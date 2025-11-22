Η Φενερμπαχτσέ δεν άφησε ασχολίαστο, το περιστατικό που σημάδεψε την αναμέτρηση με την Παρτίζαν στο Βελιγράδι για την EuroLeague. Παρότι η ομάδα του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους έφυγε με μία μεγάλη νίκη, υπήρξε ένα γεγονός που «έκλεψε» την παράσταση και όχι για καλό λόγο.

Συγκεκριμένα, οι οπαδοί της Παρτίζαν ύψωσαν ένα πανό που απεικόνιζε τον θάνατο του Μουράτ Α΄ στη μάχη του Κοσόβου, από τον Σέρβο ιππότη Μίλος Όμπιλιτς. Ένα πανό με έντονο ιστορικό και πολιτικό φορτίο, που προκάλεσε άμεση αντίδραση από τη Φενέρ.

Οι Τούρκοι προχώρησαν σε επίσημη καταγγελία, εκφράζοντας ανοιχτά την ενόχλησή τους. Ο Τσεμ Σιρίτσι, μέλος της διοίκησης, τόνισε δημόσια την αγανάκτηση του συλλόγου για την προβολή ενός τέτοιου μηνύματος μέσα σε γήπεδο μπάσκετ, επισημαίνοντας πως τέτοιες εικόνες δεν έχουν θέση στη διοργάνωση.

«Αυτό το πανό ήταν εκεί από όταν κάναμε προπόνηση στο γήπεδο. Υποβάλαμε καταγγελία στις αρχές, αλλά και πάλι το άφησαν να φαίνεται. Μετά το ματς, μιλήσαμε στις Αρχές και ζητήσαμε διευκρινίσεις για το θέμα. Αύριο, θα υποβάλουμε ξανά την καταγγελία μας στις αρμόδιες Αρχές. Αλλά η καλύτερη απάντηση ήρθε από τους παίκτες μας στο γήπεδο. Ελπίζουμε να τους καλωσορίσουμε θερμά και στον επαναληπτικό αγώνα», ανέφερε ο Σιρίτσι.

⭕️ Eurolig’te oynanan Partizan-Fenerbahçe Beko maçında ev sahibi ekibin taraftarları Sultan Murad’ın Kosova Savaşı’nda bıçaklandığı anın pankartını açtı. Sen tarihini unutsan da onlar unutmaz! pic.twitter.com/JBztH0JVpm — Türker Akıncı (@turker_aknc) November 21, 2025

Το μόνο σίγουρο είναι πως το περιστατικό αυτό θα το δούμε να επαναλαμβάνεται και στην αναμέτρηση των δύο ομάδων επί τουρκικού εδάφους, σύμφωνα με τις δηλώσεις του Τσεμ Σιρίτσι. Ένα ακόμη επεισόδιο που δείχνει πως, πολλές φορές, το μπάσκετ περνάει σε δεύτερη μοίρα όταν η ένταση στις εξέδρες ξεφεύγει από το… πλαίσιο του αθλητισμού!