«Ε, κάποια στιγμή… Κάποια στιγμή θα αναμετρηθούμε»: η φράση αυτή του πρώην υπουργού και μέλους του Ινστιτούτου Αλέξη Τσίπρα, Δημήτρη Λιάκου, στο Mega News, δείχνει τον δρόμο προς έναν νέο πολιτικό σχηματισμό, με επικεφαλής τον Αλέξη Τσίπρα. Ο πρώην πρωθυπουργός, όμως, δεν μοιάζει έτοιμος να ανακοινώσει αυτά τα σχέδια άμεσα – σίγουρα όχι σήμερα το απόγευμα, στο «Παλλάς», όπου ετοιμάζεται να απευθύνει την πρώτη του ομιλία μετά την έκδοση του βιβλίου του, που προξένησε αντιδράσεις και συζητήσεις όλη την προηγούμενη εβδομάδα.

Η πρώτη παρουσίαση της «Ιθάκης», ωστόσο, θα είναι ένα πρώτο, πολιτικό δείγμα γραφής για την Αμαλίας. Χαρακτηριστικό είναι πως επίσημες προσκλήσεις δεν έχουν «φύγει», δεν έχουν κρατηθεί θέσεις VIP και πως, χωρίς στήριξη κομματικού μηχανισμού, η κινητοποίηση δεν μπορεί να είναι τέτοια που να θυμίζει κινητοποίηση κόμματος – έτσι λέγεται, τουλάχιστον, από τους ιθύνοντες ως επιχείρημα υπέρ του πραγματικού, αυθεντικού ενδιαφέροντος όσων πολιτών δώσουν το «παρών» το απόγευμα.

Ακολουθούν περιοδείες

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Τσίπρας μοιάζει να έχει κάνει την επιλογή να μιλήσουν άλλοι για το βιβλίο του – τέσσερις ακαδημαϊκοί, η Ιωάννα Λαλιώτου, ο Αντώνης Λιάκος, ο πρώην υπουργός Γιώργος Χουλιαράκης και η συντονίστρια της επιστημονικής επιτροπής του ΙΑΤ, Ευγενία Φωτονιάτα, θα τοποθετηθούν για το αποτύπωμα της «Ιθάκης», ώστε ο ίδιος ο Τσίπρας να έχει πολιτική ευχέρεια. Εν αρχή από το «Παλλάς», αλλά συνεχίζοντας και στις περιοδείες του από εδώ και πέρα, ο ίδιος ο Τσίπρας δεν θα πραγματοποιεί ομιλίες για το περιεχόμενο του βιβλίου, στη λογική πως εκεί κατέθεσε τη δική του οπτική. Στην πράξη, αυτό σημαίνει πως ο ίδιος δεν θα απαντήσει στις ενστάσεις ή τις κρίσεις που διατυπώθηκαν από τους πρώην συντρόφους του και οι οποίες συνεχίζονται, εκτιμώντας πως το βιβλίο απαντάει από μόνο του.

Τι θα πει ο Τσίπρας

Αυτό που αναμένεται να αναδείξει ο πρώην πρωθυπουργός δεν είναι οι λεπτομέρειες, αλλά το αφήγημα της «Ιθάκης». Σύμφωνα με πληροφορίες, ο συγγραφέας της θα δηλώσει υπερήφανος για όσα «προσπάθησε και πέτυχε» η κυβέρνησή του και πως το βιβλίο του αποτελεί «μήνυμα πως δεν θα εγκαταλείψουμε αμαχητί τη διεκδίκηση της ιστορικής αλήθειας και της μνήμης». Αυτόν τον, κατά τον ίδιο, θετικό απολογισμό της διακυβέρνησής του ο Τσίπρας αναμένεται να συγκρίνει με τη σημερινή κατάσταση, επιχειρώντας κατά μέτωπον επίθεση στον Κυριάκο Μητσοτάκη και στον τρόπο με τον οποίο πολιτεύτηκε η ΝΔ τα τελευταία έξι χρόνια.

Στην κατά μέτωπον επίθεση θα περιγράψει την κατάσταση στην οικονομία, η οποία «πορεύεται με παλιές συνταγές», οι οποίες «μας έριξαν στα βράχια», με αποτέλεσμα να συσσωρεύεται «προκλητικός πλούτος σε λίγα χέρια». Επί της ουσίας θα περιγράψει ένα στρεβλό παραγωγικό μοντέλο, που δημιουργεί όρους ανισότητας και κερδοσκοπίας και θα επιτεθεί σε αυτούς που «οδήγησαν τη χώρα στα μνημόνια»: «Εκείνους που χρεοκόπησαν τη χώρα και την παρέδωσαν στο έλεος των δανειστών (…), εκτίναξαν την ανεργία στο 27%, κατέστρεψαν το ένα τέταρτο της οικονομίας, κατάργησαν τον 13ο και τον 14ο μισθό στο Δημόσιο, τη 13η και την 14η σύνταξη, βούλιαξαν στην ντροπή του “Γερούν Γερά” και του “Βάστα Σόιμπλε” όταν η κοινωνία αιμορραγούσε, και τώρα μας ζητούν τον λόγο», όπως αναμένεται να πει.

Σημείο καμπής η άνοιξη

Και το κόμμα; Οι εκτιμήσεις (που πάντως δεν προέρχονται από την Αμαλίας, στην οποία όλοι κρατούν το στόμα τους όσο το δυνατόν πιο κλειστό γίνεται) δείχνουν ως σημείο καμπής για την αρχή της νέας πολιτικής προσπάθειας την επόμενη άνοιξη, μετά το τέλος των περιοδειών, όταν – μετά το συνέδριο της ΝΔ – ξεκινά, στο μυαλό όλων των κομματικών επιτελείων, η προεκλογική περίοδος για το 2027.