθμούς και βρίσκεται στο +5 από τον δεύτερο ΠΑΟΚ και στο +6 από την τρίτη ΑΕΚ, με τον Δικέφαλο της Θεσσαλονίκης να υποδέχεται τον Άρη (7/12, 19:30), ενώ αυτός της Αθήνας φιλοξενεί τον Ατρόμητο (7/12, 21:00).

Οι Ερυθρόλευκοι πλέον αφήνουν πίσω τους το παιχνίδι με τον ΟΦΗ και στρέφουν το βλέμμα τους στη μεσοβδόμαδη εκτός έδρας αναμέτρηση με την Καϊράτ (9/12, 17:30), για την 6η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Έτσι ξεκίνησαν

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ παρέταξε τον Ολυμπιακό με τον Τζολάκη μπροστά από την εστία και τους Ροντινέι, Μπιανκόν, Πιρόλα και Ορτέγκα στην τετράδα της άμυνας. Οι Μουζακίτης και Έσε ήταν στα χαφ, με τους Στρεφέτσα και Μαρτίνς στα δύο άκρα και τους Ταρέμι και Ελ Κααμπί στην επίθεση. Ο Χρήστος Κόντης από την άλλη πλευρά, ξεκίνησε τον ΟΦΗ με τους: Λίλο, Γκονθάλεθ, Κρίζμανιτς, Λαμπρόπουλο, Λέουις, Καραχάλιο, Μπαΐνοβιτς, Ανδρούτσο, Θεοδοσουλάκη, Νους και Φούντα.

Καταιγιστικός ο Ολυμπιακός, 18-0 οι τελικές!

Το πρώτο ημίχρονο ήταν ένας επιθετικός μονόλογος του Ολυμπιακού, με τους Πειραιώτες να ολοκληρώνουν το 45άλεπτο με 18 τελικές, μεγάλες ευκαιρίες και δύο γκολ.

Οι Ερυθρόλευκοι μπήκαν δυνατά και απείλησαν μόλις στο 1ο λεπτό με τον Μουζακίτη, αλλά ο Λίλο απέκρουσε σε κόρνερ. Στο 13’ οι γηπεδούχοι έφτασαν κοντά στο γκολ, με τον Ταρέμι. Ο Ιρανός επιθετικός ελίχθηκε μέσα στην περιοχή, βρέθηκε απέναντι από τον Λίλο και πλάσαρε, αλλά ο Κρίζμανιτς απομάκρυνε πάνω στη γραμμή.

*Τεράστια ευκαιρία για τον Ολυμπιακό με τον Ταρέμι.

Δύο λεπτά αργότερα (15’), ο Ολυμπιακός είχε μια ακόμα μεγάλη ευκαιρία, αυτή τη φορά με τον Μπιανκόν. Ο Γάλλος σέντερ μπακ πήρε την κεφαλιά, αλλά ο τερματοφύλακας του ΟΦΗ «εκτινάχθηκε» και απέκρουσε εντυπωσιακά σε κόρνερ.

Στο 20’ ο Ζέλσον Μάρτινς έκανε το φαλτσαριστό σουτ από το ύψος της μεγάλης περιοχής, αλλά ο Λίλο είπε και πάλι «όχι», όπως και στο 24’ σε σουτ του Ελ Κααμπί από πλάγια θέση. Με τη συμπλήρωση μισής ώρας, ο Έσε μπήκε στην περιοχή και σούταρε από δεξιά, αλλά και πάλι ο πορτιέρο της κρητικής ομάδας ήταν στη σωστή θέση και απέκρουσε με τα πόδια.

Στο 33’ τελικά ο Ολυμπιακός βρήκε το γκολ που έψαχνε, με τον Ελ Κααμπί. Και τι γκολ, μάλιστα! Ασύλληπτο τέρμα από τον Μαροκινό, που «τρέλανε» το φαληρικό γήπεδο.

Μετά από κόρνερ, ο Πιρόλα βρέθηκε στο πρώτο δοκάρι και με τρομερό τακουνάκι έστειλε την μπάλα στο σημείο του πέναλτι, όπου ο Ελ Κααμπί με ένα απίθανο ψαλιδάκι σκόραρε για το 1-0 της ομάδας του μεγάλου λιμανιού.

*Ασύλληπτο γκολ από τον Ελ Κααμπί

Στο 37’ και στο 39’ ο Ολυμπιακός είχε δύο ακόμα τελικές, με τους Στρεφέτσα και Ελ Κααμπί, αλλά τόσο το φαλτσαριστό σουτ του Βραζιλιανοϊταλού όσο και η κεφαλιά του Μαροκινού έφυγαν άουτ.

Ο Μαροκινός προειδοποίησε στο 39’ και στο 40’ έκανε το 2-0, με ωραία κεφαλιά, μετά από σέντρα του Ροντινέι από δεξιά.

*«Χτύπησε» ξανά ο Μαροκινός για το 2-0.

Δεύτερο γκολ στο παιχνίδι από τον Αφρικανό σέντερ φορ, με τον έμπειρο στράικερ να τελειώνει το ματς ουσιαστικά από το πρώτο ημίχρονο.

Στρεφέτσα και 3-0

Πριν την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου ο Κόντης έκανε δύο αλλαγές, με τους Σενγκέλια και Χατζηθεοδωρίδη να παίρνουν τις θέσεις των Νους και Μπαϊνοβιτς.

Ο Ολυμπιακός μπήκε στην επανάληψη όπως ολοκλήρωσε το πρώτο ημίχρονο, με τον Στρεφέτσα να απειλεί στο 49’ και στο 50’. Στην πρώτη περίπτωση το σουτ του έφυγε άουτ, ενώ στη δεύτερη συνέκλινε και σούταρε, αλλά ο Λίλο του είπε «όχι». Στο 60’ ήταν σειρά του Μουζακίτη να δοκιμάσει το πόδι του, αλλά ο τερματοφύλακας του ΟΦΗ μπλόκαρε.

Στο 62’ ο Τζολάκης χρειάστηκε να επέμβει για πρώτη φορά στο παιχνίδι. Ο Θεοδοσουλάκης βρέθηκε απέναντι από τον τερματοφύλακα του Ολυμπιακού και σούταρε, αλλά ο πορτιέρο των Πειραιωτών απέκρουσε με το πόδι και κράτησε το μηδέν.

Δύο λεπτά αργότερα οι Ερυθρόλευκοι πέτυχαν τρίτο γκολ, με τον Στρεφέτσα. Μετά από λάθος πάσα του Λίλο, ο Βραζιλιανοϊταλός μεσοεπιθετικός έκλεψε, μπήκε στην περιοχή του ΟΦΗ και με ωραίο διαγώνιο σουτ ανέβασε τον δείκτη του σκορ στο 3-0.

*Ιδανική εκτέλεση από στον Στρεφέτσα για το 3-0.

Δοκάρι για τον Ολυμπιακό

Μετά το γκολ, ο Μεντιλίμπαρ έκανε τρεις αλλαγές, με τους Γιάρεμτσουκ, Καλογερόπουλο και Γιαζιτζί να παίρνουν τις θέσεις των Ελ Κααμπί, Μπιανκόν και Μαρτίνς. Στο 74’ ο Βάσκος ολοκλήρωσε τις αλλαγές του, με τους Τσικίνιο και Γκαρθία αντί των Ταρέμι και Έσε.

Στο 80’ ο Ολυμπιακός είχε δοκάρι με τον Γιαζιτζί. Ο Τούρκος μεσοεπιθετικός σούταρε έξω από τη μεγάλη περιοχή, αλλά η μπάλα σταμάτησε στο κάθετο δοκάρι του Λίλο. Πέντε λεπτά αργότερα ο Στρεφέτσα είχε μια ακόμα τελική, αλλά το σουτ έφυγε ψηλά άουτ.

Στα εναπομείναντα λεπτά δεν άλλαξε κάτι, με τους Ερυθρόλευκους να παίρνουν τη νίκη με 3-0, χάρη στα γκολ των Ελ Κααμπί (33’, 40’) και Στρεφέτσα (63’).

