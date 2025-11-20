Μεγάλο ενδιαφέρον εκδηλώνεται τόσο στις ΗΠΑ όσο και στην Ευρώπη για το πρότζεκτ του NBA Europe, με τον Μάρκ Τέιτουμ να σχολιάζει τις τελευταίες εξελίξεις. Τόνισε ότι δεν υπάρχει ακόμη κάτι ανακοινώσιμο.

Πρόκειται για τον δεύτερο ισχυρότερο άνδρα του NBA, ακριβώς κάτω από τον κομισάριο Άνταμ Σίλβερ.

Παρόλα αυτά, ανέφερε πως η λίγκα βρίσκεται ήδη σε επαφή με πολλούς πιθανούς επενδυτές που εξετάζουν σοβαρά τις προοπτικές του NBA Europe.

Παράλληλα σημείωσε ότι αρκετοί μεγάλοι σύλλογοι της Euroleague δεν έχουν ανανεώσει τα πολυετή συμβόλαιά τους με τη διοργάνωση και αυτό πιθανότατα συμβαίνει επειδή περιμένουν τις εξελίξεις γύρω από το νέο πρότζεκτ.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Τέιτουμ στο «The Athletic» για το NBA Europe

«Δεν υπάρχει τίποτα οριστικό ακόμα. Μιλάμε με πολλούς πιθανούς επενδυτές. Η Ρεάλ Μαδρίτης, η Μπαρτσελόνα και η Μπάγερν ήταν απλώς παραδείγματα. Οραματιζόμαστε ένα μείγμα, υπάρχοντες κορυφαίοι ευρωπαϊκοί σύλλογοι, ποδοσφαιρικοί κολοσσοί χωρίς τμήματα μπάσκετ και νεοσύστατες ομάδες.

Φανταστείτε τους Νικς, Λέικερς και Μπουλς να αντιμετωπίζουν την Παρί Σεν Ζερμέν, τη Ρεάλ Μαδρίτης, τη Μάντσεστερ Σίτι, με ένα τρόπαιο στο τέλος».

Για την Euroleague: «Από όσο καταλαβαίνω, αρκετοί σύλλογοι της Euroleague δεν έχουν υπογράψει ακόμη τις μακροπρόθεσμες άδειες. Όταν λήξουν αυτές, θα είναι ελεύθεροι να επιλέξουν».