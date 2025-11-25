Ο Παναθηναϊκός πρόσφερε μια από τις πιο επιβλητικές εμφανίσεις της σεζόν. Παρότι στο πρώτο δεκάλεπτο δυσκολεύτηκε, στο δεύτερο ημίχρονο πάτησε… γκάζι και δεν κοίταξε πίσω. Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν κυριάρχησε απόλυτα στην άμυνα και εκτόξευσε την παραγωγικότητά της στην επίθεση, μετατρέποντας το ματς με την Παρτιζάν σε παράσταση για έναν ρόλο.

Οι «πράσινοι» έτρεξαν το εντυπωσιακό 25-0 και μετέτρεψαν το εύθραυστο 52-50 σε 77-50. Το γήπεδο πήρε… φωτιά, καθώς οι φίλοι του Παναθηναϊκού αποθέωσαν την ομάδα για την ενέργεια και την αμυντική της ένταση.

Ο Κέντρικ Ναν έλαμψε με 26 πόντους, 7 ριμπάουντ και 4 ασίστ, κυριαρχώντας σε κάθε σημείο του παρκέ. Ο Κώστας Σλούκας μοίρασε 10 ασίστ και κατεύθυνε αριστουργηματικά το παιχνίδι. Ο Φαρίντ πρόσθεσε 12 πόντους και 7 ριμπάουντ, ενώ ο Χουάντσο έφερε 8 πόντους και 15 ριμπάουντ, κυριαρχώντας στον αέρα. Η διαφορά έφτασε και στο +29, με τους «πράσινους» να παίζουν ολοκληρωτικό μπάσκετ.

Η Παρτιζάν ξεκίνησε δυνατά με 14 πόντους του Στέρλινγκ Μπράουν στο πρώτο δεκάλεπτο, ενώ «άντεξε» μέχρι και το 20′, όταν δηλαδή ο Παναθηναϊκός αποφάσισε να παίξει άμυνα. Στο δεύτερο ημίχρονοη Σερβική ομάδα κατέρρευσε. Το σύνολο του Ζέλικο Ομπράντοβιτς έμεινε χωρίς πόντο για δέκα λεπτά και δεν μπόρεσε να αντιδράσει στην πίεση του Παναθηναϊκού, που μετέτρεψε το γήπεδο σε καμίνι και έκλεισε το ματς με εμφατικό τρόπο.

Το συνολικό σκορ του γ’ δεκαλέπτου ήταν 25-6 για λογαριασμό της ελληνικής ομάδας η οποία είχε βάλει τις γερές βάσεις της νίκης. Το σερί έφτασε και στο 25-0 για το +27 (77-50) στο 32′, με την Παρτίζαν να έχει παραδοθεί ολοκληρωτικά στις… ορέξεις της ομάδας του Αταμάν.

Τα δεκάλεπτα: 27-31, 48-44, 73-50, 91-69