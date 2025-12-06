Ο Ολυμπιακός φιλοξενεί τον ΟΦΗ στο «Γ. Καραϊσκάκης», για την 13η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Οι «ερυθρόλευκοι» θέλουν τη νίκη, ώστε να διατηρηθούν στην πρώτη θέση της βαθμολογίας, γεγονός που θα τους ανακηρύξει πρωταθλητές χειμώνα. Ένα «τεστ» για το σύνολο του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, καθώς σε μερικά 24ωρα θα πραγματοποιηθεί το κρίσιμο παιχνίδι με την Καϊράτ, στην Αστάνα, για το Champions League.

Αναλυτικά η ενδεκάδα του Ολυμπιακού: Τζολάκης, Ροντινέι, Μπιανκόν, Πιρόλα, Ορτέγκα, Έσε, Μουζακίτης, Στρεφέτσα, Μαρτίνς, Ταρέμι, Ελ Κααμπί.