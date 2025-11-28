Το μακρινό 2018, ο Μητσοτάκης είχε ανέβει στο κοινοβουλευτικό βήμα κρατώντας ένα κολάζ που είχε φτιάξει η Πειραιώς. Αυτό περιλάμβανε τις φωτογραφίες 18 πρώην πασόκων και νεοδημοκρατών που είχαν γίνει ριζοσπάστες αριστεροί. Ηταν το εφέ που συνόδευε σαν ντοκουμέντο την ατάκα «την επόμενη φορά που θα μιλήσετε για το παλιό και το νέο κ. Τσίπρα, κοιταχτείτε καλύτερα στα υπουργικά γραφεία».

Τα 14 από τα πορτρέτα, μάλιστα, ανήκαν σε παλιά στελέχη του ΠΑΣΟΚ. Βέβαια, ο αριθμός των άλλοτε πιστών στο Κίνημα που μετακόμισαν στην Κουμουνδούρου, ακολουθώντας τους ψηφοφόρους που το εγκατέλειψαν πρώτοι, είναι μεγαλύτερος, ενώ αργότερα, όταν βουτούσε κι ο τωρινός πρωθυπουργός στην πράσινη στελεχιακή δεξαμενή, είχε κυκλοφορήσει το αστείο «δείξε μου τον πασόκο σου, να σου πω ποιος είσαι», για να διαχωριστούν ποιοτικά οι μεταγραφές της ΝΔ και του ΣΥΡΙΖΑ από τη Χαριλάου Τρικούπη.

Η παραπάνω εμπειρία διαμόρφωσε την κομματική ψυχή του ΠΑΣΟΚ (λογικό, μόνο μεταξύ 2010-2018 η σύνθεση του κόμματος αλλοιώθηκε κατά 23,8%, σύμφωνα με στοιχεία του Vouliwatch). Οι εναπομείναντες σ΄αυτό εκλάμβαναν κάθε κίνηση πολιτικής επιβίωσης σαν προδοσία. Οι δε σχέσεις τους με τους κάποτε συντρόφους τους επηρέαζαν οποιαδήποτε απόπειρα «ανασυγκρότησης του προοδευτικού χώρου» από τότε που άρχισε κι η εκλογική καθίζηση του ΣΥΡΙΖΑ.

Πηγάδι

Μια ψύχραιμη πασοκική φωνή έλεγε από εκείνη την περίοδο πως θα μπορούσαν να συνεργαστούν με συριζαίους, ορθόδοξους ή νεοφώτιστους, μόνο αν είχαν οι ίδιοι το πάνω χέρι δημοσκοπικά. Αλλοι ξεκαθάριζαν ότι είναι αδύνατο να συμμαχήσουν με τους «γενίτσαρους». Ο νυν αρχηγός του ΠΑΣΟΚ είχε δηλώσει το 2022 πως στη νέα τους αρχή δεν χωρούν «σύγχρονοι γενίτσαροι που από το ΠΑΣΟΚ μετακόμισαν σε άλλες παρατάξεις» (υπονοώντας κι αυτούς που κατευθύνθηκαν δεξιά).

Την Τρίτη, όμως, η υπεύθυνη Πολιτικού Σχεδιασμού ενημέρωσε τους τηλεθεατές πως «το ΠΑΣΟΚ τούς καλεί όλους, και τους βουλευτές που έφυγαν και πήγαν στον ΣΥΡΙΖΑ». Το προσκλητήριο, το οποίο φάνταζε αδιανόητο πριν από λίγο καιρό, αμπαλαρίστηκε με την παράδοση του κόμματος στα ανοίγματα και τις διευρύνσεις – κι είχε ως πρώτη αποστολέα ένα μεγαλοστέλεχος που δεν έχει κρύψει την ιδεολογική απόσταση που τη χωρίζει από παλιούς ή όψιμους αριστερούς.

Την εξήγηση την έδωσαν ήδη εκείνοι που σκέφτονται πονηρά: το ΠΑΣΟΚ προσπαθεί να προλάβει τη ζημιά που ενδέχεται να του κάνει ο Τσίπρας. Ή, σύμφωνα με μια άλλη ανάλυση, ορισμένοι κεντροαριστεροί επιχειρούν να αποτρέψουν μια μελλοντική προσέγγιση με τον Τσίπρα. Ολοι τους σκάβουν ένα πηγάδι προτού διψάσουν. Το θέμα είναι ποιος προσέχει να μην πέσει και μέσα.