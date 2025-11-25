Η 13η αγωνιστική της EuroLeague ξεκινά υπό το βάρος σημαντικών απουσιών για αρκετές ομάδες. Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Παρτίζαν χωρίς τους Χολμς, Λεσόρ, Οσμάν και Γιουρτσεβέν, ενώ η σερβική ομάδα δεν θα έχει στη διάθεσή της τους Τζόουνς, Λάκιτς και Νάκιτς, με τον Μποσνιάκοβιτς να παραμένει αμφίβολος.

Ντουμπάι – Παρί

Η Ντουμπάι θα αγωνιστεί χωρίς τους Μπέικον, Τζαϊτέ και Μέισον, ενώ οι Αβράμοβιτς και Μούσα είναι αμφίβολοι. Η Παρί δεν υπολογίζει τον Στίβενς, με τον Χίφι να παραμένει αμφίβολος.

Φενέρμπαχτσε – Βίρτους Μπολόνια

Η Φενέρμπαχτσε θα στερηθεί τους Μπάνγκο και Γουίλμπεκιν, ενώ η Βίρτους Μπολόνια δεν έχει τους Σμάιλαγκιτς και Τέιλορ, με τον Τσάνκα και τον Παγιόλα να είναι αμφίβολοι.

Χάποελ Τελ Αβίβ – Ρεάλ Μαδρίτης

Η Χάποελ Τελ Αβίβ θα παραταχθεί χωρίς τους Καμπόκλο, Γκίνατ και Μάνταρ, με τον Οντιάσε αμφίβολο, ενώ η Ρεάλ Μαδρίτης ταξίδεψε χωρίς τον Αλμάνσα, με τη συμμετοχή του Λεν να παραμένει αβέβαιη.

Ζαλγκίρις – Μπασκόνια

Η Ζαλγκίρις θα στερηθεί τους Μπουτκεβίτσιους και Γκιεντράιτις, ενώ η Μπασκόνια δεν υπολογίζει τον Φόρεστ. Τέλος, η Μπάγερν θα αγωνιστεί χωρίς τους Χάρις και Γιοκουμπάιτις, με τον Μπάλντγουιν να είναι αμφίβολος, ενώ για τη Βαλένθια η συμμετοχή του Τέιλορ θα αποφασιστεί λίγο πριν τον αγώνα.