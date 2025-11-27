Ηταν αναμενόμενο το διαζύγιο της Παρτίζαν με τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς. Οποιος είδε τον σέρβο προπονητή αμέσως μετά το φινάλε του αγώνα ανάμεσα στην (τέως, πλέον) ομάδα του και τον Παναθηναϊκό, πολλά θα κατάλαβε. Το ποτάμι δεν γυρίζει ποτέ πίσω…

Ενας κάτωχρος Ομπράντοβιτς. Με το βλέμμα στο κενό. Ο Παναθηναϊκός διέλυσε την Παρτίζαν στην τρίτη περίοδο και αυτό ήταν το κλειδί της νίκης για τον Αταμάν. Το μπάσκετ του τούρκου προπονητή νίκησε το μπάσκετ που πρεσβεύει ο Ζοτς. ‘Η μήπως όχι; Γιατί η Παρτίζαν εδώ και κάμποσο διάστημα δεν αποδίδει αυτό που διδάσκει ο Ομπράνοβιτς και όλοι δυσκολεύονται αφάνταστα να εφαρμόσουν οδηγίες στο παρκέ.

Μήπως άραγε εδώ ισχύει το «έπαψες Ζέλικο να θυμίζεις»; Ποιος ξέρει…Ο Ομπράντοβιτς ανέλαβε την αγαπημένη του ομάδα με στόχο να την κάνει ξανά δυνατή, αλλά χωρίς το χρήμα αυτά δεν γίνονται στο σύγχρονο μπάσκετ. Η Παρτίζαν βολοδέρνει στον βυθό της Ευρωλίγκας. Οι παίκτες μάλλον δεν πείστηκαν από όσα ζητούσε ο κόουτς. Ισως δεν τους ενέπνεε, ούτε είχε κάποια επιρροή στο παιχνίδι.

Το γυαλί είχε ραγίσει καιρό πριν και η παραίτηση του Ομπράντοβιτς, η πρώτη μεσούσης της σεζόν στη διαδρομή του προπονητή, ήρθε ως κάτι που οι ψαγμένοι περίμεναν ότι θα προκύψει ως εξέλιξη. Μένει να φανεί αν ο ηλικίας 65 ετών προπονητής, έχει κάποιον λαγό στο καπέλο του, πάει να πει αν μπορεί να γράψει ξανά μια σελίδα δόξας όπως στο παρελθόν. Για το φινάλε και αξίζει, το γράμμα του Ζέλικο προς τους φίλους της Παρτίζαν. Ενα κείμενο γεμάτο συναίσθημα:

«Αγαπητοί οπαδοί της Παρτίζαν

Πριν από τεσσεράμισι χρόνια, επέστρεψα στον αγαπημένο μου σύλλογο και ξεκινήσαμε μαζί να ζήσουμε το πιο όμορφο όνειρο. Είχα την επιθυμία και τον στόχο να ξαναγίνει η Παρτίζαν μέλος της EuroLeague μετά 10 χρόνια, και όλοι μαζί το καταφέραμε. Οι αγώνες της αγαπημένης μας ομάδας έχουν γίνει κάτι περισσότερο από μπάσκετ, χάρη σε εσάς που το αξίζετε περισσότερο από όλους. Δυστυχώς, ήρθε η στιγμή που έπρεπε να αναλάβω την ευθύνη για όλα τα κακά που συνέβησαν αυτή τη σεζόν και να υποβάλω την αμετάκλητη παραίτησή μου.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσους βοήθησαν τον σύλλογό μας όλα αυτά τα χρόνια, τον πρόεδρο του συλλόγου και όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, όλους τους ανθρώπους που εργάζονται στον σύλλογο, καθώς και όλους τους χορηγούς. Είμαι ευγνώμων σε όλους τους παίκτες που ήταν μαζί μας αυτά τα τεσσεράμισι χρόνια, στα μέλη του προπονητικού μου επιτελείου (έχω τονίσει πολλές φορές ότι είναι τα καλύτερα που είχα ποτέ) και, φυσικά, ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους οπαδούς της Παρτίζαν!

Σας ευχαριστώ για την άνευ όρων υποστήριξη, τον σεβασμό και την αγάπη που μου έχετε δείξει όλα αυτά τα χρόνια σε κάθε ευκαιρία!

Πάντα ένας από εσάς, αιώνια ευγνώμων!

Ζέλικο Ομπράντοβιτς».