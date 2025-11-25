Χάποελ Τελ Αβίβ – Ρεάλ Μαδρίτης 74-75

Η Ρεάλ Μαδρίτης λύγισε τη Χάποελ στις λεπτομέρειες και πήρε τεράστια νίκη για τη 13η αγωνιστική της EuroLeague.

Σε ένα παιχνίδι που κρίθηκε στην τελευταία φάση, η Ρεάλ Μαδρίτης πανηγύρισε σπουδαία νίκη με 75-74 απέναντι στη Χάποελ στη Σόφια. Η ομάδα του Σέρτζιο Σκαριόλο ανέβηκε στο 7-6, ενώ εκείνη του Δημήτρη Ιτούδη έπεσε στο 9-4.

Το ματς ήταν πραγματικό ντέρμπι από το τζάμπολ μέχρι και τα τελευταία δευτερόλεπτα. Με το σκορ στο 74-75 υπέρ της Ρεάλ, ο Μάριο Χεζόνια επιχείρησε ένα βιαστικό σουτ και αστόχησε, αφήνοντας παράθυρο για τη Χάποελ. Ωστόσο, ο Βασίλιε Μίτσιτς δεν κατάφερε να εκτελέσει όπως θα ήθελε στη φάση που ακολούθησε, χάνοντας την ευκαιρία να δώσει τη νίκη στην ομάδα του Ιτούδη.

Ο Χεζόνια ήταν ο πρωταγωνιστής της Ρεάλ, ολοκληρώνοντας την αναμέτρηση με 19 πόντους, 6 ριμπάουντ και 2 ασίστ. Σημαντική συμβολή είχαν και οι Φακούντο Καμπάτσο και Αλμπέρτο Αμπάλδε με 11 πόντους ο καθένας. Για τη Χάποελ, οι Αντόνιο Μπλέικνι και Κρις Τζόουνς πέτυχαν από 14 πόντους, ενώ ο Μίτσιτς έμεινε στους 8 πόντους με 0/5 τρίποντα.

Τα δεκάλεπτα: 18-22, 36-39, 58-60, 74-75

Φενέρμπαχτσε – Βίρτους Μπολόνια 66-64

Σε ματς για γερά νεύρα, η Φενέρμπαχτσε πήρε μεγάλη νίκη απέναντι στη Βίρτους Μπολόνια, με την ομάδα του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους να κρατάει γερά στο τέλος και να δείχνει πως έχει μέταλλο. Οι πρωταθλητές Ευρώπης βρήκαν τον «σωτήρα» τους στο πρόσωπο του Νικόλο Μέλι, ο οποίος σκόραρε στο φινάλε και διαμόρφωσε το τελικό αποτέλεσμα, ανεβάζοντας τη Φενέρ στο 8-5, ενώ η Βίρτους έπεσε στο 6-7 μετά από 13 αγωνιστικές.

Κορυφαίος για τους γηπεδούχους ήταν ο Ουέιντ Μπόλντουιν με 18 πόντους και 3 ασίστ, ενώ ο Ντέβον Χολ πρόσθεσε 9 και ο Μπόνζι Κόλσον είχε 8 πόντους και 4 ασίστ. Για τη Βίρτους, ο Ματ Μόργκαν σημείωσε 13 πόντους, ο Κάρσεν Έντουαρντς είχε 11, ενώ ο Μόμο Ντιούφ κατέγραψε 7 πόντους και 12 ριμπάουντ.

Πρωταγωνιστής στο… εξωαγωνιστικό κομμάτι ήταν ο Ακίλε Πολονάρα, στον οποίο οι δύο ομάδες έστειλαν μήνυμα στήριξης και αγάπης, καθώς στο παρελθόν έχει φορέσει τόσο τη φανέλα της Φενέρμπαχτσε όσο και της Βίρτους.

Fenerbahçe Beko ve Bologna’dan Achille Polonara’ya destek🙏🏻🥹 pic.twitter.com/32ziidTjsN — fenertalks (@fenertalks) November 25, 2025

Ζαλγκίρις Κάουνας – Μπασκόνια 82-67

Ένα ματς που μέχρι το 30′ ήταν ντέρμπι, στο τέλος μετατράπηκε σε παράσταση για μία ομάδα, με τη Ζαλγκίρις να κάνει ό,τι θέλει. Η ομάδα του Κάουνας ήταν σαρωτική απέναντι στη Μπασκόνια στην τέταρτη περίοδο και με συνεχόμενα μεγάλα σουτ αλλά και άμυνα για… σεμινάριο έφτασε στη νίκη, ανεβαίνοντας στο 8-5, την ώρα που οι Βάσκοι έπεσαν στο 4-9.

Τεράστια εμφάνιση από τον Σιλβέιν Φρανσίσκο, ο οποίος τελείωσε το παιχνίδι με 23 πόντους (5/9 δίποντα, 3/5 τρίποντα, 4/7 βολές) και 11 ασίστ. Πολύ καλός και ο Αζουόλας Τουμπέλις με 15 πόντους και 7 ριμπάουντ, ενώ ο Ίγκνας Μπραζντέικις πρόσθεσε 13. Για τη Μπασκόνια, ο Τιμοτέι Λουβαβού-Καμπαρό είχε 18 πόντους και ο Κόμπι Σάιμονς 12.

Τα δεκάλεπτα: 18-24, 37-42, 54-54, 82-67.