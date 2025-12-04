«Κατανοώ την ανάγκη για ένα νέο κύμα του ΣΥΡΙΖΑ. Και αποφάσισα να παραμερίσω για να περάσει». Με τη δήλωση αυτή είχε επιλέξει ο Αλέξης να βάλει τέλος στην «επαναστατική» πρώτη φάση της πολιτικής του διαδρομής, παραιτούμενος από την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ. Λόγια που αποδεικνύονται υποκριτικά καθώς ξετυλίγεται το σχέδιο της επιστροφής ενός Τσίπρα, δήθεν διαφορετικού, που δεν (θέλει να) έχει καμιά σχέση με το προηγούμενο κόμμα και την ιδεολογία του.

Το πολυδιαφημισμένο βιβλίο «Ιθάκη» θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως το βιβλίο της λήθης της «πρώτη φορά Αριστερά», μια λήθη απαραίτητη για το νέο ξεκίνημα του ηγέτη της. Παρά τις φιλότιμες προσπάθειες των παρουσιαστών-ομιλητών αλλά και του ίδιου του συγγραφέα είναι πολύ δύσκολο να πλέξει κανείς το εγκώμιο μιας θητείας για τις τραγικές συνέπειες της οποίας ο ίδιος ο τότε πρωθυπουργός κατηγορεί τους βασικούς συνεργάτες του, βάζοντας τον εαυτό του στο «υπερήφανο» απυρόβλητό του.

Η πολιτική αλλαγή δεν μπορεί να στηριχτεί στις προβλέψεις των καλοπληρωμένων σχεδίων rebranding ούτε και να προκύψει ως ξεκαθάρισμα προσωπικών ηγετικών βεντετών. Η χώρα έχει ανάγκη από μια πειστική εναλλακτική πρόταση εξουσίας που θα κερδίσει την εμπιστοσύνη της πλειοψηφίας των πολιτών. Η νέα, μεσσιανική εκδοχή Τσίπρα που εμφανίζεται αυτές τις μέρες αποδεικνύει ότι ο πρώην πρωθυπουργός επιμένει να αγνοεί τα γεγονότα που στοίχισαν στη χώρα ακριβά και οδήγησαν τον ίδιο στη συντριβή.

Ο Γιάννης Μεϊμάρογλου είναι εκδότης του ηλεκτρονικού περιοδικού metarithmisi.gr