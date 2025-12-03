Η εκδήλωση του ΠΑΣΟΚ για το κυκλοφοριακό της πρωτεύουσας, μια μέρα πριν από την παρουσίαση της «Ιθάκης» στο Παλλάς, απέκτησε λόγω χρόνου και ξεχωριστό συμβολισμό: την ώρα που στον ευρύτερο ΣΥΡΙΖΑ αναλύουν τι συνέβη το 2015, στη Χαριλάου Τρικούπη θέλησαν να δείξουν πως βρίσκουν λύσεις σε υπαρκτά προβλήματα με το βλέμμα στο μέλλον – καθόλου τυχαία, ο σχεδιασμός, εκτός από παρεμβάσεις επιστημόνων και εκπροσώπων ΟΤΑ, περιελάμβανε παρεμβάσεις από όλους τους βουλευτές της Αττικής και παρέμβαση του δημάρχου Αθηναίων, Χάρη Δούκα.

Η εικόνα ήταν συντεταγμένη, ενώ οι δύο φιναλίστ των τελευταίων εσωκομματικών εκλογών έκατσαν ο ένας δίπλα στον άλλον και δεν σταμάτησαν να συζητούν χαμηλόφωνα: «Θα αγωνιστούμε ενωμένοι μέχρι την τελευταία στιγμή για την πολιτική αλλαγή» ανέφερε ο Ανδρουλάκης στην ομιλία του, ξεκαθαρίζοντας πως η κυβέρνηση της ΝΔ, που «αντί να κάνει τη ζωή μας καλύτερη την έχει κάνει χειρότερη, δεν έχει τρίτη ευκαιρία», την «έχει κάψει (…) Ο λαός έχει άλλες προτεραιότητες από το να δώσει και τρίτη θητεία στην κυβέρνηση της διαφθοράς, της ακρίβειας και της αναξιοκρατίας» επεσήμανε – σχολιάζοντας πως ο Κυριάκος Μητσοτάκης «αντί να δώσει λύσεις, βάζει διλήμματα για να σώσει την καρέκλα του: σταθερότητα ή χάος». Πατώντας πάνω στην παρακαταθήκη του ΠΑΣΟΚ, έστειλε εμμέσως το μήνυμα πως το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης «και θέλει και ξέρει και μπορεί» να βελτιώσει τη ζωή των πολιτών – η μοναδική, ίσως έμμεση, αναφορά στον Αλέξη Τσίπρα ήταν η φράση «εμείς εγγυόμαστε την ελπίδα». Γνωρίζοντας πως ένας από τους πιο χαμηλούς δείκτες του πρώην προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ στις έρευνες που διεξάγονται είναι αυτός της αξιοπιστίας του.

Το ολιστικό σχέδιο

Στους άξονες του «ολιστικού σχεδίου» για το κυκλοφοριακό που πρότεινε ο Ανδρουλάκης περιλαμβάνεται η αντιμετώπιση της κατάστασης στον Κηφισό, με παρεμβάσεις χαμηλού κόστους μέσω της τεχνολογίας, με έξυπνα συστήματα διαχείρισης της κυκλοφορίας στις εισόδους του Κηφισού και στις λωρίδες κυκλοφορίας, για την αποτροπή της υπερφόρτωσης του δικτύου και την προσαρμογή των ορίων ταχύτητας σε πραγματικό χρόνο, με βάση τον φόρτο της κίνησης – με παράλληλη δημιουργία ενός μηχανισμού απομάκρυνσης ακινητοποιημένων οχημάτων, ώστε τα ατυχήματα να μη δημιουργούν συμφόρηση. Μεσοπρόθεσμα, το ΠΑΣΟΚ προτείνει αναβάθμιση των κομβικών ανισόπεδων κόμβων Μεταμόρφωσης, Αχαρνών και Πέτρου Ράλλη με λωρίδες εκτόνωσης της κυκλοφορίας και εξέταση της επαναχάραξης των λωρίδων.

Σε βάθος χρόνου, το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ περιλαμβάνει υλοποίηση έργων υποδομής, την προώθηση ενός ενιαίου μητροπολιτικού σχεδιασμού κυκλοφορίας και στάθμευσης για όλο το Λεκανοπέδιο, καθώς και τον συντονισμό όλων των φωτεινών σηματοδοτών της περιφέρειας Αττικής από ενιαίο κέντρο ελέγχου και διαχείρισης της κυκλοφορίας, το οποίο πρώτη φορά δοκιμάστηκε από το ΠΑΣΟΚ, σε περιορισμένη έκταση, για τους Αγώνες του 2004.

Υπουργεία εκτός Αττικής

Η πρόταση, που αναμένεται να αναλυθεί στη Βουλή στο πλαίσιο επίκαιρης ερώτησης τις επόμενες μέρες, περιλαμβάνει επίσης θέσπιση ως προαπαιτούμενων των μελετών κυκλοφοριακών επιπτώσεων για κάθε νέο πόλο οικιστικής, εμπορικής και διοικητικής δραστηριότητας, διαφοροποιημένο ωράριο προσέλευσης δημοσίων υπαλλήλων και δυνατότητα τηλεργασίας σε ζώνες κορεσμού, εκτεταμένες πεζοδρομήσεις και ενθάρρυνση μέσω οικονομικών κινήτρων της κατασκευής χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων, υπόγειων και υπέργειων, με ταυτόχρονη απελευθέρωση χώρου για «πάρκα τσέπης» και χώρους πρασίνου. Ως τελικό βήμα, στην πρόταση περιλαμβάνεται ο σχεδιασμός της μεταφοράς δημόσιων οργανισμών και υπουργείων εκτός Αττικής και της παροχής κινήτων για μετακίνηση επιχειρήσεων σε βιοτεχνικά και εμποροβιομηχανικά πάρκα της περιφέρειας.